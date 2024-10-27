الحصول على تصريح حفلة خاصة بأبوظبي

هل تريد إقامة حفلة في عيد ميلادك؟ أو هل تخرجت مؤخراً وترغب في الاحتفال بهذه المناسبة مع أصدقائك؟ بغض النظر عن المناسبة، إذا كنت تريد إقامة حفلة في أبو ظبي، فأنت بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح حفلة خاصة. يمكن للشركة المسجلة التي تنظم حدثك التقدم بطلب للحصول على هذا التصريح، سواء كانت مطعمًا أو فندقًا أو منظمي فعاليات في الإمارات العربية المتحدة.