المقيمون في الإمارات يتجهون نحو السياحة المحلية
يختار العديد من المقيمين خيار "ستايكيشن" "staycation" (وهو قضاء العطلة في أحد الفنادق للاستجمام وإعادة الحيوية بدلاً من السفر)، مستفيدين من العروض الجذابة التي تقدمها جهات الضيافة في دولة الإمارات.
أحد هؤلاء المقيمين هو الوافد السوري "أيهم جورتلي"، الذي يستمتع بتلك الإقامة في إجازة كل أسبوعين.
في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، أوضح تفضيله لقضاء العطلة محلياً بدلاً من السفر إلى الخارج.
قال أيهم جورتلي: "لقد استمتعت بالفعل بالإقامة هنا هذا الصيف وأخطط لتمديدها إلى ما قبل إعادة فتح مدارس أطفالي. أنا وزوجتي نستمتع بقضاء إجازات محلية في أماكن مختلفة كل أسبوعين لكسر الروتين. لقد زرنا أيضاً العديد من الفنادق في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ونذهب أحياناً إلى عدد قليل من الفنادق التي أعجبتنا جداً بشكل متكرر".
سافر أيهم جورتلي أيضاً مع عائلته إلى لندن قبل بضعة أشهر، بعد أن حجز تذاكره وأماكن الإقامة مسبقاً.
وقال الوافد الذي يعمل في شركة سيارات: "تساعدني هذه الإستراتيجية في الحصول على أفضل الأسعار لأننا عائلة كبيرة مكونة من خمسة أفراد. بالنسبة لفصل الصيف، خططنا على وجه التحديد للاستمتاع ببعض رحلات الإقامة محلياً. نحن نعلم أن السفر الدولي إلى أي مكان خلال فصل الصيف يكلف عادةً ضعف أو ثلاثة أضعاف السعر المعتاد".
ويحصل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة على عروض على الإقامة في الفنادق، مع خصومات تصل إلى 40% على الغرف والفلل، إلى جانب الدخول المجاني إلى الصالات الرياضية ونوادي الأطفال وحمامات السباحة على الأسطح و عروض الترفيه المباشرة.
وأضاف أيهم: "في الأسبوع الماضي، مكثت في فندق في دبي. مرة أخرى، وجدت عروضاً رائعة، واستمتعنا جداً بإقامتنا. تساعد الإقامة المحلية حقاً في كسر الروتين، وقد تمكنا من الحصول على أفضل الأسعار خلال هذه الأشهر، وفي غضون أسبوعين قد نستكشف إمارة أخرى".
انتهاء بدل الإجازة
وبالمثل، قررت أم أيمن المقيمة في الشارقة وعائلتها الذهاب في إجازة لأن صلاحية بدل الإجازة المقدم من عمل زوجها كان على وشك الانتهاء.
وقالت: "قررنا زيارة منتجع "لابيتا"، دبي باركس آند ريزورتس لأن لديهم عروضاً صيفية رائعة. أقمنا هناك لمدة ليلتين و قضى أطفالنا أوقاتاً رائعة في الحديقة المائية. لقد استمتعنا جميعاً بالرذاذ، وسررنا برؤية العديد من العائلات الأخرى هناك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع".
وأضافت: "في الأصل، خططت أنا وزوجي لرحلة إلى تركيا، لكن التذاكر كانت باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك، كانت الإقامة في الفندق لمدة أسبوع مكلفة للغاية مع عائلتنا الكبيرة المكونة من ستة أفراد واخترنا الإقامة المحلية بدلاً من ذلك. وأضاف أيمن: "بهذه الطريقة، قضى الأطفال وقتاً رائعاً، وقضينا وقتاً ممتعاً معاً كعائلة".
التوجه السائد في السنوات الماضية
وفي الوقت نفسه، لاحظ الخبراء في قطاع الفنادق أن بعض المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يختارون بشكل متزايد الإقامة المحلية على العطلات التقليدية.
وأوضح "فيرغال بورسيل"، المدير العام لفندق "كوين إليزابيث 2"، أن هذا التوجه كان ملحوظاً بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية وهو يستمر في النمو.
وقال "فيرغال بورسيل": "تساهم عدة عوامل في هذا التوجه. أولاً، إن الراحة وتقليل وقت السفر أثناء الإقامة يجذب العديد من المقيمين الذين يفضلون إجازة سريعة دون متاعب السفر الدولي. ثانياً، تفتخر دولة الإمارات بعدد كبير من الفنادق والمنتجعات ذات المستوى العالمي التي توفر وسائل راحة وتجارب استثنائية، مما يجعل من غير الضروري للمقيمين السفر إلى الخارج للاسترخاء".
وأوضح أن السكان ينجذبون نحو العقارات التي تقدم تجارب فريدة ووسائل راحة عالية الجودة.
"تحظى الفنادق المطلة على البحر والفيلات الخاصة والشقق ذات المرافق الشاملة بشعبية خاصة. على سبيل المثال، شهد فندقنا زيادة كبيرة في الحجوزات لعرضه الترويجي للإقامة الصيفية المطلة على البحر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمناظر الخلابة وأماكن الإقامة الجميلة وتناول الطعام الاستثنائي والتراث الفريد من نوعه".
الأماكن القريبة من المولات
وشدد خبراء السياحة على أن المقيمين في الإمارات يشملون شريحة أفراد لا يستطيعون السفر إلى الخارج بسبب التكاليف أو عدم توفر الإجازة أو ببساطة تفضيل عدم السفر.
غالباً ما يختار هؤلاء الأفراد أماكن إقامة بالقرب من مراكز التسوق لتحقيق استفادة قصوى من إقامتهم.
وقال "فيناياك ماهتاني"، الرئيس التنفيذي لفنادق "بي إن بي إم إي" "bnbme Holiday Homes": "يدعو العديد من السكان أفراد عائلاتهم إلى دبي خلال فصل الصيف لأن الأسعار في هذه الفترة تمثل ربع السعر خلال فصل الشتاء ومواسم الذروة".
وذكر "فيناياك مهتاني" أن أحد الجوانب الجذابة هو سهولة تأمين حجوزات المطاعم، وعدم ازدحام مراكز التسوق بشكل مفرط.