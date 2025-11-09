الشتاء في الصحراء: 8 وجهات تخييم مثالية في الإمارات﻿

مع انخفاض درجات الحرارة إلى أرقام أحادية في بعض مناطق الإمارات، أصبحت الأجواء مثالية للهروب المغامر من زحام الحياة اليومية. سواء اخترت نسيم جبل جيس، أو منحدرات حتا، أو رمال الخُدرة، فإن الأماكن الخارجية في الإمارات تدعوك للاستمتاع.

تشير بيانات الطقس إلى أن مناطق التخييم المناسبة لهذا الوقت تتمتع بأجواء معتدلة، مما يجعل عطلة نهاية الأسبوع فرصة مثالية لإشعال النار، وشرب القهوة العربية تحت النجوم، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الباردة والمنعشة.

إليك ثمانية مواقع خلابة وصديقة للطقس يمكنك إقامة خيمتك فيها:

جبل جيس

يعد جبل جيس أعلى وأبرد جبل في الإمارات بارتفاعه الذي يقارب 1900 متر فوق سطح البحر. سجلت درجات الحرارة فيه انخفاضًا إلى 9 درجات مئوية صباحًا وارتفاعًا إلى 20 درجة مئوية في فترة الظهيرة، مما يجعله مكانًا مثاليًا للأمسيات الدافئة والتنزهات النهارية الممتعة. الطريق إلى القمة معبد بالكامل ومناسب للسيارات العادية. جبل حفيت

يعتبر من الأماكن المفضلة للمقيمين في دبي وأبوظبي، ويتميز بمناخه المعتدل مع درجة حرارة 14 درجة مئوية في الصباح و27 درجة مئوية خلال النهار. الطريق المتعرج معبد جيدًا ومريح للقيادة. يوجد نقاط نزهة مخصصة ومناطق إضاءة، مع إمكانية ازدحام مناطق الوقوف العلوية في عطلات نهاية الأسبوع. جبل يبير

جبل أقل شهرة ولكنه يتمتع بمناظر طبيعية رائعة مع درجات حرارة بين 14 و30 درجة مئوية. تتسم تضاريسه بالوعورة والانحدار أكثر من جبل جيس، ويُنصح باستخدام سيارة دفع رباعي للوصول إلى القمة أو استكشاف المنحدرات. استراحة السُحب

تقع على ارتفاع حوالي 600 متر فوق سطح البحر، وهي موقع مفضل لسكان الشارقة. درجات الحرارة تتراوح بين 16 درجة ليلاً و31 درجة خلال النهار، وهو مناسب للتخييم والتمتع بالمناظر. وادي شوقا

محبّو التنزه في الأودية سيجدون في وادي شوقا تجربة تخييم مثالية مع درجة حرارة تتراوح بين 18 و28 درجة، ويوفر أجواء مريحة خلال الليل. حتا

تقع على ارتفاع بين 300 إلى 400 متر، سجلت درجات حرارة بين 20 و30 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء مناسبة طوال النهار وأكثر راحة بعد الغروب. الطرق ممهدة وتصلح للسيارات العادية، مع ضرورة الاعتماد على سيارات الدفع الرباعي للوصول إلى المناطق الأبعد. الحدائق المعلقة

تقع بالقرب من كلباء، وتوفر خلفيات خضراء جميلة لمن يفضلون الطبيعة على الكثبان الرملية. تتراوح درجات الحرارة من 19 إلى 31 درجة، مع طرق معبدة تسهل الوصول. صحراء الخُدرة

مكان مثالي لهروب سريع ومحبي التخييم في الصحراء. تتراوح درجات الحرارة بين 22 و32 درجة، وهو مناسب لجميع أنواع السيارات عدا في حال الرغبة بالتجول خارج المسارات المحددة.

هذه المواقع تقدم مزيجًا من الراحة والمغامرة، وتناسب مختلف مستويات التخييم، مع ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية للحفاظ على الطبيعة والاستمتاع بالموسم بأمان.