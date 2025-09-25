تأشيرة الإمارات تستلزم نسخة من غلاف جواز السفر الخارجي

أصبح على المتقدمين للحصول على تصريح دخول إلى الإمارات العربية المتحدة تقديم الصفحة الخارجية لجواز سفرهم، وفقًا لبعض الخبراء. وصرح أحد ممثلي مركز آمر: "أُضيف هذا إلى المتطلبات منذ الأسبوع الماضي".

وبحسب إشعار اطلعت عليه صحيفة خليج تايمز ، أصبح من الإلزامي الآن إرفاق الصفحة الخارجية لجواز السفر لجميع طلبات الحصول على تصريح الدخول، اعتبارًا من الآن.

ومن الآن فصاعدا، يتعين على المتقدمين للحصول على تصريح دخول تقديم نسخة من جواز سفرهم، وصورة واضحة بحجم صورة جواز السفر، وتأكيد حجز الفندق، ونسخة من تذكرة السفر ذهابا وإيابا، والصفحة الخارجية للغلاف الخارجي لجواز السفر.