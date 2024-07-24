التكيف مع العمل بعد عطلة مريحة..إجراءات ضرورية
هل تشعر بالإحباط بعد العودة من إجازة صيفية؟ عندما يعود السكان من إجازات الصيف، يعاني البعض من صعوبات في إعادة الاندماج في روتين العمل، وتظهر عليهم ظاهرة تعرف باسم قلق العودة إلى العمل.
ويقول مختصو الرعاية الصحية إن هذه الحالة تكون مصحوبة بالشعور بالتردد وإيجاد صعوبة في العودة للعمل بعد العطلة، وأصبحت شائعة حيث يعطي المزيد من الناس الأولوية للترفيه والوقت بعيداً عن العمل للتعامل مع ضغوط الحياة العصرية.
ويقول علماء النفس إن القلق الناتج عن العودة إلى العمل يتجلى بطرق مختلفة، بما في ذلك الشعور بالقلق ونقص الدافع وصعوبة التركيز وحتى الاكتئاب الخفيف، لأن الانتقال المفاجئ من بيئة إجازة مريحة وخالية من التوتر إلى متطلبات مكان العمل قد يكون أمراً شاقاً، مما يؤدي إلى فترة من التكيف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإنتاجية والرفاه العام، فإذا كنت تعاني من ذلك فأنت لست وحدك.
معاناة إعادة التأقلم
عاد عبدالله، وهو موظف يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل في القطاع الحكومي في أبوظبي، مؤخراً من إجازة لمدة 10 أيام في موسكو. وقال: "كانت رحلتي مليئة بالاستكشاف الثقافي والاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع عائلتي، ومع ذلك، وعند عودتي، وجدت نفسي غير قادر على التأقلم مع حياة العمل، وعندما استشرت المستشارة النفسية في مكتبي، نصحتني بأخذ يومين إضافيين من الإجازة والعمل من المنزل".
وأضاف "بعد عودتي، وجدت أنني أفتقر إلى الحافز وأعاني من صعوبة في التركيز وأشعر بالقلق وعدم الراحة، حتى أن القيام بمهمة صغيرة في المكتب كان بمثابة زيادة في عبء العمل".
"صعوبة استعادة التركيز"
وعلى نحو مماثل، عاد أحمد نجيب، وهو هندي يعمل مهندساً في دبي، مؤخراً من زيارة دامت عشرة أيام إلى مسقط رأسه في "مانجالور"، حيث أمضى وقتاً مع أسرته خلال العطلة الصيفية. وقال : "إن فرحة لم الشمل مع أحبائي، وراحة المحيط المألوف، والانفصال عن روتيني المعتاد، جعلتني أشعر بالاسترخاء والسعادة وكنت في أمس الحاجة إلى ذلك".
ومع ذلك، عند عودته إلى دبي في 19 يوليو، بدأ نجيب يشعر بالقلق من العودة. وقال: "كان الانتقال من البيئة الدافئة المحبة في موطني إلى الحياة السريعة والمتطلبة في دبي تحدياً كبيراً. وأنا أكافح لاستعادة التركيز في العمل، وأشعر بإحساس دائم بالقلق".
"قلق العودة أمر طبيعي"
ووفقاً لأخصائيي الرعاية الصحية، من الشائع أن يشعر الموظفون بالتوتر أو القلق عند العودة إلى العمل بعد الإجازة، ومن الطبيعي أن يجد البشر الراحة في الاعتياد، ويمكن أن تصبح فترة الراحة من العمل "الوضع الطبيعي الجديد". عندما تنقطع عن العمل، قد تشعر بالإرهاق عند العودة إلى المواعيد النهائية والاجتماعات وقوائم المهام التي لا تنتهي.
قالت الدكتورة "بينو ماري تشاكو"، أخصائية الطب النفسي في مستشفى ميدور بأبوظبي، إن الناس يكونون في حالة استرخاء في الإجازة، وهذا هو الوقت الذي لا يزعجهم فيه الالتزام بالمواعيد النهائية أو اتباع الجداول الزمنية. وأضافت: "الإجازة ضرورية للتجديد الجسدي والعقلي. ومع ذلك، من الشائع أن يشعر المرء بالقلق عند العودة إلى الروتين بعد الإجازة. غالباً ما يفكر الناس في العمل بالاجتماعات والمهام وتحقيق الأهداف، وإن الانتقال من وضع الإجازة إلى وضع العمل ليس بالأمر السهل دائماً".
يقول مختصو الرعاية الصحية إنه من الضروري التخطيط لهذه التحولات مسبقاً لمعرفة ما يمكن توقعه والانتقال للعمل بسلاسة. وقالت "دانا بري"، أخصائية نفسية في عيادة "أمان ليل عافية" وهي مرخصة من هيئة تنمية المجتمع دبي: "في الواقع، كلما مر الوقت، أصبح الشعور بعدم الارتياح بشأن العودة إلى العمل أمراً طبيعياً".
وأضافت : "يواجه العديد من الأفراد صعوبة في الاستيقاظ مبكراً وتعديل دورات نومهم. وقد يجدون صعوبة في التركيز على المهام وإكمال مهماتهم بكفاءة. وقد تأتيهم أفكاراً سلبية مثل (لا أستطيع القيام بذلك) أو (نسيت كيف كنت أدير مسؤولياتي في السابق). وقد تظهر مشاعر قلة الحافز أو الأعراض الجسدية للقلق، مثل زيادة معدل ضربات القلب أو التعرق أو انخفاض التركيز، وقد يؤدي هذا إلى دائرة مفرغة تتضمن تولي الكثير من المهام لتعويض الشعور بالإرهاق والتسويف والحكم على الذات لعدم الإنتاجية".
القلق مؤقت
وبدورها ، قالت الدكتورة "شاكو" إن القلق من العودة إلى العمل أمر طبيعي. "فمتلازمة ما بعد الإجازة مؤقتة، ويتغلب عليها الجميع في النهاية. ومع ذلك، يمكن للمرء عادةً التأقلم على بيئة العمل في بضعة أيام."
وبما أن الشعور بالقلق بشأن العودة إلى العمل ظاهرة شائعة بعد الإجازة، فقد وضعت عالمة النفس "بري" بعض الخطوات للتخطيط وإعداد نفسك نفسياً:
حدد توقعات واقعية وأنشئ قائمة مهام محددة. ابدأ بالمهام السهلة لتمنح نفسك شعوراً بالإنجاز.
اتبع الروتين. خصص أوقاتاً محددة لتناول الطعام، والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني، وإدارة الاجتماعات، وتحديد أهداف صغيرة قابلة للتحقيق.
خذ فترات راحة صغيرة للمشي أو التأمل.
ضع الرعاية الذاتية على رأس أولوياتك وتأكد من أنك تعتني بصحتك الجسدية والعقلية.
ضع حدوداً واضحة لعبء العمل الخاص بك وقم بتنفيذ المهام التي يمكنك إدارتها دون إرهاق نفسك.