"المركزي الإماراتي": دعم "نافس" ليس دخلاً ثابتاً للقروض

أوضح المصرف المركزي الإماراتي أن الدعم المالي المقدم في إطار برنامج "نافس" يهدف إلى كونه حافزاً حكومياً لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص.

ومع ذلك، وبموجب القواعد المصرفية الإماراتية، تتطلب أهلية الحصول على القروض الشخصية أو خدمات مصرفية معينة دخلاً ثابتاً ومنتظماً. وأكد المصرف المركزي أن مدفوعات "نافس" مشروطة ومؤقتة، وبالتالي لا يمكن احتسابها كدخل ثابت عند تقييم الأهلية للقرض.

وفي رد مكتوب على سؤال برلماني من عضوة المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، أخبر المصرف المركزي صحيفة "الخليج" أن حوافز "نافس" هي "محددة زمنياً، ومشروطة، ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر دخل ثابت على المدى المتوسط أو الطويل".

وأوضح البنك كذلك أن استمرار دعم "نافس" يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك استمرار الموظف في دوره بالقطاع الخاص واستيفاء معايير الراتب. وقد يتوقف الدعم إذا تغير وضع الوظيفة، أو انتهت مدة البرنامج، أو تم تحديث شروط الأهلية.

ومع ذلك، أكد المصرف المركزي أنه يجوز للبنوك، وفقاً لتقديرها الخاص وبناءً على ممارسات إدارة المخاطر لديها، النظر في دعم "نافس" عند تقييم الملف الائتماني العام للعميل.

كما يتوافق الرد المكتوب مع المادة 2 من لائحة عام 2011 التي تحكم القروض الشخصية والخدمات المصرفية، والتي تنص على أن الدخل المقبول يجب أن يكون ثابتاً ومتسقاً وقابلاً للتحقق طوال مدة القرض.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز الشفافية بين البنوك والعملاء من خلال وضع قواعد واضحة لـ "حدود القروض، وشروط السداد، والأقساط الشهرية، ومصادر الدخل المقبولة" لضمان قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم دون ضغط مالي لا مبرر له.