المؤثرة "كارين وازن" تلمس قلوب المغتربين اللبنانيين

في منشورها، عبرت وازن بصراحة عن الصراع الداخلي الذي ابتُليت به هي والعديد من الآخرين: معضلة البقاء مع أحبائهم مقابل الخوف من الوقوع في حرب محتملة. وقالت: "هل نغادر؟ لدينا أطفال، هل من الحكمة أن نغادر؟ ماذا لو بقينا عالقين هناك؟ ماذا لو نشبت حرب؟" وامتدت مخاوفها إلى ما هو أبعد من سلامتها المباشرة، حيث فكرت في التأثير النفسي على أطفالها واحتمال تعرضهم لصدمة نفسية بسبب هذه التجربة.