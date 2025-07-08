"تأشيرة ذهبية" للبنجلاديشيين: الإمارات تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والإقامة

تأشيرة الإمارات الذهبية: خدمة جديدة تسهّل التقديم للمقيمين البنغلاديشيين

يمكن لحاملي تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات كفالة أزواجهم، وأبنائهم (بما في ذلك البالغين)، ووالديهم، والموظفين المنزليين للعيش في الإمارات.

صورة تستخدم لأغراض توضيحية. الصورة: ملف

يمكن للمقيمين البنغلاديشيين الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الإمارات الذهبية بطريقة أكثر ملاءمة ووعياً، حيث تقدم شركة VFS Global، وهي شركة متخصصة في خدمات تأشيرات السفر والحلول التكنولوجية، خدمات استشارية متخصصة للمتقدمين.

ويمكن لطالبي التأشيرات في بنغلاديش التقديم عبر الإنترنت لهذه الخدمة، أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن المخصص +880 1739 861116.

مركز التميز في دكا: دعم تقني وخبرة قانونية

يقع هذا المركز المتخصص في دكا، وسيكون الإطلاق الأول من مركز التميز الذي أنشأته VFS ETM، وهي وحدة تابعة لمجموعة VFS Global، بالشراكة مع مجموعة رياد مؤخراً.

وتتيح هذه الفرصة للأفراد المؤهلين، بمن فيهم أصحاب الأعمال، والمهنيون، والعلماء، ورواد الأعمال، والمبدعون والمؤثرون، التقدم بطلب للحصول على إقامة في الإمارات لمدة 10 سنوات، وفقًا للمعايير المعتمدة.

يمكن لحاملي التأشيرة كفالة أزواجهم، وأبنائهم (بما في ذلك الأبناء البالغين)، ووالديهم، والموظفين المنزليين للعيش في الإمارات.

سيساعد مركز دكا الأفراد في عمليات الهجرة والامتثال للوائح الهجرة، مستخدمًا التطورات في تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى جانب الخبرة القانونية.

تعزيز الوصول إلى الإقامة الذهبية في الإمارات

صرحت يومي تالوار، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم جنوب آسيا في VFS Global: "نعتقد أن هناك طلباً قوياً على خدمات الاستشارات الهجرية، خاصة لتأشيرة الإمارات الذهبية. وتماشياً مع سياستنا التي تضع العملاء في المقام الأول، يسعدنا إطلاق هذا الحل الذي يمكّن المتقدمين من الحصول على فهم سليم لعملية الهجرة واتخاذ قرارات مستنيرة".

وقال رياد كمال أيوب، المدير العام لمجموعة رياد: "إن المزيج الفريد من الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الضريبية المواتية، ومعايير المعيشة الفاخرة في الإمارات، يجعلها وجهة رئيسية للأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص جديدة وجودة حياة أفضل."