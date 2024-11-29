الحفاظ على أمن الإمارات: منصات الإبلاغ عن الجرائم
في إطار سعي السلطات للحفاظ على أمن البلاد، فإنها تقرّ أن أفراد المجتمع لهم دور أساسي يساهم في الجهود الأمنية. وقد أطلقت السلطات في الإمارات المختلفة منصات يمكن للأفراد من خلالها الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وفيما يلي دليل شامل لمنصات السلطات المختلفة في دبي والشارقة وأبوظبي حيث يتاح للأفراد الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة والمعلومات المتعلقة بالجرائم.
دبي
أصبح بإمكان الأفراد الإبلاغ عن أي معلومات حول وقوع أي جريمة محتملة أو أي تهديد للأمن من خلال خدمة "عين الشرطة" التابعة لشرطة دبي.
تتوفر خدمة "عين الشرطة" على موقع الهيئة الإلكتروني والتطبيق ومراكز الشرطة وحتى محطات الوقود، وسيتم الحفاظ على سرية هوية المخبر. ويرد فيما يلي كيفية استخدام الخدمة عبر الإنترنت:
حدد نوع التقرير الذي ترغب في إعداده - تقرير مروري، تقرير عام، حماية الطفل والمرأة، الإتجار بالبشر
اعتماداً على نوع التقرير، قد يتعين عليك تقديم تفاصيل شخصية مثل رقم الهاتف المحمول والعنوان السكني وعنوان البريد الإلكتروني وعلاقتك بالضحية (في حالة حماية المرأة والطفل) ونوع المساعدة المطلوبة
بعد ذلك، قم بملء تفاصيل التقرير بحيث تشمل وصف الموقف وأي معلومات تريد تقديمها.
إذا كان هناك أي مرفقات، يمكنك إرسالها في النموذج.
بعد ذلك، سيكون عليك تحديد صورة "CAPTCHA" (اختبار تورينغ العام المؤتمت بالكامل للتمييز بين الكمبيوتر والإنسان) ثم إرسال النموذج.
الخدمة مجانية وقد تستغرق ما يصل إلى 5 أيام عمل. ولا يشترط أن يكون المُبلغ موجوداً في موقع الجريمة المحتملة.
يمكن للأفراد أيضاً الإبلاغ عن حالات الفساد أو الممارسات غير السليمة المتعلقة بالجمارك من خلال خدمة "رافد" التابعة لجمارك دبي. يمكنك إبلاغ الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الهاتف.
سيتم الحفاظ على سرية هوية الشخص الذي يقدم المعلومات. يمكن أن تتضمن المعلومات المقدمة ما يلي:
مخالفات الوكالة التجارية
المخالفات المتعلقة بالعلامة التجارية وحقوق النسخ
أي معلومات تتعلق بالسلامة والأمن.
في موقع جمارك دبي، انقر على القائمة الموجودة في أعلى اليسار (الممثلة برمز الخطوط المتراصة). انتقل إلى الخدمات الإلكترونية للأفراد، وانقر على التخليص الجمركي، حيث يمكنك تحديد خيار إرسال معلومات رافد.
بمجرد النقر فوق بدء الخدمة، سيتم إعادة توجيهك إلى موقع ويب خارجي تابع لمؤسسة دبي التجارية. ستحتاج إلى تقديم رقم الهاتف المحمول وموضوع الإرسال والوصف والمرفقات (إن وُجِدت).
أبوظبي
أطلقت شرطة أبوظبي خدمة "أمان" التي تتيح للأفراد المساعدة في الكشف عن الجرائم والحد منها على نطاق واسع. وتتوفر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحافظ على سرية هوية المبلغ.
للوصول إلى خدمة أمان، اضغط على القائمة الموجودة أعلى يسار موقع شرطة أبوظبي، كما يمكنك التواصل معهم على الرقم 8002626، ويمكنك الإبلاغ عن المعلومات من خلال 6 فئات:
النصب والاحتيال
الابتزاز
التسول
الجرائم عبر الإنترنت
المخدرات
حالة أمنية
لتقديم المعلومات، قم بملء الحقول في النموذج الموجود على موقع شرطة أبوظبي: الفئة، وعنوان القضية، وتفاصيل القضية، واسمك، ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني. في حالة الطوارئ، من الضروري الاتصال بالرقم 999.
الشارقة
في الشارقة، تتيح خدمة "نجيد" للأفراد الإبلاغ عن الظواهر الأمنية المشبوهة "دون تحمل أي مسؤولية وتقديم البلاغ كمجهول"، بحسب موقع شرطة الشارقة.
يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالضغط على الخدمات في الأعلى، ثم اختيار خدمات الشرطة، والتي تجد تحتها خدمة نجيد، كما يمكنك التواصل معهم على الرقم 800151.
قم بإدخال اسمك ورقمك وعنوان بريدك الإلكتروني وموضوع الحالة وتفاصيل الحالة، ثم انقر على رمز التحقق وأرسله.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً خدمة الحراسة التابعة لخدمات الشرطة. ومن خلالها يسمح للأفراد بالإبلاغ عن جريمة معينة حدثت في مكان معين. ويمكن للمبلغ اختيار الاتصال به أو عدم الاتصال به.
بمجرد تحديد الموقع من الخريطة، يتعين عليك تحديد نوع الجريمة. وتشمل هذه: المخدرات، والمركبات المشبوهة، وتعطيل الدراجات النارية، والمعاملات المالية غير القانونية، والرشوة، والمقامرة، والتسول، والبطاقات المزيفة، وتعطيل المركبات، والاحتيال التجاري، والكحول، والجرائم الإلكترونية.
يمكنك بعد ذلك ملء أي تفاصيل عن الجريمة، وإضافة المرفقات إن وجدت، والتحقق من رمز التحقق، وإرساله.
رأس الخيمة
من خلال خدمة "عاوِن" المتاحة على موقع حكومة رأس الخيمة الرقمية، يمكن الإبلاغ عن حالات التهرب الجمركي وتهريب المواد الممنوعة إلى جمارك رأس الخيمة.
ستكون كافة التقارير والمعلومات سرية، ويمكن للمبلغ اختيار عدم إدراج بياناته الشخصية.
بعد تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية، يمكن للمتقدم ملء تفاصيل الحالة أو الواقعة التي تم رصدها، وإرفاق المستندات الداعمة (إن وجدت)، وإرسال النموذج. سيتلقى المبلغ بعد ذلك رسالة نصية قصيرة و/أو بريداً إلكترونياً مع رقم مرجعي للبلاغ المقدم.
وقد يحصل المبلغ أيضاً على مكافأة، اعتماداً على البلاغ، وسيتم التواصل معه من قبل جمارك رأس الخيمة في هذه الحالة.