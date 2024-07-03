الحصول على تأشيرة سياحية إلى كوريا الجنوبية للمقيمين
سيطر الشغف بالثقافة الكورية على عالمنا مع انتشار موسيقى البوب الكورية ومستحضرات العناية بالبشرة والوجبات الخفيفة اللذيذة. سواء كنت تخطط لحضور حفل موسيقي لفرقتك المفضلة أو الاستمتاع بالمناظر الخلابة في جزر كوريا الجنوبية المختلفة، فقد أصبح السفر إلى كوريا الجنوبية من الإمارات العربية المتحدة أمراً سهلاً.
ويتعين على من يرغب في السفر لأغراض سياحية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية C-3-9. يُعرف هذا النوع من التصاريح أيضاً باسم "تأشيرة سياحية قصيرة المدى".
ويمكن إصدار هذه التأشيرة لدخول واحد صالح لمدة ثلاثة أشهر، ودخول مزدوج صالح لمدة ستة أشهر ودخول متعدد صالح لمدة خمس سنوات.
بدءاً من المستندات المطلوبة وحتى حجز الموعد، إليك الدليل الشامل للمقيمين الذين يخططون للقيام برحلة إلى كوريا الجنوبية.
المستندات المطلوبة
نموذج طلب التأشيرة: هذا النموذج متاح على موقع التأشيرات الخاص بالدولة (www.visa.go.kr). يتعين على مقدم الطلب ملء النموذج عبر الإنترنت وتقديم المستندات المطلوبة المذكورة في النموذج، كما يجب عليهم الاحتفاظ بنسخة ورقية منه.
يتعين على مقدم الطلب تقديم جواز السفر الأصلي ونسخة منه، على أن يكون صالح لمدة ستة أشهر من تاريخ السفر.
يجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون صالحة أيضاً لمدة ستة أشهر من تاريخ السفر. يجب على أولئك الذين لديهم ختم تأشيرة افتراضي الاحتفاظ بنسخة إلكترونية بالإضافة إلى نسخة مطبوعة. ويتعين على حاملي التأشيرات من العين وأبو ظبي تقديم الطلب عبر سفارة أبو ظبي.
يتعين على مقدم الطلب تقديم بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية، بالإضافة إلى نسخة منها.
يتعين على المقيمين القادمين من البلدان التالية تقديم أصل ونسخة من تأشيرتهم السابقة لإثبات إقامتهم في البلاد خلال العامين الماضيين. وهذه الدول هي: أفغانستان، بنجلاديش، الكاميرون، الصين، كوبا، مصر، غامبيا، غانا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، كازاخستان، كوسوفو، قيرغيزستان، مقدونيا، منغوليا، ميانمار، نيبال، نيجيريا، باكستان، فلسطين، بيرو، الفلبين، السنغال، الصومال، سريلانكا، السودان، سوريا، تايلاند، أوكرانيا، أوزبكستان، فيتنام، واليمن.
يجب تقديم كشف حساب بنكي أصلي على أن يكون بتاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تقديم الطلب ويجب أن يكون عليه ختم البنك. بالإضافة لذلك، يجب أن يصدر الكشف خلال الأسبوعين الأخيرين من السفر. يتعين على مقدم الطلب الذي له كفيل مالي إضافة خطاب دعم مالي إلى جانب نسخة من جواز سفر الكفيل وإثبات العلاقة.
يجب تقديم خطاب "عدم ممانعة" من كفيل مقدم الطلب يذكر بوضوح الغرض من الزيارة، ويتضمن الاسم الكامل لمقدم الطلب ورقم جواز السفر والجنسية والمنصب والراتب. ويجب أن تحتوي أيضاً على اسم المفوض بالتوقيع ومعلومات الاتصال والمسمى الوظيفي، بالإضافة إلى الختم والتوقيع الأصليين. يتعين على أولئك الذين ليس لديهم تأشيرة من شركة تقديم نسخة من جواز سفر الكفيل مع الخطاب.
يجب تقديم جدول مفصل للإقامة، وهو عبارة عن دليل يسرد الأنشطة والتواريخ وأماكن الإقامة وأرقام الاتصال.
يجب حجز وتقديم تذكرة ذهاب وإياب.
يجب تقديم إثبات حجز الفندق في كوريا الجنوبية.
الإجراءات
بعد تقديم نموذج التأشيرة الإلكترونية، يتعين على مقدم الطلب حجز موعد لدى القنصلية العامة لجمهورية كوريا في دبي، ويمكن القيام بذلك عبر الإنترنت من خلال الموقع (www.g4k.go.kr).
يجب النقر على الحجز على البعثة الدبلوماسية "reservation to diplomatic mission" ويُطلب من مقدم الطلب الانضمام كعضو أو تسجيل الدخول ثم حجز الموعد بناءً على الوقت المتوفر.
بعد تحديد الموعد، عادةً ما يستغرق الأمر ما يصل إلى 14 يوم عمل لمعالجة الطلب. يمكن للمتقدمين التحقق من حالة التأشيرة الخاصة بهم عبر الإنترنت. وبعد الموافقة على التأشيرة، يمكن الحصول عليها من السفارة الكورية.
الرسوم
تبلغ رسوم التأشيرة لمعظم الجنسيات 160 درهماً للدخول الواحد، و280 درهماً لتأشيرة الدخول المزدوج، و360 درهماً لتأشيرة الدخول المتعدد لمدة تقل عن 90 يوماً.
يتعين على مقدم طلب التأشيرة لأكثر من 90 يوماً دفع مبلغ 240 درهماً للحصول على تأشيرة الدخول الواحد، و280 درهماً للحصول على تأشيرة الدخول المزدوج، و360 درهماً للحصول على تأشيرة الدخول المتعدد.
قد تختلف الرسوم بالنسبة لبعض الجنسيات وهي مذكورة على موقع القنصلية، ويتم قبول الدفع نقداً فقط.