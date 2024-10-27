الحصول على تصريح حفلة خاصة بأبوظبي
هل تريد إقامة حفلة في عيد ميلادك؟ أو هل تخرجت مؤخراً وترغب في الاحتفال بهذه المناسبة مع أصدقائك؟ بغض النظر عن المناسبة، إذا كنت تريد إقامة حفلة في أبو ظبي، فأنت بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح حفلة خاصة. يمكن للشركة المسجلة التي تنظم حدثك التقدم بطلب للحصول على هذا التصريح، سواء كانت مطعمًا أو فندقًا أو منظمي فعاليات في الإمارات العربية المتحدة.
وللقيام بذلك، يمكن للشركة التقدم بطلب عبر بوابة"تم" ، من خلال بضع خطوات بسيطة. بعد تسجيل الدخول وملء الطلب بالمستندات المطلوبة ودفع الرسوم، سيتم إصدار التصريح خلال 3 أيام عمل. فيما يلي المستندات المطلوبة والرسوم وبعض النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار.
المستندات المطلوبة
رسالة بتفاصيل الأنشطة
عقد أو شهادة عدم ممانعة بين منظم الحدث ومالك المكان
جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إماراتية
الرسوم
الرسوم الشهرية لكل فنان 500 درهم
رسوم طلب تصريح الحفلة الخاصة - 350 درهم
سيتم تحصيل 10 بالمائة من قيمة التذكرة (في حالة بيع التذاكر)
نقاط يجب ملاحظتها
إذا تم توفير الكحول، فيجب الحصول على تصريح خاص (للأماكن التي لا تحتوي على ترخيص خاص)
يجب أن يكون عمر الحاضرين في الحفلة 21 عاماً أو أكثر (في النوادي الليلية أو الحانات)
يجب الحصول على تصريح فنان إذا كان هناك فنانون (مغنون، فنانون أداء، أي فنانين آخرين). في حين أن تصريح الفنان صالح من شهر إلى ستة أشهر، يمكن أيضًا التقدم بطلب للحصول على تصريح فنان مؤقت - صالح لعدد غير محدود من الفنانين لمدة 7 أيام -
لا يجوز للحفلات الخاصة بيع التذاكر إلا إذا تم تنظيم الحفلة بواسطة منظم الحدث
لا تحتاج حفلات الزفاف وحفلات الخطوبة وحفلات العزاء إلى تصريح
لا يجوز تقديم طلبات المتحدثين مع تصريح الحفل الخاص، ويحتاج الفنانون إلى تصريح منفصل