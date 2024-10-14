تأشيرات وجنسية للمواهب: الإمارات تتجه نحو اقتصاد المعرفة
قال مسؤول كبير في معرض جيتكس العالمي يوم الاثنين إن جذب المواهب إلى الإمارات العربية المتحدة أصبح الآن أسهل بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات. وذلك لأن الدولة أنشأت نظاماً بيئياً ومجموعة من المبادرات الجديدة مثل الإقامة طويلة الأمد مثل التأشيرات الذهبية والجنسية للأشخاص الموهوبين.
وقال فيصل البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة ومستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن هناك عدداً من الأشخاص الموهوبين حصلوا على التأشيرة الذهبية، وهناك عدد منهم أصبحوا مواطنين إماراتيين.
وقال البناي خلال محادثة ودية حول موضوع "قيادة الذكاء الاصطناعي: توجيه التحول المجتمعي" في معرض جيتكس العالمي يوم الاثنين: "يوجد في مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي 10 مراكز بحثية وأكثر من 1300 باحث من 70 دولة مقرهم في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى كل الشركات الأخرى في مجالات التكنولوجيا مثل G42 وEdge، فإنهم جميعًا يجلبون المواهب إلى البلاد".
وأضاف "لم يكن من السهل استقطاب المواهب قبل أربع أو خمس سنوات، أما اليوم فقد أصبح الأمر أسهل بكثير لأن لدينا منظومة ومشاريع تجذب المواهب".
طرحت الإمارات العربية المتحدة عدة مبادرات للإقامة طويلة الأمد مثل تأشيرات مدتها 10 سنوات، وتأشيرات مدتها 5 سنوات للمستثمرين والطلاب والمهنيين ورجال الأعمال وغيرهم لجذب أفضل المواهب ورأس المال من جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، منحت دبي تأشيرة ذهبية مدتها 10 سنوات لآلاف الأشخاص في الإمارة منذ طرحها قبل الوباء.
وأكد فيصل أن دولة الإمارات تتجه نحو اقتصاد المعرفة.
"تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة نهج الشراكة للتعاون مع أفضل اللاعبين والاستثمار في التقنيات المستقبلية. كما نعمل على بناء تقنياتنا الخاصة التي تخضع لسيادتنا والتي نتحكم فيها. أعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو شيء لا يمكننا تفويته. نريد بالتأكيد أن نكون في مقعد القيادة عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي."
وأشار فيصل إلى أنه خلال بضع سنوات، ستبدأ الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات بشأن مواضيع أساسية نيابة عن الناس مثل التخطيط الأساسي، وتوجيه الشبكات، والأعمال الأساسية في الضيافة وتحديد المواعيد.
"هناك العديد من طبقات صنع القرار التي سيبدأ الناس في إحالة مسؤوليتها إلى الذكاء الاصطناعي خلال 3 إلى 5 سنوات."
وتحدث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أيضاً عن جوانب مختلفة بما في ذلك آفاق الاقتصاد الكلي والحاجة إلى المواهب وقضايا أخرى في جيتكس العالمي.
وأضاف أنهم يستهدفون زيادة حصة القطاع غير النفطي من 74% حاليا إلى 80% بحلول عام 2030.