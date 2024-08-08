تجديد جوازات سفر الإماراتيين بالخارج.. 3 خطوات بسيطة

إذا كنت تعيش خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ولاحظت أن جواز سفرك قد انتهت صلاحيته أو على وشك الانتهاء، فلا تقلق! من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يمكن للإماراتيين تجديد جوازات سفرهم بسهولة في ثلاث خطوات بسيطة أثناء تواجدهم بالخارج.

وتم تصميم هذه الخدمة للأفراد المتواجدين خارج الدولة لأسباب طبية أو تعليمية، مما يسمح لهم بتجديد جوازات سفرهم المنتهية الصلاحية بسهولة. بمجرد معالجة الطلب، سيتم تسليم جوازات السفر المجددة إلى السفارة الإماراتية في موقعهم الحالي لاستلامها.