تأسيس مشروع ناجح في القرية العالمية بدبي

ثم يجب عليهم ملء تفاصيل تصنيف الفئة، والتي تشمل اسم الشركة وفقاً للرخصة التجارية وغيرها من التفاصيل. تختلف هذه المعلومات وفقاً لنوع الإيجار، على سبيل المثال، بالنسبة لتنظيم الأكشاك داخل أجنحة الدول، يجب تقديم معلومات حول نوع الجناح والمنتجات وبلد المنشأ.