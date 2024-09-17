الحصول على بطاقة "فزعة": المزايا والخطوات

للاستفادة من عضوية فزعة، يجب أن تكون الشركة التي تعمل بها مؤهلة لذلك، حيث أن التسجيل متاح لجهات محددة فقط، وليس لعامة الناس. بمجرد تسجيل شركتك أدخل الرمز. بعد ذلك، يجب عليك إدخال المعلومات الشخصية ذات الصلة، وسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للتحقق.