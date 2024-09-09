الشارقة": "الغرفة الماطرة" تجربة بيئية فريدة وممتعة

بمجرد الدخول، سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تعرض الشهر والتاريخ. هناك عدة مواعيد مختلفة خلال اليوم، بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8.45 مساءً، وهو آخر موعد في اليوم حيث يغلق المكان بحلول الساعة 9 مساءً في أيام الأسبوع. في أيام الجمعة، يكون آخر موعد متاح عند الساعة 9.45 مساءً.