بطاقة دخول الحدائق في الشارقة: المستندات والرسوم
هل ترغب في زيارة حديقة في منطقتك؟ هل تبحث عن بعض الوقت العائلي الذي لا يتطلب التنقل لمسافات طويلة والسفر؟ في الشارقة، توجد العديد من الحدائق في العديد من المناطق السكنية، لقضاء يوم ممتع على مسافة قريبة من منزلك.
قد يُطلب منك إظهار بطاقة دخول الحديقة للدخول إلى بعض الحدائق المجاورة. فيما يلي دليل حول المستندات المطلوبة، وخطوات الحصول على البطاقة، والتكلفة.
خطوات التقديم على البطاقة
قم بزيارة موقع بلدية الشارقة الإلكتروني – port.shjmun.gov.ae
انقر على "الخدمات الذكية"
قم باختيار فئة "الحدائق والمناطق الترفيهية"، ثم اضغط على "طلب إصدار أو تجديد بطاقة دخول الحديقة"
ثم اضغط على دخول الخدمة.
الآن قم بملء الطلب بالتفاصيل ذات الصلة مثل الاسم ورقم الهوية الإماراتية ومنطقة الإقامة ورقم عقد الإيجار وقم بإرفاق المستندات المطلوبة.
المستندات المطلوبة
للمواطنين
نسخة من الهوية
صورة من عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء
للمقيمين
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية
صورة من عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء
قد يحتاج بعض المقيمين أيضًا إلى مستند "إلى من يهمه الأمر" من مكان العمل
لأئمة المساجد
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية
صورة من عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء
رسالة "إلى من يهمه الأمر"
أبناء المواطنات:
نسخة من هوية مقدم الطلب
صورة من بطاقة هوية الأم الإماراتية
نسخة من شهادة الميلاد
صورة من عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء
رسوم
تبلغ تكلفة إصدار بطاقة دخول الحديقة 15 درهمًا إماراتيًا.