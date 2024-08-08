تجديد جوازات سفر الإماراتيين بالخارج.. 3 خطوات بسيطة
إذا كنت تعيش خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ولاحظت أن جواز سفرك قد انتهت صلاحيته أو على وشك الانتهاء، فلا تقلق! من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يمكن للإماراتيين تجديد جوازات سفرهم بسهولة في ثلاث خطوات بسيطة أثناء تواجدهم بالخارج.
وتم تصميم هذه الخدمة للأفراد المتواجدين خارج الدولة لأسباب طبية أو تعليمية، مما يسمح لهم بتجديد جوازات سفرهم المنتهية الصلاحية بسهولة. بمجرد معالجة الطلب، سيتم تسليم جوازات السفر المجددة إلى السفارة الإماراتية في موقعهم الحالي لاستلامها.
بالنسبة للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، يجب وجود توقيع وبصمة الإصبع على بطاقة الهوية من أجل إصدار جواز السفر ويجب أن يكون جواز السفر الحالي ساري المفعول لمدة تقل عن 6 أشهر.
وفي يوليو 2024، تم تمديد صلاحية جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر. مما سيؤدي إلى تقليل عدد زيارات المواطنين لمكتب الجوازات من زيارتين إلى زيارة واحدة فقط، مما يدعم جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت للمواطنين. ويمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على الخدمة الجديدة عند انتهاء صلاحية جوازات سفرهم الحالية، أو حتى يتم استخدام جميع صفحاتها بالكامل، أيهما يحدث أولاً.
ويمكن للمواطنين تجديد جوازات سفرهم أثناء تواجدهم بالخارج عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (www.icp.gov.ae) أو عبر التطبيق الذكي "UAEICP"، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام الهوية الرقمية
2. قم باختيار خدمة تجديد جوازات السفر للمواطنين
بالنسبة لأولئك في الخارج:
3. قم بتقديم الطلب ومراجعة وتحديث البيانات وادفع الرسوم.
4. حدد طريقة استلام جواز السفر الأصلي عن طريق اختيار الخدمة (التوصيل إلى العنوان المحدد، سفارة الإمارات العربية المتحدة).
يجب على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات المطلوبة والتأكد من إدخال البيانات بدقة.
1.تأكد من أن جميع المعلومات المدخلة في طلب التسجيل دقيقة وصحيحة قبل الدفع لتجنب أي تأخير في معالجة معاملتك.
2. تضمن بيانات طلب التسجيل الدقيقة والصحيحة إتمام معاملتك في الوقت المناسب.
3. تحقق من صحة رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وطريقة التسليم المختارة في طلب التسجيل.
4. يرجى ملاحظة أن البيانات المقدمة ستكون خاضعة للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة.
ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن للأفراد الاتصال على: 600522222
يتم إصدار جواز السفر إلكترونياً بعد مرور 48 ساعة من استلام وقبول طلب الخدمة المستوفي للشروط.
المستندات المطلوبة
صور شخصية حديثة مطابقة للمعايير المعتمدة
معايير الصورة الشخصية:
صورة حديثة ومطابقة لمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي.
الصورة ملونة وبجودة عالية (35 - 40 ملم) وحديثة بمدة لا تقل عن 6 أشهر
خلفية الصورة بيضاء
تعابير الوجه محايدة وطبيعية وغير مبالغ فيها
يكون وضع الرأس مستقيماً وغير مائل وموازياً لعدسة الكاميرا
عدم ظهور اليدين فوق الكتفين
العيون: يجب أن تكون مفتوحة تجاه الكاميرا ودون استخدام العدسات الملونة
النظارات مقبولة بشرط ألا تحجب العين ولا تعكس الضوء
الصورة لا تحتوي على إطار
قواعد اللباس: الزي الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة
غطاء الرأس: مسموح به حسب العادات والتقاليد
الدقة (بالبكسل): 600 نقطة في البوصة على الأقل بدون آثار حبر أو تجعد
عرض الصورة 40-35 ملم
لا يمكن قبول الصور الشخصية الخاضعة للتعديل أو برامج التحسين. في حال توفر صورة شخصية حديثة في الأنظمة الإلكترونية، يتم عرضها للعملاء ويتم منحهم خيار الموافقة على الصورة المستردة أو إضافة صورة جديدة.
التكاليف
رسوم الطلب – 10 دراهم
رسوم الإصدار – 40 درهماً
رسوم التوصيل – 15 درهماً
يشترط تقديم جواز السفر القديم لموظف السفارة لإصدار جواز السفر الجديد. يُعفى العملاء من الرسوم في حالات الأخطاء المادية التي ترتكبها الهيئة أثناء إصدار بطاقات الهوية أو جوازات سفر المواطنين. الفئات التالية معفاة أيضاً من الرسوم:
الأفراد الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي
الأشخاص ذوي الهمم والتوحد.