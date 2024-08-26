بطاقة "عونك" للأيتام وأصحاب الهمم بأبوظبي

صورة من بطاقة الهوية الإماراتية (للمستفيد والكفيل)

صورة جواز السفر (للمستفيد والكفيل)

إثبات إقامة ساري المفعول (صادر من أبوظبي)

نسخة من طابع الكتاب (صادرة في أبوظبي)

عقد إيجار موثق (لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط)

صورة من بطاقة أصحاب الهمم (صادرة عن وزارة التنمية أو مؤسسة زايد العليا)

تقرير طبي حديث يتضمن وصف الحالة الطبية كما أصدرته المستشفيات الحكومية، وموقع من الأطباء المتخصصين ومعتمد من قبل المتخصصين الصحيين

شهادة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمن هم دون سن 18 سنة، ويستثنى من شرط السن من لا تتوفر فيه الشروط الصحية للعمل (عند تقديم شهادة طبية معتمدة تفيد بعدم أهلية الفرد للعمل).

شهادة من مجلس البحوث في حالة وفاة الأب وأفراد الأسرة