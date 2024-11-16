المنهج الدراسي المناسب لطفلك في الإمارات: خيارات متاحة
هل تخطط لتسجيل طفلك في مدرسة وتبحث عن مناهج مختلفة؟
توجد في الإمارات العربية المتحدة مدارس تدرس مناهج دراسية من بلدان مختلفة، لذا فمع وجود عدد كبير من الخيارات، قد يكون اتخاذ قرار صعبًا بالنسبة للآباء. إذا وجدت نفسك تتساءل "كيف أختار المنهج الدراسي المناسب لطفلي في الإمارات العربية المتحدة؟"، فقد تساعدك المقارنة أدناه.
فيما يلي مقارنة بين المنهج البريطاني، والبكالوريا الدولية (IB)، والمنهج الأمريكي، والمجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) بناءً على معايير رئيسية:
هيكل المدرسة
المنهج البريطاني: يتم تنظيم هيكل التعليم هنا على أساس المراحل الأساسية (من المرحلة الابتدائية الأولى إلى المرحلة الابتدائية الرابعة) للأعمار من 5 إلى 16 عامًا. يحصل الطلاب أولاً على امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) وبعد ذلك ينتقلون إلى المستوى المتقدم للدراسات المتقدمة.
البكالوريا الدولية: للأعمار من 3 إلى 19 عامًا، ينقسم هذا البرنامج إلى ثلاثة أجزاء. وفي النهاية، يقدم برنامج الدبلومة للطلاب دبلومة البكالوريا الدولية المعترف بها دوليًا.
المنهج الأمريكي: ينقسم أيضًا إلى ثلاثة أقسام وهي: المرحلة الابتدائية (K-5)، والمرحلة المتوسطة (6-8)، والمرحلة الثانوية (9-12). يحصل الطلاب على دبلومة بمجرد الانتهاء من المدرسة الثانوية.
المجلس المركزي للتعليم الثانوي: تقسم هذه المدارس صفوفها إلى مراحل من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية العليا (الصفوف من 1 إلى 12). يتركز التركيز على امتحانات الصف العاشر والثاني عشر وينتهي التعليم عندها.
المنهج الدراسي
المنهج البريطاني: يتمتع النظام البريطاني بمنهج دراسي واسع حتى شهادة الثانوية العامة، ومع ذلك، بمجرد وصول الطالب إلى مستوى A، سيتعين عليه اختيار المواد التي يتخصص فيها. عادة ما يختار الطلاب ثلاثة أو أربعة مواد.
البكالوريا الدولية: في برنامج البكالوريا الدولية، يحصل الطلاب على تجربة تعليمية شاملة تركز فيها تعليمهم المتعدد التخصصات حول موضوع مركزي. يتطلب برنامج البكالوريا الدولية من الطلاب دراسة ستة مواد، كل منها يتم اختياره من إحدى مجموعات المواد الست. يعزز هذا النهج التعليم المتوازن والمتكامل.
المنهج الأمريكي: يتيح هذا المنهج للطلاب تخصيص تجربة التعلم الخاصة بهم على أساس المعايير المحلية. ويركز على التعليم الواسع من خلال الدورات الإلزامية والاختيارية.
المجلس المركزي للتعليم الثانوي: يوفر هذا المنهج نظامًا تعليميًا مركزيًا، والذي قد يكون مفيدًا إذا ذهب الطالب إلى الهند للحصول على تعليم عالٍ. تجمع الدورات بين المعرفة النظرية والعملية التي تعد الطلاب لاجتياز الاختبارات الهندية القياسية.
التقييمات والامتحانات
المنهج البريطاني: يتركز التركيز عادة على امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) ومستوى A، والامتحانات الخارجية. وفي بعض الحالات، تساهم الدورات الدراسية أيضًا في تحديد الدرجة النهائية.
البكالوريا الدولية: في هذا المنهج، يخضع الطلاب لتقييمات تكوينية وختامية، بالإضافة إلى المشاريع الداخلية والامتحانات الخارجية. للحصول على الدبلومة، يتعين على الطلاب تقديم نظرية المعرفة، واستكمال اختبار الإبداع والنشاط والخدمة، وتقديم مقال موسع.
المنهج الأمريكي: يستخدم هذا المنهج اختبارات موحدة إلى جانب تقييمات ومشاريع منتظمة لاختبار الطلاب. يلعب متوسط درجات الطالب دورًا رئيسيًا في هذا المنهج حيث يكون التقييم مستمرًا في كثير من الأحيان.
المجلس المركزي للتعليم الثانوي: بالإضافة إلى التقييمات الدورية والامتحانات العملية التي يتم إجراؤها بانتظام لاختبار الطالب، فإن التركيز الرئيسي يقع على امتحانات الصف العاشر والصف الثاني عشر.
الاعتراف العالمي
المنهج البريطاني: تعتبر مستويات A معترف بها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم - وخاصة في أوروبا ودول الكومنولث.
البكالوريا الدولية: دبلومة البكالوريا الدولية معترف بها عالميًا أيضًا. المنهج الدراسي مشهور بتعزيز العقلية الدولية،
المنهج الأمريكي: في حين أن هذا المنهج معترف به على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فإن العديد من الجامعات الدولية تقبل أيضًا دبلومة من هذا المنهج على أساس الموضوعات والاعتماد.
المجلس المركزي للتعليم الثانوي: شهادة CBSE هي الأكثر شعبية في الهند، ومع ذلك، فإن هذا المنهج يكتسب الآن اعترافًا دوليًا خاصة في آسيا والشرق الأوسط. تعترف العديد من الجامعات الدولية بشهادات CBSE اعتمادًا على الدرجات.