التنمر في المدارس.. العلامات والإجراءات الوقائية
هل يتعرض طفلك للتنمر في المدرسة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن دولة الإمارات قدمت عدداً من التوجيهات التي على الطلاب وأولياء الأمور اتباعها، وحددت الجهات المعنية في الدولة إرشادات لأولياء الأمور والمدارس لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال مواجهة مثل هذه الحالات.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته:
تحديد التنمر
وفقاً للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فإن استخدام القوة عمداً بقصد إيذاء شخص ما، خلال فترة من الزمن، بحيث لا يستطيع هذا الشخص الدفاع عن نفسه، يصنف على أنه تنمر.
ويمكن أن يحدث ذلك بعدة أشكال مختلفة مثل:
السب والانتقاد اللاذع والشتائم ونشر الشائعات والمكالمات الهاتفية وتلقي رسائل البريد الإلكتروني المجهولة
الضرب والركل ورمي الأشياء وأخذ ممتلكات الآخرين وإخفائها
التهديد والإيماءات الوقحة والإهمال أو العزل المتعمد والتهديد بالنظر
التحالف ضد شخص أو إقناع الآخرين بعزل شخص ما
علامات التنمر
إذا كنت تشك في تعرض طفلك للتنمر فإليك بعض العلامات التي يمكنك البحث عنها:
العلامات الجسدية
كدمات أو خدوش أو جروح غير مبررة أو ملابس ممزقة أو ممتلكات تالفة.
عدم الرغبة أو الخوف من الذهاب إلى المدرسة، الخوف من ركوب حافلة المدرسة وطلب توصيله إلى المدرسة من قبل الكبار وانخفاض مستوى الأداء الدراسي والعودة من المدرسة في حالة جوع شديد (لأنه قد يتم أخذ المال منه) والشكوى من فقدان ممتلكاته وطلب المزيد من المال للغداء (لإعطائه للمتنمر).
التغيرات في السلوك الاجتماعي
التقرب من عدد قليل من الأصدقاء وعدم الرغبة في الخروج، وعدم مقابلة الأصدقاء كالمعتاد.
المؤشرات العاطفية
علامات الألم والتعاسة والشعور بالوحدة والاكتئاب والرغبة في البكاء والتأتأة والأفكار الانتحارية.
اضطراب السلوك:
العصبية وسوء المزاج وعدم تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام وعدم القدرة على النوم والكوابيس والبكاء أثناء النوم وتبليل السرير وعدم الرغبة في التحدث عما يحدث.
المؤشرات الصحية:
الإجهاد العام وانخفاض الأداء وضعف مقاومة العدوى والأمراض المتكررة والتهديد أو محاولة الانتحار.
الأعراض النفسية الجسدية:
الآلام غير المبررة والصداع وآلام في البطن وتقرحات الفم
دور أولياء الأمور
فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك على التعامل مع هذا الموقف:
1. حاول تشجيع التواصل الصريح من خلال التحدث مع طفلك والاستماع إليه بتعاطف.
2. ابحث عن نهج متوازن للتعامل مع هذا الموقف، تجنب التدخل المفرط والإصرار على إبقاء طفلك في المنزل، ولا تدعه يتعامل مع الأمر بمفرده.
3. عند التحدث إلى طفلك، لا تضغط عليه للحصول على التفاصيل، استمع إليه باهتمام وشارك في المحادثة دون أن تكرار السؤال.
4. يجب عليك أيضاً أن تقرر ما إذا كان يجب إبلاغ المدرسة بالأمر أم لا. ويمكن أن يعتمد ذلك على شدة التنمر، وقدرة الطفل على التعامل معه ومدى استعداد الطفل للتحدث إلى المدرسة.
5. إذا كنت ترغب في إشراك المدرسة، تأكد من وصف الموقف بدقة قدر الإمكان حتى تتمكن المدرسة من اتخاذ الإجراء المناسب.
للإبلاغ عن حالات التنمر يمكنك الاتصال بوحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم على الرقم 80085.