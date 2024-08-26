بطاقة "عونك" للأيتام وأصحاب الهمم بأبوظبي
في الإمارات العربية المتحدة، يمكن لمختلف قطاعات المجتمع الاستفادة من المزايا التي تحتاجها لجعل الحياة مريحة ومناسبة. ويشكل الوصول إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية جزءاً كبيراً من الرفاهية العامة.
تقوم دائرة الصحة في أبوظبي بإصدار بطاقة 'عونك'، وهي تأمين صحي مخصص لأصحاب الهمم والأيتام الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. تُمكّن هذه الوثيقة المستفيدين من الحصول على الرعاية في المستشفيات والعيادات والمراكز الطارئة.
ويستطيع الأفراد طلب بطاقة عونك بدون تكلفة عبر موقع "تم" الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، بشرط أن يكون مقدم الطلب هو الشخص المستفيد أو ولي الأمر أو الكفيل أو الممثل القانوني، وسيتم إصدار البطاقة في غضون 7 أيام عمل.
المستندات المطلوبة
صورة من بطاقة الهوية الإماراتية (للمستفيد والكفيل)
صورة جواز السفر (للمستفيد والكفيل)
إثبات إقامة ساري المفعول (صادر من أبوظبي)
نسخة من طابع الكتاب (صادرة في أبوظبي)
عقد إيجار موثق (لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط)
صورة من بطاقة أصحاب الهمم (صادرة عن وزارة التنمية أو مؤسسة زايد العليا)
تقرير طبي حديث يتضمن وصف الحالة الطبية كما أصدرته المستشفيات الحكومية، وموقع من الأطباء المتخصصين ومعتمد من قبل المتخصصين الصحيين
شهادة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمن هم دون سن 18 سنة، ويستثنى من شرط السن من لا تتوفر فيه الشروط الصحية للعمل (عند تقديم شهادة طبية معتمدة تفيد بعدم أهلية الفرد للعمل).
شهادة من مجلس البحوث في حالة وفاة الأب وأفراد الأسرة
إثبات الاشتراك في التأمين الصحي وفقاً للقانون رقم (23) ولائحته التنفيذية، حيث ينص القانون على أن التأمين الصحي يشمل المقيمين غير المواطنين وأفراد أسرهم، ويجوز تطبيقه على المقيمين في أبوظبي بقرار من المجلس التنفيذي.