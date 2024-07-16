"بوهول".. الفردوس المفقود في الفلبين
"بوهول" هي وجهة سياحية يتم سؤال الفلبينيين عنها منذ المدرسة الابتدائية، لدرجة أنه من الصعب أن ينسوا أنها موطن لتلال الشوكولاتة.
ولكن إذا سألت أحد الوافدين الفلبينيين في الإمارات عن أفضل الأماكن في بلده، فسوف تسمع عن جزيرة "بوراكاي وبالاوان" ــ وليس جزيرة بوهول ولا عن "الشوكولاتة العملاقة" التي تأتي من الطبيعة مباشرة، والحقيقة أن كثيرين لم يروا هذه المقاطعة بعد خارج الكتب المدرسية.
كان "رومر تيسادو"، وهو فلبيني مقيم في دبي، قد سافر إلى العديد من الأماكن في آسيا ومجموعة من الوجهات الأخرى القريبة من الإمارات العربية المتحدة، مثل جورجيا وأرمينيا - لكنه اعترف بأنه لم ير بعد قطع الجنة الموجودة في بلده.
"قال: "لقد كانت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة في بوهول بمثابة تجربة مفاجأة بالنسبة لي. يؤسفني أنني لم أسافر بالقدر الكافي داخل وطني ــ وبعد رؤية بوهول، قطعت وعداً الآن بزيارة وجهة محلية أو اثنتين كلما عدت إلى الوطن".
في هذه الأيام، أصبح الوصول إلى بوهول أكثر سهولة لكل من المستكشفين المحليين والدوليين والرحالة مع ظهور شركات الطيران الاقتصادي مثل سيبو باسيفيك التي لديها تقويم شهري لمبيعات المقاعد.
للوصول إلى هناك من دبي، يتعين على المرء أن يستقل رحلة مدتها تسع ساعات إلى مانيلا ثم يستقل رحلة أخرى مدتها 90 دقيقة من العاصمة الفلبينية إلى بوهول. مع شركة طيران سيبو باسيفيك، يبلغ أدنى سعر ممكن لرحلة ذهاب وعودة من دبي إلى مانيلا إلى مطار تاغبيلاران 2400 درهم إماراتي. نعم، إنها رحلة طويلة، لكنها تستحق كل دقيقة في الجو.
من مطارها البسيط ذي المستوى الواحد إلى طرقها الضيقة التي تنتشر فيها الأكواخ الصغيرة والمطاعم والمتاجر المجاورة، ترحب بوهول بضيوفها بحياة بسيطة ومتواضعة. ولكن المناظر الطبيعية هناك لم تكن بسيطة على الإطلاق.
أكثر من 1200 قطعة من "الشوكولاتة"
تخيل أنك تقوم بفك غلاف بعض قطع الشوكولاتة العملاقة من هيرشي (بدون الأطراف) وتضعها بجانب بعضها البعض عبر مساحة واسعة من المساحات الخضراء - هكذا تبدو تلال الشوكولاتة، كلها البالغ عددها 1268.
إنها خضراء وعشبية عندما يكون هناك ما يكفي من المطر، ولكن عندما تجف، تتحول إلى اللون البني مثل الشوكولاتة.
كانت المنطقة التي تبلغ مساحتها 14 ألف هكتار مغمورة بالمياه في السابق ــ وهي عبارة عن منصة واحدة من الشعاب المرجانية التي ازدهرت ثم ماتت منذ نحو 2 إلى 5 ملايين سنة. ثم، في ما بدا وكأنه معجزة من معجزات الطبيعة، ارتفعت بقايا الأصداف الميتة والشعاب المرجانية وشظايا العظام من مختلف الكائنات الحية لتتحول إلى حجر جيري خرج من البحر وتحول إلى يابسة.
تنتشر تلال الشوكولاتة عبر خمس مدن، لذا فهناك عدد من الطرق لرؤيتها. في بلدة ساجبايان، تم تحويل أحد التلال إلى منصة مشاهدة. ولكن إذا كنت تبحث عن صورة جاهزة للنشر على البطاقات البريدية، فتوجه إلى منصة المشاهدة في بلدة كارمن؛ فقط استعد للتسلق بحوالي 220 خطوة.
أثناء التقاط أنفاسك عند القمة، ضع هاتفك وكاميرتك جانباً للحظة واستمتع بمنظر التلال المخروطية التي تتدحرج إلى ما لا نهاية، على مد البصر.
كهف "سري"
إذا كنت ترغب في الخوض في بعض المغامرات - بعضها السباحة مع القليل من الغوص واستكشاف الكهوف - فعليك بالقفز إلى المياه الباردة في كهف هيناجدانان.
كان الكهف سراً لذلك المجتمع. لم يكن أحد يعلم بوجوده حتى عثر أحد المزارعين على حفرة في أرض كان يحاول إخلائها. حاول إلقاء قطعة نقود معدنية فيها، وما أدهشهه أنه سمع صوت تناثر الماء.
وفي نهاية المطاف، تحولت إلى منتجع سياحي، وازدهرت كمكان سياحي عندما بدأ نجوم السينما في تصوير مشاهد تظهر فيها نوازل الكهف. ولكن ما لم يعرفه البعض هو أنها تحولت أيضاً إلى مكان للاختباء أنقذ مجموعة من الفلبينيين أثناء الاحتلال الياباني في أربعينيات القرن العشرين.
نجوم الروك الصغار
ومع ذلك، من بين كنوز بوهول، فإن ما لن ينساه مدون السفر المقيم في الإمارات العربية المتحدة رافييز أحمد هو لقاءه مع ثاني أصغر القرود في العالم - الرسغي (الترسير).
قال أحمد وهو يتذكر رحلته الأخيرة إلى بوهول: "لقد فوجئت حقاً برؤية قرد الترسير. لم أكن أعلم بوجود شيء مثله من قبل".
وأضاف "عندما نشرت عن هذا الأمر، لم يكن 99% من الأشخاص الذين تفاعلوا مع المنشور على علم به. "من الجنون أنهم يعيشون ويمكن رؤيتهم في بوهول".
كما تفاجأ أحمد بأن أحداً من أصدقائه الفلبينيين في الإمارات لم يذكر على الإطلاق مثل هذا المكان الفريد الذي لا بد من زيارته في بلدهم.
تعد قرود الترسير النجم الأكثر شهرة بين النباتات والحيوانات في الوجهة. يبلغ طولها حوالي 3 إلى 4 بوصات فقط، ويمكن وضعها بسهولة في راحة اليد. ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يلمسها، لأنها كائنات حساسة للغاية، يمكن أن يشعروا بالقلق بسهولة وعندما يشعرون بالتوتر الشديد، هناك احتمال أن يصطدموا برؤوسهم الصغيرة بشجرة مما يؤدي إلى الموت.
ملاذ خمس نجوم
إذا كنت مهتماً جداً بجزيرة بوهول لدرجة أنك قررت حجز رحلة طيران وفندق لقضاء عطلتك القادمة هناك، فإليك نصيحة السفر: اختر سكناً على شاطئ البحر - وتحديداً على طول شاطئ ألونا في جزيرة بانجلاو.
تشبه ألونا جزيرة بوراكاي تقريباً، لكنها أقل ازدحاماً وأكثر هدوءاً بالتأكيد. قد تسمع بعض موسيقى الحفلات ولكن ليس إلى الحد الذي قد يدفع مرتادي الحانات الصاخبة إلى الشوارع.
سيكون بإمكانك الجلوس بمفردك، ودفن قدميك في الرمال البيضاء الناعمة، والاستماع إلى أفكارك تحت ضوء القمر.
هناك العديد من الفنادق في المنطقة التي تناسب جميع الميزانيات. إذا كنت تبحث عن منتجع خمس نجوم، فسيكون فندق أموريتا (Amorita) اختياراً سهلاً.
بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة - حيث قد تصل تكلفة الغرف الفندقية الفاخرة إلى 80 ألف درهم إماراتي في الليلة - فإن سعر فندق أموريتا معقول. مقابل أقل من 800 درهم إماراتي في الليلة، يمكن للمرء الاستمتاع بغرفة ديلوكس واسعة مطلة على الحديقة.
يقع أموريتا على منحدر على الحافة الجنوبية للجزيرة، ويقدم لضيوفه كل ما هو هادئ وجميل - بدءاً من حمامات السباحة اللامتناهية المطلة على البحر والشاطئ الأبيض إلى مطاعمه في الهواء الطلق ومساحاته الخضراء.
بالإضافة لذلك، في أي مكان آخر يمكنك الحصول على المانجو الناضجة والموز والمعجنات الطازجة كجزء من الوجبات الخفيفة اليومية في الغرفة؟ وكم مرة ستسمع: كل شيء في الثلاجة مجاني. وبعيداً عن أشجارها وشجيراتها، تتميز أموريتا بأنها خضراء في كل شيء أيضاً. يتم ممارسة الاستدامة بوعي في جميع أنحاء المنتجع. لن تجد زجاجات مياه بلاستيكية في أي مكان، وبطاقات المفاتيح مصنوعة من الخشب.
رحلة نهرية
على الرغم من أن هذه الوجهة الاستوائية لا يمكنها أن تعدك بتجارب تناول الطعام الفاخرة، إلا أن رحلاتها النهرية تعوض ذلك إلى حد كبير.
استمتع بالأطباق الفلبينية والمأكولات الشهية التي تعتمد على الأرز أثناء الإبحار عبر جميع درجات اللون الأخضر - من مياه اليشم إلى الغابات الخصبة على جانبي النهر.
بوهول هي وجهة سياحية لا تحاول إبهار أحد. ففي بساطتها ومرافقها البسيطة توجد أعظم العجائب وأغنى القصص التي يعود تاريخها إلى مليوني عام. بوهول هي هدية الطبيعة للعالم - وهي هدية لا تتوقف عن العطاء.