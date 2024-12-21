الحصول على تصريح حرق جثة المتوفى بالشارقة
عندما يتوفى أحد أفراد الأسرة، غالبًا ما تواجه الأسر الوافدة في الإمارات العربية المتحدة قراراً صعباً - سواء إعادة الجثة إلى وطنهم أو دفن المتوفى أو حرقه في الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة للعديد من المقيمين، فإن القرار واضح: فهم يفضلون دفن أحبائهم في الإمارات.
في الإمارات العربية المتحدة، توجد عمليات محددة جيدًا للحصول على الوثائق المطلوبة بعد الوفاة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خدمات مختلفة لمساعدة الأسر في ترتيب خيارات الجنازة والدفن. أحد هذه الخيارات في الشارقة هو عملية حرق الجثث، والتي تتطلب تصريحاً والالتزام باللوائح المحلية.
سواء كنت تتعامل مع فقدان أحد الأحباء أو تساعد شخصاً ما في الحصول على تصريح، فإن هذا الدليل يوفر نظرة عامة على الخطوات المتضمنة في طلب تصريح حرق الجثث في الشارقة، من تقديم التفاصيل اللازمة للمتوفى إلى الحصول على الموافقة. كما يوضح الخطوات التالية بعد حرق الجثث، بما في ذلك رسوم حرق الجثث والبلدية المرتبطة بها، مما يضمن استعداد العائلات جيدًا لإدارة العملية خلال وقت صعب للغاية.
إليك دليلك حول عملية حرق الجثث في الشارقة:
متطلبات
قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح، يجب عليك جمع المستندات والمعلومات التالية:
شهادة من شرطة الشارقة
شهادة وفاة من القنصلية/السفارة المعنية
خطاب من المستشفى يوضح مكان الجثة (إن وجد)
نسخة من شهادة الوفاة
نسخة من إلغاء الإقامة
صورة من جواز سفر المتوفى.
كيفية التقديم
لبدء عملية التقدم بطلب الحصول على تصريح حرق الجثث في الشارقة، اتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى موقع بلدية الشارقة (portal.shjmun.gov.ae)
انقر فوق "الخدمات الذكية"
حدد "تصريح حرق الجثث" من الخيارات
انقر فوق "إدخال الخدمة"
سيتم بعد ذلك توجيهك إلى صفحة حيث ستحتاج إلى تقديم التفاصيل اللازمة للمتوفى، مثل اسمه وجنسيته والتاريخ المفضل لحرق الجثة.
تحميل المتطلبات
بعد إكمال التفاصيل اللازمة، انقر فوق "إرسال" لإرسال طلبك.
بمجرد الموافقة على طلبك وتحديد جدول حرق الجثث، سوف تتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني أو رسالة تؤكد الموافقة، بالإضافة إلى تعليمات إضافية حول الخطوات التالية التي يجب اتباعها.
بمجرد الانتهاء من حرق الجثة، ستحتاج إلى توفير متطلبات "خطوات ما بعد الخدمة" التالية:
اسم المتوفى
رقم جواز سفر المتوفي
جنسية
جنس
وقت حرق الجثث (بين الساعة 09.30 صباحًا و10 صباحًا)
رقم هاتف مقدم الطلب
رسوم حرق الجثث
سوف تحتاج إلى إعداد مبلغ إجمالي قدره 3000 درهم إماراتي لرسوم حرق الجثة، بالإضافة إلى 1000 درهم إماراتي إضافية لرسوم البلدية. بالإضافة إلى ذلك، قد يلزم دفع وديعة قدرها 500 درهم إماراتي، بالإضافة إلى رسوم حرق الجثة ورسوم البلدية.
من المستحسن التأكد من الرسوم الدقيقة مع الإمارة قبل إجراء أي مدفوعات.