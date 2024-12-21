الحصول على تصريح حرق جثة المتوفى بالشارقة

سواء كنت تتعامل مع فقدان أحد الأحباء أو تساعد شخصاً ما في الحصول على تصريح، فإن هذا الدليل يوفر نظرة عامة على الخطوات المتضمنة في طلب تصريح حرق الجثث في الشارقة، من تقديم التفاصيل اللازمة للمتوفى إلى الحصول على الموافقة. كما يوضح الخطوات التالية بعد حرق الجثث، بما في ذلك رسوم حرق الجثث والبلدية المرتبطة بها، مما يضمن استعداد العائلات جيدًا لإدارة العملية خلال وقت صعب للغاية.