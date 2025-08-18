الرحلات التجريبية تقرّب دبي من إطلاق خدمة "التاكسي الجوي"

اقتربت خدمة "التاكسي الطائر" في دبي خطوة أخرى من أن تصبح واقعاً، بعد أن أكملت شركة "جوبي أفييشن" بنجاح أول رحلة تجريبية بطيار بين مطارين أمريكيين في مجال جوي خاضع للرقابة.
استغرقت رحلة "جوبي" التي يقودها طيار حوالي 12 دقيقة لمسافة تزيد عن 10 أميال بحرية. وشملت خمس دقائق في نمط انتظار لتنظيم حركة المرور الجوي، مما يعكس التقدم الذي تحرزه شركة "التاكسي الجوي" الكهربائي نحو الحصول على موافقة من الجهة التنظيمية الأمريكية لإطلاق خدمة تجارية.
تأتي رحلة "جوبي" التجريبية بعد رحلة تجريبية سابقة ناجحة في منشأتها في مهبط "جيت مان" للمروحيات بدبي في منطقة مرغم، على طريق دبي - العين، في يونيو 2025. وأكملت الطائرة عدة دورات فوق المنشأة والصحراء المحيطة بها.
نفذت الشركة الأمريكية الرحلة في مجال جوي تتحكم فيه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، بين مطاري مارينا (OAR) ومونتيري (MRY) في كاليفورنيا.
وقال ديدييه بابادوبولوس، رئيس قسم تطوير وتصنيع الطائرات في "جوبي": "أظهرت رحلتنا الناجحة من مارينا إلى مونتيري عمليات دمج طائرتنا في شبكة النقل الأوسع، وأكدت أدائها لضمان أننا مستعدون للخدمة من اليوم الأول."
"على مر السنين، أكد اختبار طيراننا قدرات طائرتنا، وقمنا بذلك في مجموعة واسعة من الظروف البيئية."
بدأت "جوبي" مؤخرًا التجميع النهائي لأول طائرة لها لاختبار الطيران للحصول على "تصريح فحص النوع" (TIA) - وهي واحدة من آخر الخطوات الرئيسية في شهادة إدارة الطيران الفيدرالية. تخطط الشركة لبدء اختبار الطيران مع طيارين من إدارة الطيران الفيدرالية في أوائل العام المقبل. بعد الحصول على الشهادة، تهدف "جوبي" إلى إطلاق خدمة تجارية في الولايات المتحدة، بدءًا من لوس أنجلوس ومدينة نيويورك.
ستكون دبي أول وجهة دولية لإطلاق عمليات "التاكسي الجوي" من قبل شركة "جوبي أفييشن" المدرجة في بورصة نيويورك.
في فبراير 2024، وقعت "جوبي أفييشن" اتفاقية نهائية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق خدمات "التاكسي الجوي" في عام 2026. كما دخلت هيئة الطرق والمواصلات و"جوبي" في شراكة مع شركة "سكاي بورتس" لبناء محطات الإقلاع والهبوط العمودي (vertiports).
قالت الشركة في تقريرها للربع الثاني إن أول محطة، التي يتم بناؤها في مطار دبي الدولي (DXB)، ستكتمل في الربع الأول من العام المقبل.
وجاء في التقرير الفصلي: "لا يزال تطوير شبكة محطاتنا في دبي - وهي ركيزة استراتيجية رئيسية للعمليات التجارية - في الموعد المحدد. إن محطة مطار دبي الدولي، المصممة لحركة الطائرات المتزامنة ومعالجة المسافرين بسرعة، هي بنية تحتية حيوية ومن المقرر أن تكتمل في الربع الأول من عام 2026."
بالإضافة إلى محطة مطار دبي الدولي، ستستضيف نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي المحطات الأخرى في المرحلة الأولية.