"الترام الذكي": دبي تطلق نظام النقل "بدون مسار" ليرتبط بالمترو ويخفف الازدحام

من المقرر أن تُختتم الدراسة الشاملة لطرح نظام ترام دبي بدون مسار (Trackless Tram) وذاتي القيادة في منتصف العام المقبل، أو في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2026، وهو ما أكده مسؤول رفيع في هيئة الطرق والمواصلات بدبي (RTA) حصرياً لـ "الخليج تايمز" على هامش معرض جيتكس العالمي 2025.

وأشار داود الريس، مدير إدارة صيانة السكك الحديدية في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، إلى أن الترام بدون مسار سيلعب دوراً حيوياً في تخفيف الازدحام المروري ودعم النمو السكاني في دبي. وسيتم ربط نظام النقل العام الكهربائي الصديق للبيئة وذاتي القيادة بـ مترو دبي، وسيساهم في تحقيق هدف دبي المتمثل في أن تكون 25% من وسائل النقل ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030.

تقنية "المسار الافتراضي"

بالمقارنة مع الترام التقليدي (بما في ذلك ترام دبي الحالي)، لا يتطلب الترام بدون مسار قضباناً ثابتة. يتيح هذا المرونة له التحرك بسلاسة في شوارع المدينة باستخدام تقنيات الملاحة الذكية، بما في ذلك المستشعرات البصرية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية استشعار "ليدار" (LiDAR) لتتبع "مسار افتراضي" على الطريق السريع أو أي شارع رئيسي.

نظراً لعدم الحاجة إلى بناء مسارات ثابتة، فإن إنشاء "مسارات افتراضية" يترك بصمة بيئية أصغر من الترام التقليدي، كما تتطلب صيانته تكاليف تشغيل أقل.

كان قد أُعلن عن الترام بدون مسار في نوفمبر الماضي – بالتزامن مع الذكرى العاشرة لترام دبي – وسيعمل جنباً إلى جنب مع السيارات والحافلات العادية. ولكن لضمان السلامة، أشار الريس إلى أنه سيكون للترام بدون مسار مسارات مخصصة، على غرار مسارات الحافلات المخصصة المعمول بها بالفعل في بعض مناطق دبي.