تجارب مغامرات في جبل جيس لعشاق الإثارة الشتائية
مع اقتراب فصل الشتاء وبدء موسم المغامرات في دولة الإمارات، يُقدم جبل جيس الشهير في رأس الخيمة عروضاً "قيمة" خاصةً للباحثين عن الإثارة.
وقد أعلنت حديقة جيس للمغامرات، والتي تشتهر بأطول خط انزلاقي في العالم، وجولة الزلاجة المُثيرة، وإطلالاتها الجبلية الخلابة، عن باقات جديدة وتجارب مُحسّنة لموسم 2024/25.
أما عشاق المغامرة، فيمكنهم الآن الاستمتاع بتجربةٍ مُتكاملةٍ تجمع بين الطيران على أطول مسار انزلاقي في العالم "طيران جيس" (Jais Flight) والتسابق على المنحدرات الجبلية على متن "جيس سليدر" (Jais Sledder) ضمن عرضٍ خاصٍ جديد. وتبدأ أسعار هذه الباقات، التي تتضمن صوراً تذكارية مجانية، من 399 درهماً إماراتياً.
وللعائلات التي تبحث عن تجربة مُمتعة في أجواء جبلية خلابة، تُقدم حديقة جيس للمغامرات عروضاً حصرية لجولة "جيس سكاي تور" (Jais Sky Tour)، والتي تتيح لهم الانزلاق على مسار متعرج بطول 5 كيلومترات بسرعة تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة.
وهنا تفاصيل الباقة:
عرض المغامرة المُتكاملة: يشمل تجربة "طيران جيس" (Jais Flight) و"جيس سليدر" (Jais Sledder)، بالإضافة إلى صور تذكارية لرحلة الانزلاق من "فيوبوينت" (Viewpoint).
عرض المغامرة مع وجبة: يشمل تجربة "طيران جيس" (Jais Flight) و"جيس سليدر" (Jais Sledder)، بالإضافة إلى صور تذكارية وقسيمة بقيمة 100 درهم للاستمتاع بوجبة في منافذ "بورو" مع إطلالة جبلية خلابة.
عرض العائلة: يشمل جولة "جيس سكاي تور" لشخصين بالغين وطفلين.
عرض العائلة مع وجبة: يشمل جولة "جيس سكاي تور" لشخصين بالغين وطفلين، بالإضافة إلى قسيمة طعام بقيمة 200 درهم في منافذ "بورو".
المواعيد
طيران جيس: من الساعة 9.30 صباحاً إلى 4 مساءً
جولة جيس سكاي تور: مرتان يومياً (9.30 صباحاً و3 مساءً)
جيس سليدر: من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً (يغلق مكتب التذاكر بين الساعة 4 مساءً و4.30 مساءً، حسب عدد الزوار)
مخيم "بير جريلز للمستكشفين"
كما انطلق أول مخيم "بير جريلز للمستكشفين" في العالم لموسمه الجديد 2024/2025، حيثُ يُوفر كبائن مُريحة في قلب جبل جيس.
ويُقدم المُخيم مجموعةً واسعةً من دورات البقاء على قيد الحياة التي استوحاها "بير جريلز" بنفسه ووضعها مع فريقه من الخبراء، لتُقدم تجربة خارجية غامرة للزوار.
ويشهد هذا الموسم إضافة أنشطة جديدة، مثل رمي الفأس وتجارب الرماية بالبندقية الهوائية والقوس والسهم المُحسّنة.
وتبقى "طريق فيرَاتا" أبرز مُغامرات المُعسكر، حيثُ تحتوي على مناظر بانورامية خلابة مع تحديات التسلق المُثيرة.