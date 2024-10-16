تجارب مغامرات في جبل جيس لعشاق الإثارة الشتائية

أما عشاق المغامرة، فيمكنهم الآن الاستمتاع بتجربةٍ مُتكاملةٍ تجمع بين الطيران على أطول مسار انزلاقي في العالم "طيران جيس" (Jais Flight) والتسابق على المنحدرات الجبلية على متن "جيس سليدر" (Jais Sledder) ضمن عرضٍ خاصٍ جديد. وتبدأ أسعار هذه الباقات، التي تتضمن صوراً تذكارية مجانية، من 399 درهماً إماراتياً.