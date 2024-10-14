تأشيرات وجنسية للمواهب: الإمارات تتجه نحو اقتصاد المعرفة

وقال البناي خلال محادثة ودية حول موضوع "قيادة الذكاء الاصطناعي: توجيه التحول المجتمعي" في معرض جيتكس العالمي يوم الاثنين: "يوجد في مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي 10 مراكز بحثية وأكثر من 1300 باحث من 70 دولة مقرهم في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى كل الشركات الأخرى في مجالات التكنولوجيا مثل G42 وEdge، فإنهم جميعًا يجلبون المواهب إلى البلاد".