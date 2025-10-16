"الترام الذكي": دبي تطلق نظام النقل "بدون مسار" ليرتبط بالمترو ويخفف الازدحام

من المقرر أن تُختتم الدراسة الشاملة لطرح نظام ترام دبي بدون مسار (Trackless Tram) وذاتي القيادة في منتصف العام المقبل، أو في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2026، وهو ما أكده مسؤول رفيع في هيئة الطرق والمواصلات بدبي (RTA) حصرياً لـ "الخليج تايمز" على هامش معرض جيتكس العالمي 2025.
وأشار داود الريس، مدير إدارة صيانة السكك الحديدية في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، إلى أن الترام بدون مسار سيلعب دوراً حيوياً في تخفيف الازدحام المروري ودعم النمو السكاني في دبي. وسيتم ربط نظام النقل العام الكهربائي الصديق للبيئة وذاتي القيادة بـ مترو دبي، وسيساهم في تحقيق هدف دبي المتمثل في أن تكون 25% من وسائل النقل ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030.
بالمقارنة مع الترام التقليدي (بما في ذلك ترام دبي الحالي)، لا يتطلب الترام بدون مسار قضباناً ثابتة. يتيح هذا المرونة له التحرك بسلاسة في شوارع المدينة باستخدام تقنيات الملاحة الذكية، بما في ذلك المستشعرات البصرية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية استشعار "ليدار" (LiDAR) لتتبع "مسار افتراضي" على الطريق السريع أو أي شارع رئيسي.
نظراً لعدم الحاجة إلى بناء مسارات ثابتة، فإن إنشاء "مسارات افتراضية" يترك بصمة بيئية أصغر من الترام التقليدي، كما تتطلب صيانته تكاليف تشغيل أقل.
كان قد أُعلن عن الترام بدون مسار في نوفمبر الماضي – بالتزامن مع الذكرى العاشرة لترام دبي – وسيعمل جنباً إلى جنب مع السيارات والحافلات العادية. ولكن لضمان السلامة، أشار الريس إلى أنه سيكون للترام بدون مسار مسارات مخصصة، على غرار مسارات الحافلات المخصصة المعمول بها بالفعل في بعض مناطق دبي.
مثل الحافلات، سيكون للترام بدون مسار مسارات ثابتة – وستكون هناك محطات محددة للصعود والنزول. ومع ذلك، سيكون الترام بدون مسار قادراً على حمل أكثر من ثلاثة أضعاف سعة الحافلات العادية بسهولة. ستضم كل وحدة ترام ثلاث عربات بسعة 300 راكب.
سيكون للترام بدون مسار نفس عرض الحافلة العادية – بين 2.55 و 2.65 متراً. وسيتراوح إجمالي طوله بين 32 و 42 متراً. وهو يعمل بـ البطاريات، وستسمح الشحنة الواحدة للترام بقطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وهي مسافة تقل قليلاً عن تغطية المسافة بين دبي وأبوظبي.
بالمقارنة مع ترام دبي، سيكون الترام بدون مسار أسرع، حيث يعمل بسرعة قصوى تبلغ 70 كم/ساعة، وسرعة تشغيل تتراوح بين 25 و 60 كم/ساعة. يبلغ متوسط سرعة ترام دبي أكثر بقليل من 20 كم/ساعة بسبب التوقفات المتكررة والحاجة إلى الإبطاء عند التقاطعات لأسباب تتعلق بالسلامة.
ووفقاً للريس، فإن الترام بدون مسار – الذي يسير على إطارات مطاطية – أكثر مرونة من الترام التقليدي لأنه يتطلب نصف قطر تشغيلي يبلغ 12 متراً فقط للانعطاف، مقارنة بنصف قطر تشغيلي يبلغ 18 متراً للترام التقليدي.
كان قد أُعلن في وقت سابق أن مشروع "الترام بدون مسار" سيغطي ثمانية مواقع في جميع أنحاء دبي. ومع ذلك، أشار الريس إلى أنه قد يكون هناك المزيد من المواقع، لكنه رفض تحديد المناطق التي ستحظى بالترام بدون مسار. ما هو مؤكد هو أن المشروع يسير على الطريق الصحيح لتلبية الطلب المتزايد على نظام نقل عام سلس في دبي.