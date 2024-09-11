السجائر الإلكترونية قد تؤدي إلى "رئة الفشار" والوفاة

وأشار الدكتور محمد إلى تزايد عدد المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس، مما يشير إلى علامات التهابات الرئة. وقال: "نواجه في كثير من الأحيان مرضى يستخدمون السجائر الإلكترونية أو السجائر الإلكترونية في نطاق عمري واسع، من سن 15 عامًا إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و60 عامًا، والذين تحولوا من السجائر التقليدية".