الشارقة": "الغرفة الماطرة" تجربة بيئية فريدة وممتعة
إذا كنت من محبي المطر لكنك لا تستمتع بالبلل، فإن "الغرفة الماطرة" في الشارقة تقدم لك فرصة فريدة للاستمتاع بهذه الظاهرة الطبيعية بطريقة مبتكرة. وتعد "الغرفة الماطرة" تجربة فنية تفاعلية، تتيح للزوار السير تحت المطر دون أن يتعرضوا للبلل، وذلك بفضل تقنية استشعار متطورة.
وبدعم من مؤسسة الشارقة للفنون، تستخدم "الغرفة الماطرة" مستشعرات متقدمة تقوم بإيقاف تدفق المياه عند اكتشاف حركة أي شخص، مما يمنح الزوار الفرصة للسير تحت المطر دون الحاجة إلى استخدام المظلات، حيث يتم استخدام 2,500 لتر من المياه المعاد تدويرها والتي تنظف ذاتياً، مما يجعل هذه التجربة صديقة للبيئة.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لزيارة "الغرفة الماطرة" بالشارقة:
المواعيد
تفتح "الغرفة الماطرة" بالشارقة أبوابها من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً، ومن الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً يوم الجمعة، بحسب الموقع الرسمي.
أسعار التذاكر
تتوفر عدة أنواع من التذاكر للكبار والأطفال والطلاب والمعلمين. الدخول مجاني لأصحاب الهمم برفقة مرافق واحد.
البالغون: 25 درهماً
الأطفال (حتى 5 سنوات): مجاناً
الطلاب (حتى 22 سنة، مطلوب إثبات الهوية): 15 درهماً
المعلمون (مطلوب إثبات الهوية): 15 درهماً
أصحاب الهمم مع مرافق واحد: مجاناً
للمجموعات الكبيرة، تتوفر خصومات خاصة. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الاتصال على الرقم: +971065610095 أو عبر البريد الإلكتروني: rainroom@sharjahart.org.
كيفية شراء التذاكر عبر الإنترنت
لتجنب الازدحام، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، يُنصح بحجز التذاكر مسبقاً عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة الشارقة للفنون (https://rainroom.sharjahart.org/getTicket.htm).
انقر على "شراء تذكرة".
بمجرد الدخول، سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تعرض الشهر والتاريخ. هناك عدة مواعيد مختلفة خلال اليوم، بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8.45 مساءً، وهو آخر موعد في اليوم حيث يغلق المكان بحلول الساعة 9 مساءً في أيام الأسبوع. في أيام الجمعة، يكون آخر موعد متاح عند الساعة 9.45 مساءً.
لا تنسى أن هناك أربعة مواعيد خلال كل ساعة تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً في أيام الأسبوع وأربع مواعيد خلال كل ساعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً يوم الجمعة.
بمجرد حجزك للموعد المناسب لك، سيتم نقلك إلى صفحة فيها اختيارات مختلفة للبالغين والطلاب والمعلمين والأطفال وذوي الهمم مع مرافق واحد.
وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتعين عليك إدخال بياناتك، أي الاسم واللقب والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وبلد الإقامة. وبعد ذلك سيتم نقلك إلى صفحة الدفع.
أشياء يجب تذكرها
يُسمح لسبعة أشخاص فقط بالدخول إلى الغرفة في ذات الوقت.
ينبغي على الزوار الوصول قبل 10 دقائق على الأقل من موعد الحجز.
كل زيارة تستمر لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.
يُمنع إدخال الأطعمة والمشروبات إلى داخل الغرفة.
يجب على الزوار تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي عند الدخول إلى الغرفة.
يجب أن يكون الأطفال تحت إشراف صارم من الوالدين أو الوصي عند دخول الغرفة.
لا يُسمح باستخدام المظلات أو أي نوع من معدات المطر.
لا يُسمح بالتصوير الاحترافي إلا بإذن مسبق من مؤسسة الشارقة للفنون.
كيفية الوصول إلى هناك
تقع "الغرفة الماطرة" على بعد 10 كم من مركز صحارى في الشارقة، ويستغرق الوصول إلى المكان حوالي 15-20 دقيقة.