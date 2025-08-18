الرحلات التجريبية تقرّب دبي من إطلاق خدمة "التاكسي الجوي"

اقتربت خدمة "التاكسي الطائر" في دبي خطوة أخرى من أن تصبح واقعاً، بعد أن أكملت شركة "جوبي أفييشن" بنجاح أول رحلة تجريبية بطيار بين مطارين أمريكيين في مجال جوي خاضع للرقابة.

استغرقت رحلة "جوبي" التي يقودها طيار حوالي 12 دقيقة لمسافة تزيد عن 10 أميال بحرية. وشملت خمس دقائق في نمط انتظار لتنظيم حركة المرور الجوي، مما يعكس التقدم الذي تحرزه شركة "التاكسي الجوي" الكهربائي نحو الحصول على موافقة من الجهة التنظيمية الأمريكية لإطلاق خدمة تجارية.

تأتي رحلة "جوبي" التجريبية بعد رحلة تجريبية سابقة ناجحة في منشأتها في مهبط "جيت مان" للمروحيات بدبي في منطقة مرغم، على طريق دبي - العين، في يونيو 2025. وأكملت الطائرة عدة دورات فوق المنشأة والصحراء المحيطة بها.

نفذت الشركة الأمريكية الرحلة في مجال جوي تتحكم فيه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، بين مطاري مارينا (OAR) ومونتيري (MRY) في كاليفورنيا.

وقال ديدييه بابادوبولوس، رئيس قسم تطوير وتصنيع الطائرات في "جوبي": "أظهرت رحلتنا الناجحة من مارينا إلى مونتيري عمليات دمج طائرتنا في شبكة النقل الأوسع، وأكدت أدائها لضمان أننا مستعدون للخدمة من اليوم الأول."

"على مر السنين، أكد اختبار طيراننا قدرات طائرتنا، وقمنا بذلك في مجموعة واسعة من الظروف البيئية."