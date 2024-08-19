العناية بالحيوان الأليف أثناء السفر: نصائح عملية ومفيدة
يسافر معظم الوافدين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بشكل متكرر سواء للعمل أو لأمور شخصية أو بغرض الأمرين ولذلك، قد يكون الاهتمام بالحيوانات الأليفة أمراً صعباً بشكل خاص.
يواجه العديد من السكان صعوبات في التعامل مع كل الأمور المعقدة المتعلقة بالسفر مع الحيوانات الأليفة، وغالباً ما يواجهون صعوبة في الحصول على الوثائق المطلوبة أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لحيواناتهم الأليفة. في بعض الحالات، قد يكون لدى بعض السكان جميع وثائق السفر اللازمة ولكنهم يرغبون فقط في قضاء إجازات قصيرة أو رحلات عمل، لذلك يتركون حيواناتهم الأليفة في المنزل ويعتقدون أن هذا هو الخيار الأفضل لراحة حيواناتهم.
إذا كنت تريد التأكد من أن حيواناتك الأليفة تحظى برعاية جيدة أثناء إجازتك أو رحلة العمل، فإليك بعض الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على سلامتهم وراحتهم أثناء غيابك:
خدمات فندقية للحيوانات الأليفة
عند السفر، قد يكون ترك حيواناتك الأليفة في فندق خاص بهم خياراً رائعاً، سوف تنعم براحة البال عندما تعلم أن حيوانك الأليف في أيدٍ أمينة وأنه موجود في مكان به مرافق كاملة ويعتني به متخصصون يفهمون احتياجاته. تقدم بعض فنادق الحيوانات الأليفة برامج متخصصة وجداول تغذية منتظمة ووقتاً للعب وحتى خدمات العناية، مما يجعل الأمر يبدو وكأن حيواناتك الأليفة تحصل أيضاً على إجازة صغيرة خاصة بها أثناء غيابك.
يمكنك البحث عبر الإنترنت وستجد فنادق مخصصة للحيوانات الأليفة بالقرب من منطقتك. يمكنك بعد ذلك اختيار فندق الحيوانات الأليفة الذي يناسب ميزانيتك واحتياجات حيوانك الأليف.
انضم إلى المجموعات عبر الإنترنت
على الرغم من أنه من السهل البحث عن فنادق للحيوانات الأليفة عبر الإنترنت، فإن الانضمام إلى المجموعات عبر الإنترنت قبل الذهاب في رحلتك يمكن أن يحسن عملية البحث واتخاذ القرار.
على سبيل المثال، يمكنك العثور على مجموعات فيسبوك مخصصة لرعاية الحيوانات الأليفة في منطقتك. إذا كنت تعيش في دبي، يمكنك الانضمام إلى مجموعات فيسبوك مثل "مجموعة دبي والتي تضم 1700 عضواً بينما مجموعة "Free Pet Sitting and Temporary Fostering Abu Dhabi UAE" تضم 2800 عضواً.
وفي الوقت نفسه، إذا كان لديك كلب، يمكنك الاطلاع على مجموعة الفيسبوك التي تضم 27,700 عضو وهي 'Dog Lovers In UAE'.
من خلال هذه المجموعات، يمكنك التواصل مع الأعضاء الذين يمكنهم تقديم توصيات بشأن مقدمي خدمات رعاية الحيوانات الأليفة الموثوق بهم ومرافق الإقامة. كما يشارك أعضاء هذه المجموعات النصائح حول كيفية تجهيز منزلك لسلامة حيوانك الأليف، ونصائح حول ما يجب البحث عنه في خدمات رعاية الحيوانات الأليفة، وحتى التحذيرات بشأن الخدمات التي يجب تجنبها.
اسأل صديق
أن تطلب من صديق لك رعاية حيوانك الأليف أثناء غيابك هو خيار فعال من حيث التكلفة كما أنه أيضاً وسيلة ممتازة لضمان سلامة وراحة حيوانك الأليف، عندما يتلقى الحيوان الأليف الرعاية من صديق، فإن القلق لدى الحيوان الأليف الذي قد ينشأ عن التواجد في مكان جديد أو بين الغرباء يصبح أقل لأن حيوانك الأليف يبقى في منزلك الذي هو بيئة مألوفة.
تعد هذه الترتيبات مفيدة أيضاً لأنها تسمح برعاية مخصصة أكثر. يمكن لصديقك اتباع روتين محدد والتفضيلات التي حددتها لحيوانك الأليف، ويمكنك أيضاً الاطمئنان عليه بسهولة.
كما أنها ستجعل الانتقال أكثر سلاسة حيث من المرجح أن يكون صديقك شخصاً يعرفه حيوانك الأليف بالفعل ويثق به.