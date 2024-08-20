"الصحة العالمية" تسعى لتجنب إخفاقات الجائحة السابقة

كان من المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة لمناقشة سُبل ضمان الوصول العادل إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات الخاصة بمرض جدري القردة، مع تفشي الفيروس في أجزاء من إفريقيا وخارجها، وفقاً لتصريحات مسؤول كبير.

سيشارك في الاجتماع أعضاء من خبراء الصحة الذين أشرفوا على الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى وكالات الصحة العالمية مثل مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" و"التحالف العالمي للقاح والتحصين".

وقالت الدكتورة "أيواد ألاكيجا"، رئيسة الاجتماع ومبعوثة منظمة الصحة العالمية، إن الاجتماع سيركز على كيفية تجنب تكرار الأخطاء التي حدثت خلال جائحة كوفيد-19 مع تفشي مرض جدري القردة. وأضافت "ألاكيجا" أن هناك ثغرات في ضمان الحصول المتساوي على العلاجات الطبية خلال الجائحة، وهو ما يجب تفاديه في هذه الأزمة.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع حالة طوارئ صحية عالمية بشأن جدري القردة بعد تفشيه الواسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشاره إلى دول مجاورة. وأعلنت السويد يوم الخميس عن أول حالة خارج إفريقيا مرتبطة بالوباء.

وأكدت "ألاكيجا": "لقد فشلنا في مسألة الوصول إلى العلاجات في المرة الماضية، لكننا تعلمنا من تلك الدروس... وسأحرص على أن تكون المساواة في الحصول على العلاجات هي أول ما نفكر فيه الآن".