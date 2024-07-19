الحرارة الشديدة: تهديد مزدوج للصحة الجسدية والنفسية
يقول الخبراء لصحيفة خليج تايمز، إن العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس ليسوا هم الوحيدون المعرضون لمشاكل صحية مرتبطة بالتعرض للحرارة فحتى أولئك الذين يعملون في مكاتب مكيفة قد يكونون أيضاً عرضة للخطر.
أغلبنا يدرك التأثيرات الجسدية للتعرض للحرارة، مثل الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة وتشنجات العضلات والإنهاك الحراري وضربة الشمس. ومع ذلك، فإن ما ينساه الكثيرون هو تأثير الحرارة على الصحة النفسية للفرد، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى الإضرار بإنتاجية أولئك الذين يجلسون خلف أجهزة الكمبيوتر.
وقالت "دانا بيري"، أخصائية علم النفس في عيادة أمان للرعاية الصحية: "لا يقتصر خطر الحرارة الشديدة على الصحة الجسدية فحسب، بل تؤثر أيضاً بشكل كبير على الصحة النفسية".
و"أظهرت الأبحاث أن موجات الحر ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مختلفة تتعلق بالصحة النفسية، مثل الانفعال وأعراض الاكتئاب. كما يمكن أن تؤثر على السلوك وتؤدي إلى المزيد من العدوانية."
وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بمشاكل الذاكرة وانخفاض الانتباه وبطء ردود الفعل. وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، خلال فترات الحرارة الشديدة، هناك احتمال بنسبة 40% لدخول المستشفى بدواعي اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والهوس."
وقالت "بيري" إن هذه الإحصائية هي جزء من مجموعة متنامية من الأبحاث العلمية التي تثبت العلاقة بين درجات الحرارة والصحة النفسية.
وأشارت إلى أن "العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة والصحة النفسية تنطوي على تفاعل معقد بين الاستجابات البيولوجية والنفسية. إذ أن عدم الارتياح في الجسد الناجم عن الإنهاك الحراري يمكن أن يؤدي إلى ضائقة نفسية، والتي تتفاقم بسبب أنماط النوم المضطربة، حيث يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى خلل في توازن الهرمونات، مما يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون التوتر".
الإنهاك الحراري
يحدث الإنهاك الحراري بشكل عام عندما يمتص الجسم قدراً من الحرارة من محيطه أكبر مما يمكنه تبديده. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والنشاط البدني وعدم تناول كمية كافية من الماء إلى الإنهاك الحراري.
وقالت "نيتا جافيري"، المختصة في الطب الوظيفي ومدربة الصحة في "ويلث" "إن أي شخص يتعرض لدرجات حرارة ورطوبة عالية - خاصة إذا لم يحصل على الترطيب والتبريد المناسبين - يمكن أن يكون عرضة للإنهاك الحراري."
ويؤثر الإنهاك الحراري على الصحة والسلامة النفسية. وقالت الدكتورة "عايدة السهيمي"، أخصائية علم النفس السريري في عيادة "ميدكير كمالي": "من المهم جداً فهم أعراض الإنهاك الحراري والتعرف عليها، لأنها قد تختلف من شخص لآخر، قد تشمل بعض الأعراض التوتر المستمر والتهيج وسهولة الانفعال وقلة النوم وانعدام الدافعية وعدم الاهتمام بالأنشطة وتدني الحالة المزاجية."
وأضافت الدكتورة "السهيمي" أن "هذا يؤدي إلى أنماط نوم سيئة وصعوبة في التركيز وانخفاض الإنتاجية في العمل مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب والقلق. وإذا استمرت هذه الأنماط لفترة طويلة، فقد يتفاقم الاكتئاب والقلق".
التخفيف من آثار الإنهاك الحراري
وقالت إن تمارين اليقظة الذهنية والاسترخاء قد تساعد في التعامل مع الأعراض. وأضافت: "إن النوم الجيد واتباع نظام غذائي صحي وشرب الماء هي أمور ضرورية جداً."
وفي حين أنه سيكون من الرائع مواصلة الأنشطة الخارجية خلال أشهر الصيف، تقول الدكتورة "السهيمي": "كن مستعداً لإيجاد طرق جديدة للاستمتاع بها، كن مرناً واستكشف طرقاً مختلفة للتعامل مع التوتر بدلاً من الاعتماد فقط على أنشطة مثل المشي."
إليك المزيد من النصائح من خبراء الصحة:
حافظ على رطوبة جسمك، اشرب كميات كبيرة من الماء لمنع الجفاف.
تناول وجبات مغذية لدعم الصحة العامة.
كن واعياً؛ تدرب على البقاء حاضراً والاعتراف بمشاعرك وأفكارك وأحاسيسك الجسدية.
مارس تمارين التنفس لتظل هادئاً.
مارس التأمل للتعامل مع التوتر وآثار الحرارة.
حافظ على روتين نوم ثابت لمكافحة اضطرابات النوم.
تجنب التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة كلما أمكن ذلك.