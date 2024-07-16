"بوهول".. الفردوس المفقود في الفلبين

كانت المنطقة التي تبلغ مساحتها 14 ألف هكتار مغمورة بالمياه في السابق ــ وهي عبارة عن منصة واحدة من الشعاب المرجانية التي ازدهرت ثم ماتت منذ نحو 2 إلى 5 ملايين سنة. ثم، في ما بدا وكأنه معجزة من معجزات الطبيعة، ارتفعت بقايا الأصداف الميتة والشعاب المرجانية وشظايا العظام من مختلف الكائنات الحية لتتحول إلى حجر جيري خرج من البحر وتحول إلى يابسة.