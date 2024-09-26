تأسيس مشروع ناجح في القرية العالمية بدبي
مع انخفاض درجات الحرارة وحلول الطقس المعتدل، ينتظر سكان الإمارات وزوارها بفارغ الصبر إعادة الافتتاح السنوي لـ "القرية العالمية".
من المقرر أن تفتح هذه الوجهة السياحية الشهيرة أبوابها في 16 أكتوبر 2024. وسيستمر موسمها التاسع والعشرون حتى 11 مايو 2025.
تعتبر القرية العالمية وجهة محبوبة لدى الزوار بفضل خيارات التسوق المتنوعة والمطاعم العديدة والأنشطة الترفيهية. كما توفر أيضاً فرصاً قيمة للشركات ورجال الأعمال الراغبين في توسيع نطاق أعمالهم وزيادة قاعدة جمهورهم خلال هذه الأشهر.
وقد أعلنت الوجهة سابقاً عن فتح باب التسجيل لأصحاب المحلات للموسم الحالي في مايو 2024.
فيما يلي دليل شامل لأصحاب المشاريع التجارية المتحمسين لفتح متاجرهم في وجهتهم الشتوية المحبوبة:
ما الذي يمكن الاستثمار فيه؟
تتوفر أنواع مختلفة من فرص التأجير لأصحاب الأعمال، وهي:
تنظيم أجنحة الدول
فتح أكشاك داخل أجنحة الدول
المطاعم والمقاهي
الأكشاك والعربات
السوق المفتوحة
منافذ البيع بالتجزئة
مقدمو خدمات الضيوف
المعالم الترفيهية
الرعاية والتوزيع الحصري
الفعاليات الترويجية
الإجراءات
يمكن للراغبين في التقديم التسجيل عبر قسم "الأعمال" على موقع القرية العالمية. يجب على أرباب الأعمال النقر على "فرص الإيجار" لتقديم طلباتهم.
ستعرض الصفحة جميع الخيارات المتاحة، حيث يمكن لرواد الأعمال "تسجيل اهتمامهم".
يتعين على المتقدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل الاسم ورقم الاتصال والبريد الإلكتروني.
ثم يجب عليهم ملء تفاصيل تصنيف الفئة، والتي تشمل اسم الشركة وفقاً للرخصة التجارية وغيرها من التفاصيل. تختلف هذه المعلومات وفقاً لنوع الإيجار، على سبيل المثال، بالنسبة لتنظيم الأكشاك داخل أجنحة الدول، يجب تقديم معلومات حول نوع الجناح والمنتجات وبلد المنشأ.
بعد تقديم الطلب، سيحصل أرباب الأعمال على رقم طلب يمكنهم استخدامه لاحقاً لتتبع حالة طلبهم.
سيتواصل فريق القرية العالمية مع المهتمين عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الطلب وتقديم المزيد من المعلومات حول الخطوات التالية.
الفوائد
تُعتبر الأكشاك وعربات الطعام من أكثر أنواع الأعمال طلباً، حيث تجذب عدداً كبيراً من الزبائن. وتوفر القرية العالمية لملاكها العديد من المزايا، منها:
توفير البنية التحتية الأساسية بما في ذلك هياكل الأكشاك.
المساعدة في الحصول على تأشيرات الموظفين وإلغاء الحاجة للرخصة التجارية
توفير مرافق تخزين لإدارة المخزون.
التعاون مع شركات اللافتات.
توفير الدعم للتسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب.
المساعدة في الحصول على أنظمة نقاط البيع (POS) ومحطات الدفع الإلكترونية.
بفضل هذه المزايا، لا يحتاج أرباب الأعمال للقلق بشأن فواتير الخدمات.