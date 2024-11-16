المنهج الدراسي المناسب لطفلك في الإمارات: خيارات متاحة

المجلس المركزي للتعليم الثانوي: يوفر هذا المنهج نظامًا تعليميًا مركزيًا، والذي قد يكون مفيدًا إذا ذهب الطالب إلى الهند للحصول على تعليم عالٍ. تجمع الدورات بين المعرفة النظرية والعملية التي تعد الطلاب لاجتياز الاختبارات الهندية القياسية.