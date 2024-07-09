الرخصة التجارية في عجمان..المستندات والرسوم

لممارسة أي نوع من الأعمال، تحتاج أولاً إلى رخصة اقتصادية في عجمان صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. حيث ارتفعت الرخص الجديدة الصادرة من الإمارة بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 3000 رخصة جديدة بحسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

وكانت الملابس النسائية الجاهزة والمطاعم وصيانة المباني من أبرز القطاعات التي صدرت لها التراخيص.

يمكنك التقدم بطلب للحصول على رخصة عجمان التجارية من خلال موقع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة أو التطبيق الذكي أو من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة، وإليك في ما يلي الخطوات الواجب اتباعها والمستندات المطلوبة والتكلفة: