السجائر الإلكترونية قد تؤدي إلى "رئة الفشار" والوفاة
حذر أطباء في الإمارات العربية المتحدة من أن الاستخدام المزمن للسجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى حالات صحية خطيرة، مثل رئتي الفشار، والتي يمكن أن تكون قاتلة.
قال الدكتور محمد سيف الدين عبد الرحمن محمد، أخصائي أمراض الرئة في مستشفى جامعة ثومبي: "يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية ورئة الفشار قاتلة، على الرغم من اختلاف تأثيرهما وتطورهما".
وسعل مريض يبلغ من العمر 23 عاماً في مستشفى ثومبي الجامعي في عجمان دماً، وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي تلفاً كبيراً في الرئة بسبب استخدام السجائر الإلكترونية، وبعد التأكد من استخدام المريض للسجائر الإلكترونية نصحه الأطباء بالتوقف فوراً.
ما هي رئتي الفشار والبانش الفشار؟
يشير مصطلح "vape punch" إلى إصابة الرئة الحادة الناجمة عن التدخين الإلكتروني، مما يؤدي إلى ضائقة تنفسية مفاجئة وشديدة. وقال الدكتور محمد: "قد يعاني المرضى من انخفاض حاد في مستويات الأكسجين، مما يؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS). في هذه الحالات، غالبًا ما يتم إدخال المرضى إلى العناية المركزة وقد يحتاجون إلى تنفس صناعي لدعم تنفسهم".
وأضاف الدكتور محمد: "تتضمن هذه العملية إدخال أنبوب إلى الرئتين لتعزيز توصيل الأكسجين أثناء تخدير المريض بسبب فشل الجهاز التنفسي. تصبح الأعضاء معتمدة بشكل كبير على الأكسجين من الدم، مما يؤكد الطبيعة العاجلة والخطيرة لهذه الحالة".
رئة الفشار، أو التهاب القصيبات الهوائية الانقباضي، هي حالة تحدث نتيجة استنشاق مواد كيميائية معينة تلحق الضرر بالمجاري الهوائية. وقال الدكتور كنان الكشك، أخصائي أمراض الرئة في مستشفى زليخة في الشارقة: "إنه مرض رئوي خطير لا رجعة فيه يلحق الضرر بالمجاري الهوائية الصغيرة في الرئتين، مما يؤدي إلى السعال والصفير وضيق التنفس. وقد يكون هذا بسبب مادة كيميائية تسمى ثنائي الأسيتيل، والتي تضاف إلى بعض سوائل السجائر الإلكترونية".
تزايد الحالات المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية
وأشار الدكتور محمد إلى تزايد عدد المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس، مما يشير إلى علامات التهابات الرئة. وقال: "نواجه في كثير من الأحيان مرضى يستخدمون السجائر الإلكترونية أو السجائر الإلكترونية في نطاق عمري واسع، من سن 15 عامًا إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و60 عامًا، والذين تحولوا من السجائر التقليدية".
وأضاف الدكتور محمد: "تشمل المشكلات الشائعة لدى هؤلاء المرضى آلام الصدر والسعال الدموي، مما يشير إلى تلف محتمل في الرئة. وغالبًا ما يؤدي الاستخدام طويل الأمد إلى انخفاض سعة الرئة، مما يؤدي إلى التنفس غير الكامل أو الصعب. بالإضافة إلى ذلك، يعاني هؤلاء المرضى من التهابات الصدر المتكررة، والتي تظهر كل شهرين إلى ثلاثة أشهر".
وأكد المتخصصون في الرعاية الصحية أن الأعراض مثل السعال المصحوب بالدم أو القيء الدموي أو النزيف الأنفي هي علامات تحذيرية لإصابة الرئة الشديدة الناجمة عن التدخين أو التدخين الإلكتروني. وقال الدكتور محمد: "عادة ما يتم التعامل مع مثل هذه الحالات في أماكن الرعاية الطارئة، حيث يكون التدخل السريع أمرًا بالغ الأهمية".
المخاطر الصحية لاستخدام السجائر الإلكترونية
وفقًا للمتخصصين، يمكن أن يؤدي الإفراط في التدخين الإلكتروني إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال والصفير وضيق التنفس.
وقالت الدكتورة كنان الكشك: "يمكن أن تتسبب منتجات السجائر الإلكترونية أو التدخين الإلكتروني في إصابة الرئة المرتبطة بها (EVALI). وبخلاف مشاكل الجهاز التنفسي، يساهم التدخين الإلكتروني المزمن في إدمان النيكوتين، والتأثيرات القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ومشاكل صحة الفم مثل جفاف الفم وتهيج اللثة".
وأضاف أنه "بينما لا تزال الأبحاث جارية بشأن الآثار طويلة الأمد، بما في ذلك خطر الإصابة بالسرطان، لا يمكن تجاهل المخاطر المحتملة للتعرض لفترات طويلة للمواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية".
نصائح الأطباء
وحث الأطباء الجمهور على تجنب التدخين أو التدخين الإلكتروني لتجنب المضاعفات الشديدة، مثل الإغلاق الجهازي وزيادة التعرض للعدوى من حالات مثل التدخين الإلكتروني ورئة الفشار.
وأضاف الدكتور محمد: "تتسبب هذه المواد في إدخال مواد كيميائية ضارة إلى الرئتين، مما يؤدي إلى تلف الجهاز التنفسي بشكل كبير. والرئتان مصممتان لتنفس الهواء النقي، وقد يؤدي إدخال المواد الكيميائية من التدخين أو التدخين الإلكتروني إلى إرهاقهما وإضعاف وظيفتهما بشكل خطير".
وشدد المتخصصون في الرعاية الصحية على أهمية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ظهور أي أعراض تنفسية مرتبطة بالتدخين الإلكتروني. وقال الدكتور الكشك: "إذا كنت تعاني من أي أعراض تنفسية مرتبطة بالتدخين الإلكتروني، فيرجى التوقف عن التدخين الإلكتروني، وطلب العناية الطبية في وقت مبكر، وتجنب المواد المهيجة مثل الدخان أو الغبار أو المواد الكيميائية القوية، وتثقيف نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتدخين الإلكتروني والمواد الكيميائية المستخدمة في السوائل الإلكترونية".