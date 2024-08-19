العناية بالحيوان الأليف أثناء السفر: نصائح عملية ومفيدة

أن تطلب من صديق لك رعاية حيوانك الأليف أثناء غيابك هو خيار فعال من حيث التكلفة كما أنه أيضاً وسيلة ممتازة لضمان سلامة وراحة حيوانك الأليف، عندما يتلقى الحيوان الأليف الرعاية من صديق، فإن القلق لدى الحيوان الأليف الذي قد ينشأ عن التواجد في مكان جديد أو بين الغرباء يصبح أقل لأن حيوانك الأليف يبقى في منزلك الذي هو بيئة مألوفة.