التصميم الداخلي وتحويل المنازل إلى نماذج للاستدامة

في عالم اليوم سريع التطور، أصبح التقاطع بين المظاهر الجمالية والاستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وخاصة في مجال التصميم الداخلي. بصفتي متخصصة في التصميم الداخلي بخبرة تزيد عن عقدين من الزمان في الهند، فقد شهدت بنفسي تأثير التصميم في التحويل وليس على الطريقة التي نعيش بها فحسب، بل وعلى بيئتنا أيضاً. وبينما نسعى جاهدين لمعالجة أزمة المناخ وتعزيز مستقبل أكثر استدامة، يبرز التصميم الداخلي كمجال محوري يمكن أن يقود إلى تغيير هادف.