الحفاظ على أمن الإمارات: منصات الإبلاغ عن الجرائم

يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالضغط على الخدمات في الأعلى، ثم اختيار خدمات الشرطة، والتي تجد تحتها خدمة نجيد، كما يمكنك التواصل معهم على الرقم 800151.