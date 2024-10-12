التعامل مع سؤال الراتب الحالي في مقابلات العمل بنزاهة

من منظور الموارد البشرية، يمكن لنزاهة الاستجابة أن تحدد نبرة التفاعلات المهنية المستقبلية. ليس من غير المألوف أن يسأل المجندون عن الرواتب السابقة، لكن الحكمة من الكشف عن هذه الأرقام قد تكون موضع تساؤل. هل يُطلب من المرشح الكشف عن راتبه السابق أثناء مقابلات العمل؟ من الناحية القانونية، لا يوجد التزام بالكشف عن هذه المعلومات. ومع ذلك، فإن القرار بشأن ما إذا كان سيتم مشاركة الأرباح السابقة يجلب طبقة مثيرة للاهتمام إلى الحوار حول الشفافية والثقة في البيئات المهنية.