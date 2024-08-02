الفرح والحزن يجتمعان في سادس أيام أولمبياد باريس

في حين انسحبت الملاكمة الإيطالية "أنجيلا كاريني" من أولمبياد باريس في منتصف النزال بعد تلقيها سلسلة من الضربات القوية من منافستها الجزائرية التي فشلت في اختبار الأهلية الجنسية في بطولة العالم العام الماضي.

وعلى الملاعب الرملية الحمراء في" رولان جاروس"، خرجت "إيجا سوياتيك"، المرشحة للفوز بالميدالية الذهبية في فردي التنس للسيدات، من الألعاب بهزيمة مفاجئة في نصف النهائي أمام الصينية "تشينغ كينوين".