الكرك المثلج: المشروب المثالي في صيف دبي
لا شيء يتفوق على الكرك في مواقف السيارات مع أصدقائك في دبي. يمكنك فقط الوقوف لساعات مع كوب من الكرك، وربما اثنين، والانغماس في محادثات لا نهاية لها مع رفيقك هذا.
لكن هل تعلم ما هو الأفضل؟ يمكن أن يكون الكرك المثلج، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المدينة، أفضل مشروب منعش في الصيف نبحث عنه جميعاً.
كل شيء يبقى كما هو، فقط الكرك يقدم الآن مع الثلج. وقد بدأ هذا الأمر يصبح موضة بين المقيمين في دبي.
يقدم مطعم Karak Inc Eatery، وهو مطعم إماراتي شهير لمأكولات الشارع في "بوكس بارك" بدبي، الكرك المثلج. مهمة المشروع المملوك إماراتياً بسيطة: تقديم أفضل أنواع الكرك والوجبات في المدينة؛ لعشاق والفضوليين.
كما انضمت العديد من المطاعم الأخرى إلى اتجاه الكرك المثلج. لقد أخذ السكان على عاتقهم نشر الكلمة في هذا الصيف التنشيطي النهائي.
لا تحتاج بالضرورة إلى التوجه إلى هذه المطاعم لتحصل على كوب من الكرك المثلج. يقدم Rainbow Karak Chai لمسة ثلجية جديدة على الشاي التقليدي في طلبات أو ديليفرو أو نون أو كريم. وبصرف النظر عن الكرك المثلج، فهو يقدم أيضاً نكهات مثل الكرك إيليتشي، وكرك الزنجبيل، وكرك ماسالا، وزعفران كرك، وجميعها عبارة عن نسخة باردة ومنعشة من المشروبات التقليدية. يبدو وكأنه علاج صيفي لا نريد تفويته.