الذكاء الاصطناعي: تعزيز للكفاءة والإبداع في مكان العمل
السؤال: هل سأفقد وظيفتي بمجرد أن تبدأ شركتي في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل وتعزيز الإنتاجية؟
الإجابة: تخيل أن الذكاء الاصطناعي في مكان العمل ليس بمثابة الشرير في رحلتك المهنية، بل أشبه بالمتدرب الأكثر موثوقية الذي قابلته على الإطلاق. من المؤكد أنه قادر على تحليل الأرقام بسرعات خارقة ولا يحتاج إلى استراحة لتناول القهوة، لكنه ليس هنا ليحتل مكتبك.
إن الأشخاص الذين يصممون الخوارزميات هم الذين يقررون كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل يوم عملنا. فكر في الأمر بهذه الطريقة: لن يسرق الذكاء الاصطناعي وظيفتك أكثر مما يسرق هاتفك الذكي قدرتك على التفكير.
هذه هي العقلية المطلوبة:
وكما تكيفنا من الآلات الكاتبة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، فإن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب الاستعداد للتطور المستمر. وهذا لا يعني إتقان أساسيات خوارزميات التعلم الآلي، ولكن فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على دورك وصناعتك يمكن أن يزيل الغموض عن التكنولوجيا ويحول المخاوف إلى تقدير.
يزدهر الذكاء الاصطناعي بالبيانات والأنماط، لكنها لا تفهم الفروق الدقيقة أو المشاعر البشرية. ورغم أنها تتفوق في معالجة المعلومات، إلا أنها لا تفهم النكات أو التعاطف أو المعنويات. وهنا تصبح البصيرة البشرية لا غنى عنها. ويدعم مكان العمل المستقبلي التعاون بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لحل المشكلات المعقدة بشكل إبداعي. فكر في الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة قوية في المكتب الخلفي تتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع العملاء أو ابتكار الفكرة الكبيرة التالية.
يتعين على المنظمات أن تعمل على تعزيز بيئة لا تتسامح مع التغيير فحسب، بل وتشجعه أيضًا. ويتضمن هذا تدريب الفرق، وإنشاء هياكل داعمة، والحفاظ على المرونة اللازمة للتكيف مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأما الخطوات العملية فهي تتعلق بالتكامل والتحسين:
اغتنم فرص التعلم التي تعزز إتقانك للذكاء الاصطناعي. يمكن أن تنضم إلى ورش العمل والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية على تحويل الذكاء الاصطناعي من تهديد إلى أصل، مما يزودك بالقدرة على العمل جنبًا إلى جنب مع الآلات الذكية بشكل فعال.
:بدلاً من مجرد تحديد الأهداف، قم بتمكين فريقك من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التي تكمل مهاراتهم وتبسط سير العمل. وهذا يساعد الجميع على رؤية الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين وليس بديلاً.
قم بتصميم أنظمة تتولى فيها الذكاء الاصطناعي معالجة البيانات أو جدولتها بشكل ممل، مما يتيح لفريقك التركيز على المهام الإبداعية والشخصية التي تدفع الأعمال إلى الأمام.
ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يكون بمثابة الريح التي تدفعك نحو مزيد من الكفاءة والإبداع، وليس مرساة تسحب آفاقك المهنية إلى أسفل. ومن خلال تعزيز ثقافة تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة تعاونية، تستطيع الشركات ضمان أن تعمل هذه التقنيات على تضخيم الوظائف وتعزيز الإنجاز المهني. وتذكر أن مكان العمل الذي يستثمر في موظفيه لينمو مع الذكاء الاصطناعي هو مكان حيث يلعب الجميع - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي - دورًا في صياغة مستقبل مزدهر.
تم توفير هذا الدليل من قبل معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهو هيئة مهنية للموارد البشرية وتنمية الأفراد. ويدافع معهد تشارترد للأفراد والتنمية عن تحسين العمل وحياة العمل لأكثر من 100 عام. ويساعد هذا المعهد المؤسسات على الازدهار من خلال التركيز على موظفيها ودعم اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.