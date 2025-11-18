بنوك الإمارات تتحول نحو ولاء دائم وتجارب عملاء مستدامة

قال لويس رودريغيز، مبشر المنتجات في كريف-ستراندز، إن البنوك الإماراتية تتحول من المعاملات قصيرة الأمد إلى العلاقات طويلة الأمد في مراحل الحياة.
متحدثًا في قمة الابتكار والتكنولوجيا المصرفية الرابعة 2025، قال إن العملاء اليوم "يريدون أكثر من مجرد منتجات مالية. إنهم يريدون شريكًا يمكنه دعمهم في اتخاذ قرارات حياتية كبيرة مثل الادخار، أو مراحل مهنية، أو شراء منزل."
قال رودريغيز إن البنوك تتحدث منذ سنوات عن فهم عملائها، لكن التغيير الحقيقي الآن يأتي من كيفية تعميق هذا الفهم باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي. "القنوات الرقمية أزالت جزءًا من العنصر البشري،" قال. "الطريقة لإعادته هي من خلال تحليل السلوك، والتفضيلات، وأنماط الحياة، وليس فقط الدخل والإنفاق."
وأضاف أن العلاقة المصرفية في المستقبل "تبدأ قبل وقت طويل من نقطة البيع." موضحًا بمثال، قال إن العملاء الذين يستعدون لشراء منزل قد يبدأون تلك الرحلة قبل سنوات. "إذا لم تكن هناك عندما يبدأون تلك الرحلة، في وقت شراء المنزل، قد يبحثون عن خيارات أخرى. هذا هو المكان الذي يُفقد فيه الولاء،" قال.
جرت المناقشة خلال الجلسة "الاعتماد على العلاقات، استراتيجيات مدفوعة بالبيانات للتفاعل طويل الأمد مع العملاء في الإمارات"، التي أدارها قلفة دبيحي، معلم تحول تجربة العملاء وشريك فكر في الابتكار في Human2Outcome.
في نسخته الرابعة، جمع قمة الابتكار والتكنولوجيا المصرفية 2025 قادة كبار من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والهيئات التنظيمية لمناقشة كيفية إعادة تشكيل التكنولوجيا للخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة. تستمر القمة في كونها منصة لصناع القرار لتبادل الرؤى، ومقارنة التحديات، وتحديد الخطوات العملية للمرحلة التالية من النمو الرقمي في المنطقة.
قال رودريغيز إن أحد أكبر التحولات في السوق هو القدرة على تحديد "العملاء الواعدين"، وهم العملاء الشباب الذين قد لا يبدون مربحين اليوم ولكنهم يظهرون علامات على إمكانات قوية في المستقبل. "نحن نعمل مع بنك لمحاولة تحديد هؤلاء الأفراد ومساعدتهم على الوصول إلى ما نعتقد أنهم سيصلون إليه ماليًا،" قال. "الأمر لا يتعلق فقط بقياس ما لديك الآن، بل بكيفية مساعدتك في تحويل العملاء بمرور الوقت."
فيما يتعلق باستخدام البيانات، قال إن الشفافية ستحدد الولاء، خاصة مع نمو الخدمات المصرفية المفتوحة. "لا يمكنك أن تأتي غدًا وتقول، 'بالمناسبة، نحن نعرف هذا عنك.' يحتاج العملاء إلى فهم القيمة، ومن أين تأتي المعلومات، وماذا ستفعل لهم،" قال. "إذا لم يكونوا واضحين بشأن كيفية استخدام بياناتهم، فلن يمنحوا الموافقة."
قال رودريغيز إن كريف-ستراندز تدعم المؤسسات في مجالين رئيسيين. "من جهة، نقوم بتحسين عمليات الإقراض ببيانات أفضل. المال هو المحرك الذي يحرك الاقتصادات،" قال. "ومن جهة أخرى، نساعد البنوك في بناء عمليات رقمية تتمحور حول العميل، مما يظهر الفرص ويزيل العوائق."
وأضاف أن هذا النهج يمكن أن يساعد العملاء الذين يفتقرون إلى تاريخ ائتماني، وكذلك شريحة العملاء الميسورين الكبيرة في المنطقة. "الرؤية طويلة الأمد والقدرة على التنبؤ بالاحتياجات هي ما يغير العلاقة،" قال.
يواصل مؤتمر BIT’25، الذي يعقد الآن في نسخته الرابعة، جمع القادة الكبار من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية. يظل القمة منصة رئيسية للمديرين التنفيذيين في الصناعة بينما تعزز الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز مالي وتقني.