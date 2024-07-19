الحرارة الشديدة: تهديد مزدوج للصحة الجسدية والنفسية

وأشارت إلى أن "العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة والصحة النفسية تنطوي على تفاعل معقد بين الاستجابات البيولوجية والنفسية. إذ أن عدم الارتياح في الجسد الناجم عن الإنهاك الحراري يمكن أن يؤدي إلى ضائقة نفسية، والتي تتفاقم بسبب أنماط النوم المضطربة، حيث يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى خلل في توازن الهرمونات، مما يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون التوتر".