الحصول على تأشيرة سياحية إلى كوريا الجنوبية للمقيمين

نموذج طلب التأشيرة: هذا النموذج متاح على موقع التأشيرات الخاص بالدولة (www.visa.go.kr). يتعين على مقدم الطلب ملء النموذج عبر الإنترنت وتقديم المستندات المطلوبة المذكورة في النموذج، كما يجب عليهم الاحتفاظ بنسخة ورقية منه.

يتعين على مقدم الطلب تقديم جواز السفر الأصلي ونسخة منه، على أن يكون صالح لمدة ستة أشهر من تاريخ السفر.

يجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون صالحة أيضاً لمدة ستة أشهر من تاريخ السفر. يجب على أولئك الذين لديهم ختم تأشيرة افتراضي الاحتفاظ بنسخة إلكترونية بالإضافة إلى نسخة مطبوعة. ويتعين على حاملي التأشيرات من العين وأبو ظبي تقديم الطلب عبر سفارة أبو ظبي.

يتعين على مقدم الطلب تقديم بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية، بالإضافة إلى نسخة منها.

يتعين على المقيمين القادمين من البلدان التالية تقديم أصل ونسخة من تأشيرتهم السابقة لإثبات إقامتهم في البلاد خلال العامين الماضيين. وهذه الدول هي: أفغانستان، بنجلاديش، الكاميرون، الصين، كوبا، مصر، غامبيا، غانا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، كازاخستان، كوسوفو، قيرغيزستان، مقدونيا، منغوليا، ميانمار، نيبال، نيجيريا، باكستان، فلسطين، بيرو، الفلبين، السنغال، الصومال، سريلانكا، السودان، سوريا، تايلاند، أوكرانيا، أوزبكستان، فيتنام، واليمن.

يجب تقديم كشف حساب بنكي أصلي على أن يكون بتاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تقديم الطلب ويجب أن يكون عليه ختم البنك. بالإضافة لذلك، يجب أن يصدر الكشف خلال الأسبوعين الأخيرين من السفر. يتعين على مقدم الطلب الذي له كفيل مالي إضافة خطاب دعم مالي إلى جانب نسخة من جواز سفر الكفيل وإثبات العلاقة.

يجب تقديم خطاب "عدم ممانعة" من كفيل مقدم الطلب يذكر بوضوح الغرض من الزيارة، ويتضمن الاسم الكامل لمقدم الطلب ورقم جواز السفر والجنسية والمنصب والراتب. ويجب أن تحتوي أيضاً على اسم المفوض بالتوقيع ومعلومات الاتصال والمسمى الوظيفي، بالإضافة إلى الختم والتوقيع الأصليين. يتعين على أولئك الذين ليس لديهم تأشيرة من شركة تقديم نسخة من جواز سفر الكفيل مع الخطاب.

يجب تقديم جدول مفصل للإقامة، وهو عبارة عن دليل يسرد الأنشطة والتواريخ وأماكن الإقامة وأرقام الاتصال.

يجب حجز وتقديم تذكرة ذهاب وإياب.