المقيمون في الإمارات يتجهون نحو السياحة المحلية

وقال "فيرغال بورسيل": "تساهم عدة عوامل في هذا التوجه. أولاً، إن الراحة وتقليل وقت السفر أثناء الإقامة يجذب العديد من المقيمين الذين يفضلون إجازة سريعة دون متاعب السفر الدولي. ثانياً، تفتخر دولة الإمارات بعدد كبير من الفنادق والمنتجعات ذات المستوى العالمي التي توفر وسائل راحة وتجارب استثنائية، مما يجعل من غير الضروري للمقيمين السفر إلى الخارج للاسترخاء".