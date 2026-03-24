"تأشيرة وفاء".. الإمارات تحول أزمة السفر العالمية إلى ملحمة إنسانية

في خطوة حديثة تهدف إلى تسهيل حركة المقيمين، سُمح للمقيمين المتواجدين خارج دولة الإمارات بالعودة إلى البلاد حتى وإن انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء الراغبين في المغادرة من التبعات القانونية، مما يسمح لهم بالسفر رغم وجود مخالفات لقوانين الإقامة.

هذه التوجيهات الشاملة، التي تعكس التزام دولة الإمارات بمعاملة المواطنين والمقيمين برعاية وكرامة متساوية خلال الوضع الراهن، سلط الضوء عليها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال مقابلة حصرية مع قناة "CNBC عربية".

وفي خطاب وجهه للجمهور وسط اضطرابات السفر العالمية المستمرة، طمأن الفريق المري المسافرين بأن العمليات عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية في الدولة لا تزال تعمل بكامل طاقتها. وأكد قائلاً: "استعداداتنا على قدم وساق، ووضعنا لم يتغير؛ الموظفون متواجدون في مواقعهم"، مشيراً إلى أنه في حين تغيرت أحجام المسافرين، إلا أن الحركة السلسة للمسافرين تستمر دون انقطاع.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أجواء من الهدوء والطمأنينة

أبدت السلطات إعجاباً خاصاً بالهدوء والتعاون الملحوظ الذي أظهره المسافرون في المطارات. وأعرب الفريق المري عن رضاه العميق تجاه ردود أفعال المقيمين والزوار المغادرين للدولة.

وقال: "لقد اتسم وصولهم إلى المطار بالهدوء والطمأنينة، دون انزعاج أو استعجال، وهو أمر يريح النفس حقاً"، وأضاف: "لم نواجه صعوبات في التعامل مع هذه الأعداد [من المسافرين]".

حتى عند مواجهة تأخير في الرحلات أو إعادة جدولة، أظهر الركاب تفهماً ملحوظاً. وأشاد بالجهود التعاونية بين طيران الإمارات، وشرطة دبي، وهيئة الطيران المدني لضمان بقاء الرحلات منظمة ومنفذة بدقة وفقاً للجدول الزمني.

خدمة استثنائية وتسهيلات

أصدرت قيادة الدولة توجيهات واضحة لتسهيل الإجراءات للجميع، سواء كانوا حالياً داخل الدولة أو خارجها.

وقال المري: "اليوم، نحن نقدم كل الدعم الذي يمكننا تقديمه. وكما أظهرت الإمارات دائماً، الإنسان يأتي أولاً".

وأكد الفريق المري: "الإنسان مُكرّم في الإمارات، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو حتى زائراً".

وقد حظي التعامل الاستثنائي مع الموقف بإشادة واسعة من الجمهور؛ حيث تلقت السلطات العديد من رسائل التقدير، بل وقام المسافرون بكتابة لوحات شكر للتعبير عن امتنانهم للخدمة المميزة المقدمة خلال هذه الأوقات.

واختتم قائلاً: "هذا دليل على أن الخدمة المقدمة والطريقة التي تم بها التعامل مع الموقف كانت استثنائية ومميزة. وبإذن الله، سنواصل تقديم هذه الخدمة المتميزة".