الطلب المتزايد يرفع أسعار تذاكر الطيران في الإمارات

قام الفلبيني البالغ من العمر 45 عامًا بحجز تذاكره مسبقًا تحسبًا لارتفاع الأسعار. "إن الحجز قبل موعد السفر بفترة أطول يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار، والتي قد تختلف من شركة طيران إلى أخرى. بالإضافة إلى ذلك، من المهم مقارنة الأسعار بين شركات الطيران، حيث يمكن أن تختلف بشكل كبير."