الحصول على بطاقة "فزعة": المزايا والخطوات
هل تستطيع أن تتناول العشاء خارج المنزل مع عائلتك؟ هل تتطلع إلى جولة تسوق، أم أن الفواتير الطبية تتراكم عليك؟ بالنسبة لبعض المقيمين والمواطنين في الإمارات ، يقدم تطبيق بطاقة فزعة خصومات ومزايا أخرى في مجالات الرعاية الصحية والتجميل والترفيه والطعام والسيارات وغيرها من القطاعات.
تقدم البطاقة تأميناً على السيارات، وحجوزات فندقية ورحلات، وحتى تعويضاً عن الحوادث الشخصية لبعض الأشخاص. فيما يلي دليل حول من يحق له الحصول على العضوية، وكيفية الطلب، والمستندات المطلوبة.
لمن يتاح تقديم الطلب؟
موظفو الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
موظفو وزارة الداخلية.
مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في القطاع الخاص.
العاملون في الخطوط الأمامية
أصحاب الهمم – حاملي بطاقة أصحاب الهمم الصادرة عن مؤسسة زايد العليا (مواطنين ومقيمين)
كيفية التقدم بالطلب؟
للاستفادة من عضوية فزعة، يجب أن تكون الشركة التي تعمل بها مؤهلة لذلك، حيث أن التسجيل متاح لجهات محددة فقط، وليس لعامة الناس. بمجرد تسجيل شركتك أدخل الرمز. بعد ذلك، يجب عليك إدخال المعلومات الشخصية ذات الصلة، وسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للتحقق.
في حالة طلب أي معلومات إضافية، يمكنك الاشتراك بمجرد ملء الحقول المطلوبة.
بعد تأكيد عضويتك في فزعة، يمكنك تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم العضوية وكلمة المرور.
بمجرد حصولك على عضوية لدى فزعة، يمكنك ترقية عضويتك. توجد مستويات مختلفة من بطاقات فزعة، مثل بطاقة الخصم والبطاقة الفضية والبطاقة الذهبية والبطاقة البلاتينية.
أصحاب الهمم
بمجرد تسجيلك في الموقع الإلكتروني لمؤسسة زايد العليا أو التطبيق الذكي باستخدام رقم الهوية وتفعيل بطاقة أصحاب الهمم، ستصلك رسالة نصية تحتوي على رقم العضوية وكلمة المرور.
يمكن لأصحاب الهمم التقدم بطلب العضوية عن طريق وزارة تنمية المجتمع عبر موقعها الرسمي بعد تقديم المستندات التالية:
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية
نسخة من جواز السفر
صورة شخصية بخلفية بيضاء
تقرير طبي
تأشيرة الإقامة للمقيمين (صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل)
بمجرد تقديم المستندات، سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم العضوية وكلمة المرور.