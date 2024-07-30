الكرك المثلج: المشروب المثالي في صيف دبي

لا شيء يتفوق على الكرك في مواقف السيارات مع أصدقائك في دبي. يمكنك فقط الوقوف لساعات مع كوب من الكرك، وربما اثنين، والانغماس في محادثات لا نهاية لها مع رفيقك هذا.

لكن هل تعلم ما هو الأفضل؟ يمكن أن يكون الكرك المثلج، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المدينة، أفضل مشروب منعش في الصيف نبحث عنه جميعاً.

كل شيء يبقى كما هو، فقط الكرك يقدم الآن مع الثلج. وقد بدأ هذا الأمر يصبح موضة بين المقيمين في دبي.