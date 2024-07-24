التكيف مع العمل بعد عطلة مريحة..إجراءات ضرورية

هل تشعر بالإحباط بعد العودة من إجازة صيفية؟ عندما يعود السكان من إجازات الصيف، يعاني البعض من صعوبات في إعادة الاندماج في روتين العمل، وتظهر عليهم ظاهرة تعرف باسم قلق العودة إلى العمل.

ويقول مختصو الرعاية الصحية إن هذه الحالة تكون مصحوبة بالشعور بالتردد وإيجاد صعوبة في العودة للعمل بعد العطلة، وأصبحت شائعة حيث يعطي المزيد من الناس الأولوية للترفيه والوقت بعيداً عن العمل للتعامل مع ضغوط الحياة العصرية.

ويقول علماء النفس إن القلق الناتج عن العودة إلى العمل يتجلى بطرق مختلفة، بما في ذلك الشعور بالقلق ونقص الدافع وصعوبة التركيز وحتى الاكتئاب الخفيف، لأن الانتقال المفاجئ من بيئة إجازة مريحة وخالية من التوتر إلى متطلبات مكان العمل قد يكون أمراً شاقاً، مما يؤدي إلى فترة من التكيف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإنتاجية والرفاه العام، فإذا كنت تعاني من ذلك فأنت لست وحدك.