التنمر في المدارس.. العلامات والإجراءات الوقائية

وفقاً للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فإن استخدام القوة عمداً بقصد إيذاء شخص ما، خلال فترة من الزمن، بحيث لا يستطيع هذا الشخص الدفاع عن نفسه، يصنف على أنه تنمر.

ويمكن أن يحدث ذلك بعدة أشكال مختلفة مثل: