الفرح والحزن يجتمعان في سادس أيام أولمبياد باريس
في اليوم السادس من الألعاب الأولمبية في باريس، عادت لاعبة الجمباز الأمريكية "سيمون بايلز" لتثبت جدارتها بفوزها بالميدالية الذهبية الأولمبية السادسة أمام جماهير مبتهجة يوم الخميس.
في حين انسحبت الملاكمة الإيطالية "أنجيلا كاريني" من أولمبياد باريس في منتصف النزال بعد تلقيها سلسلة من الضربات القوية من منافستها الجزائرية التي فشلت في اختبار الأهلية الجنسية في بطولة العالم العام الماضي.
وعلى الملاعب الرملية الحمراء في" رولان جاروس"، خرجت "إيجا سوياتيك"، المرشحة للفوز بالميدالية الذهبية في فردي التنس للسيدات، من الألعاب بهزيمة مفاجئة في نصف النهائي أمام الصينية "تشينغ كينوين".
إليك بعض أفضل الصور لهذا اليوم:
"أندي موراي" و"دانييل إيفانز" من بريطانيا يتعانقان بعد خسارتهما في مباراتهما أمام "تايلور فريتز" و"تومي بول" من الولايات المتحدة. واعتزل اللاعب المصنف الأول عالميا سابقاً والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى عن عمر يناهز 37 عاماً عندما خسر هو و"دان إيفانز" في ربع نهائي زوجي الرجال في رولان جاروس.
في الجولة الثانية من الدور ربع النهائي لسباقات "بي إم إكس"، يمكن رؤية صورة ظلية للرياضيين أثناء المنافسة.
حصلت لاعبة الجمباز الأكثر تتويجاً في العالم على ميداليتها الذهبية الأولمبية السادسة أمام جماهير متحمسة في ملعب بيرسي أرينا بعد أن تركت جميع منافسيها في خلفها، لتعود عودة مظفرة بعد ثلاث سنوات من الانسحاب من نفس النهائي في أولمبياد طوكيو.
الكندية "إيرين بالارد" تركب الحصان "نيكا في دي بسشوب" في المنافسة.
مغادرة المتفرجين بحثاً عن مأوى بسبب هطول أمطار غزيرة في ملعب رولان جاروس خلال نصف نهائي فردي السيدات.
فاز المصنف الأول عالمياً الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" على منافسه "ستيفانوس تسيتسيباس" 6-3 و7-6 (7/3) ولكن فقط بعد تفاقم إصابة في الركبة اليمنى التي خضع لعملية جراحية عليها في يونيو.
بريسا هينيسي من كوستاريكا تركب موجة خلال الجولة الثامنة.