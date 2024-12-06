التحقق من ضمان جهاز "أبل" الخاص بك وإصلاحه في الإمارات
تعد منتجات أبل، وخاصة آيفون، من بين الأجهزة الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوافد حشود من السكان والزوار عند كل إطلاق لأحدث الأجهزة، بغض النظر عن طول الطوابير.
وأصبحت هواتف آيفون شائعة للغاية في البلاد لدرجة أن بعض السكان لا يشترون جهازًا واحدًا بل عشرات الأجهزة في معاملة واحدة. وهناك من يحرص على اقتناء أحدث الأجهزة وتوزيعها على كل فرد من أفراد الأسرة. ويسافر آخرون من نصف الكرة الأرضية للحصول على صفقة جيدة.
هذه الهواتف الذكية مليئة بالميزات التكنولوجية العالية، مع تحسن كاميرات الهواتف المحمولة عامًا بعد عام. بالنسبة للكثيرين، هذه الأدوات "مذهلة"، ولكن دعنا نواجه الأمر: بغض النظر عن مدى جودتها، لا يزال من الممكن أن تسوء الأمور. ماذا لو أصبحت الشاشة سوداء وخضراء فجأة؟ أو ربما أصبح الهاتف ساخنًا للغاية، مما يشير إلى مشكلة ارتفاع درجة الحرارة؟ يمكن أن تنكسر الشاشة في اللحظة التي تفتح فيها العلبة، أو أن البطارية ماتت للتو دون سبب واضح.
لكن لا تقلق، فكل جهاز iPhone مشمول بالضمان. وقالت شركة Apple إن كل وحدة "تأتي مع عام واحد من تغطية إصلاح الأجهزة من خلال الضمان المحدود وما يصل إلى 90 يومًا من الدعم الفني المجاني".
فيما يلي إجابات الأسئلة الأكثر شيوعًا من قبل المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة:
التحقق من حالة الضمان لمنتج Apple الخاص بي في الإمارات ؟
بشكل عام، يغطي الضمان المحدود من Apple جهاز iPhone الخاص بك لمدة عام واحد من تاريخ الشراء. إذا لم تكن متأكدًا من تاريخ الشراء، فيمكنك التحقق من حالة الضمان على موقع الويب هذا: https://checkcoverage.apple.com/coverage
ستطلب منك المنصة إدخال الرقم التسلسلي لهاتفك. يمكنك العثور على هذا الرقم من خلال:
الضغط على "الإعدادات" > عام > حول
بدلاً من ذلك، ستجد أيضًا تفاصيل تغطية الضمان على هاتفك. افتح "الإعدادات" > "عام"، ثم ستجد "Apple Care and Warranty".
ماذا يغطي ضمان شركة أبل للأجهزة في الإمارات ؟
تعتبر تغطية الضمان لمدة عام واحد لأجهزة iPhone في الإمارات العربية المتحدة مماثلة لتلك التي تم شراؤها في أي مكان آخر.
بشكل عام، يغطي هذا الضمان العيوب في "المواد والتصنيع"، بشرط أن يتم استخدام الجهاز وفقًا لإرشادات Apple المنشورة. بالإضافة إلى iPhone، يتم تغطية جميع المنتجات التي تحمل علامة Apple التجارية والمضمنة في العلبة الأصلية.
للحصول على إرشادات أكثر وضوحًا، سيكون من الأفضل أيضًا مراجعة العيوب والمشكلات التي لا يغطيها الضمان (انظر أدناه).
ما هي العيوب/المشاكل التي لا يغطيها ضمان Apple؟
لا ينطبق ضمان Apple لمدة عام واحد على:
الأجزاء الاستهلاكية، مثل البطاريات أو الطلاءات الواقية المصممة للتلف بمرور الوقت (ما لم يتم إرجاع المشكلة إلى عيب في الأجهزة)
الأضرار التجميلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدوش والخدوش والبلاستيك المكسور في المنافذ (ما لم تحدث هذه الأضرار بسبب عيب في المواد أو الصنعة)
الضرر الناتج عن الاستخدام مع مكون أو منتج تابع لجهة خارجية لا يفي بمواصفات منتج Apple
الأضرار الناجمة عن حادث أو إساءة أو سوء الاستخدام أو حريق أو زلزال أو أي سبب خارجي آخر
الضرر الناتج عن تشغيل منتج Apple خارج الإرشادات المنشورة من قبل شركة Apple
الأضرار الناجمة عن الخدمة (بما في ذلك الترقيات والتوسعات) التي يقوم بها أي شخص ليس ممثلاً لشركة Apple أو أحد مقدمي الخدمات المعتمدين من Apple (AASP)
منتج Apple الذي تم تعديله لتغيير الوظيفة أو القدرة دون الحصول على إذن كتابي من Apple
الضرر الناتج عن التآكل والتلف الطبيعي أو غير ذلك بسبب الشيخوخة الطبيعية لمنتج Apple
إذا تمت إزالة أي رقم تسلسلي أو تشويهه من منتج Apple
المنتجات المسروقة
إذا لم تتمكن من إلغاء تنشيط رمز المرور أو التدابير الأمنية الأخرى المصممة لمنع الوصول غير المصرح به إلى منتج Apple
إذا لم تتمكن بأي حال من الأحوال من إثبات أنك المستخدم المعتمد للمنتج (على سبيل المثال، عن طريق تقديم إثبات الشراء)
ماذا يجب أن أفعل إذا كان جهازي تحت الضمان ولكنه يحتاج إلى إصلاح في الإمارات ؟
إذا كنت بحاجة إلى إصلاح جهاز iPhone الخاص بك، فمن الأفضل تحديد موعد لزيارة متجر Apple أو أحد مقدمي الخدمة المعتمدين. يمكنك بسهولة حجز الموعد على https://support.apple.com/en-ae/iphone/repair
يمكنك أيضًا الاتصال بدعم Apple على الرقم 8000 444 0396، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 10 صباحًا إلى 7 مساءً.
عادةً، يمكن إصلاح هاتف iPhone الذي تم شراؤه من بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة، في الإمارات العربية المتحدة - ولكن هناك بعض الاستثناءات.
وقال أحد ممثلي خدمة عملاء شركة أبل: "لا يمكن إصلاح الأجهزة المصنوعة في الصين أو هونج كونج في الإمارات العربية المتحدة".
وتحدد شركة أبل أيضًا "تقييدًا مهمًا": يمكن تقييد خدمة الضمان لمنتجات الأجهزة بـ "البلد الذي باعت فيه أبل أو موزعوها المعتمدون الجهاز في الأصل".
من الأفضل الاتصال بشركة Apple للحصول على الدعم.
الموقع الرسمي للتحقق من تفاصيل ضمان Apple لعملاء الإمارات العربية المتحدة
للتحقق من تغطية ضمان Apple لأجهزتك، تفضل بزيارة: https://checkcoverage.apple.com/coverage
كيف يمكنني التواصل مع دعم Apple في الإمارات بشأن المشكلات المتعلقة بالضمان؟
إذا كنت ترغب في الاتصال بدعم Apple، فاتصل بالرقم 8000 444 0396. الخط مفتوح من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 10 صباحًا إلى 7 مساءً.
يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق دعم Apple أو تسجيل الدخول إلى https://support.apple.com/en-ae/contact
هل يتوفر AppleCare للشراء في الإمارات، وكيف يقوم بتمديد تغطية الضمان؟
تذكر أن الضمان الذي يأتي مع جهاز iPhone الجديد يقتصر على عام واحد ولا يشمل مشاكل البطارية. إذا قمت بشراء AppleCare — المتوفر في الإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى — فسيتم تمديد هذا الضمان إلى عامين.
فيما يلي بعض الفوائد التي تحصل عليها مع AppleCare+ لجهاز iPhone:
ضمان لمدة عامين (يبدأ من تاريخ شراء AppleCare+)
البطارية (التي تحتفظ بأقل من 80 بالمائة من سعتها الأصلية)
حماية من الأضرار العرضية لعدد غير محدود من الحوادث (ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن رسوم الخدمة تبلغ 99 درهمًا إماراتيًا في حالة تلف الشاشة أو الزجاج الخلفي و349 درهمًا إماراتيًا في حالة حدوث أي أضرار عرضية أخرى)
أولوية الوصول إلى خبراء Apple عبر الدردشة أو الهاتف
خدمة في نفس اليوم في معظم المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم
يتم إرسال جهاز بديل لتغطية احتياجاتك أثناء الإصلاح
تتراوح أسعار خدمة AppleCare+ لمدة عامين من 329 درهمًا إماراتيًا إلى 799 درهمًا إماراتيًا، وذلك اعتمادًا على طراز هاتف iPhone الخاص بك.
هل يمكنني استخدام ضمان Apple الذي اشتريته في دولة أخرى في الإمارات العربية المتحدة؟
نعم، يمكنك استخدام تغطية AppleCare التي تم شراؤها من بلدان أخرى في الإمارات العربية المتحدة.