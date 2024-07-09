الرخصة التجارية في عجمان..المستندات والرسوم
هل أنت صاحب مشروع صغير طموح وتفكر في إنشاء مطعم عائلي في عجمان؟ أم مالك شركة قائمة وترغب في التوسع في إمارات مختلفة؟
لممارسة أي نوع من الأعمال، تحتاج أولاً إلى رخصة اقتصادية في عجمان صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. حيث ارتفعت الرخص الجديدة الصادرة من الإمارة بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 3000 رخصة جديدة بحسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.
وكانت الملابس النسائية الجاهزة والمطاعم وصيانة المباني من أبرز القطاعات التي صدرت لها التراخيص.
يمكنك التقدم بطلب للحصول على رخصة عجمان التجارية من خلال موقع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة أو التطبيق الذكي أو من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة، وإليك في ما يلي الخطوات الواجب اتباعها والمستندات المطلوبة والتكلفة:
المستندات المطلوبة
شهادة حجز الاسم التجاري
طلب الترخيص
نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية (للمالك أو الشركاء)
بالنسبة للمقيمين، التصاريح الأمنية
في حالة طلب الترخيص من قبل شركة قائمة، يجب تقديم نسخة من جواز السفر ساري المفعول وبطاقة الهوية لجميع الشركاء.
خطوات التقديم
قم بزيارة الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ثم اضغط على "إصدار رخصة تجارية" في دليل الخدمة
انقر على بدء الخدمة ضمن "كيفية التقديم"
قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب الموقع الإلكتروني أو بطاقة المرور الإماراتية أو يمكنك التقديم عبر التطبيق الذكي أو زيارة أحد مراكز سعادة المتعاملين.
قم بملء البيانات المطلوبة ودفع الرسوم.
ويجب بعد ذلك إنشاء مذكرة تأسيس للشركات.
سيتم إصدار الترخيص.
ثم يجب تصديق عقد الإيجار من دائرة البلدية والتخطيط.
إذا كنت مواطناً أجنبياً، فيجب عليك أولاً الحصول على موافقة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية (ICP). قد تتطلب بعض الأنشطة الاقتصادية مثل تلك المصنفة عالية المخاطر، أيضاً، موافقة من جهات حكومية إضافية.
التكاليف
إصدار الرخصة الاقتصادية – 600 درهم
خدمات التطبيقات الإدارية – 50 درهماً
تصريح إعلان بالاسم التجاري – 350 درهماً
التسجيل في السجل التجاري – 200 درهم
التسجيل في سجل الأنشطة الاقتصادية الموحد – 200 درهم
شهادة السجل التجاري – 200 درهم
نموذج مواصفات لافتة إعلانية – 100 درهم
توثيق عقد محدد السعر - تحدد الرسوم على أساس رأس المال المذكور في العقد. في حال ترجمة العقد إلى اللغة الإنجليزية، يتم دفع 50 درهماً لكل صفحة
المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات في صندوق الإمارات للمسؤولية الاجتماعية للشركات - 1500 درهم
نشر الوثيقة الرسمية للشركة ذات المسؤولية المحدودة التابعة لوزارة الاقتصاد – 3000 درهم
يؤخذ في الاعتبار تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان
شهادة حجز الاسم التجاري
إحدى المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة التجارية هي شهادة حجز الاسم التجاري. وهذا جزء من الخطوات الأولية لتأسيس مشروع تجاري.
قم بزيارة الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ثم اضغط على "حجز الاسم التجاري" في دليل الخدمة
انقر على بدء الخدمة ضمن "كيفية التقديم". أو يمكنك التقديم عبر التطبيق الذكي أو زيارة أحد مراكز سعادة المتعاملين
بمجرد قيامك بمراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالاسم التجاري ودفع الرسوم، ستحصل على شهادة حجز الاسم التجاري.
أدخل البيانات المطلوبة وادفع الرسوم ويمكنك الحصول على شهادة حجز الاسم التجاري في حال الموافقة عليها
التكاليف
الموافقة المبدئية – 100 درهم
حجز الاسم التجاري – 200 درهم
رسوم طلب الخدمات الإدارية – 50 درهماً
المستندات المطلوبة
لأصحاب المصلحة نسخة من بطاقة الهوية وجواز السفر
في حال كانت المنشأة تتقدم بطلب فتح فروع، نسخة من الرخصة الأصلية
بالنسبة للجهات الحكومية، يلزم وجود خطاب رسمي
مدة الخدمة لكل من إصدار الرخصة التجارية وحجز الاسم التجاري هي 24 دقيقة لكلٍ منهما.
نمو الأعمال في عجمان
سجلت عجمان نمواً كبيراً في النشاط التجاري خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ عدد الرخص النشطة 37.755 رخصة في النصف الأول من عام 2024، أي بمعدل نمو 15 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
كما أظهر التقرير تجديد أكثر من 15 ألف رخصة بنسبة نمو 9%.
وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: "تعكس هذه الأرقام التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال في إمارة عجمان، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين".