المقيمون يفضلون العطلات المحلية بسبب تكاليف السفر الباهظة

وعلى نحو مماثل، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران إلى إيطاليا إلى 2556 درهماً في ديسمبر/كانون الأول للرحلات التي تتضمن توقفاً واحداً، مقارنة بـ 1524 درهماً في مارس/آذار. وإلى الشرق، تبلغ أرخص رحلة مباشرة من دبي إلى إندونيسيا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2085 درهماً، في حين تتراوح أسعار الرحلة نفسها في مارس/آذار وأبريل/نيسان بين 1200 و1800 درهم.