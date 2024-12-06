التحقق من ضمان جهاز "أبل" الخاص بك وإصلاحه في الإمارات

الأجزاء الاستهلاكية، مثل البطاريات أو الطلاءات الواقية المصممة للتلف بمرور الوقت (ما لم يتم إرجاع المشكلة إلى عيب في الأجهزة)

الأضرار التجميلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدوش والخدوش والبلاستيك المكسور في المنافذ (ما لم تحدث هذه الأضرار بسبب عيب في المواد أو الصنعة)

الضرر الناتج عن الاستخدام مع مكون أو منتج تابع لجهة خارجية لا يفي بمواصفات منتج Apple

الأضرار الناجمة عن حادث أو إساءة أو سوء الاستخدام أو حريق أو زلزال أو أي سبب خارجي آخر

الضرر الناتج عن تشغيل منتج Apple خارج الإرشادات المنشورة من قبل شركة Apple

الأضرار الناجمة عن الخدمة (بما في ذلك الترقيات والتوسعات) التي يقوم بها أي شخص ليس ممثلاً لشركة Apple أو أحد مقدمي الخدمات المعتمدين من Apple (AASP)

منتج Apple الذي تم تعديله لتغيير الوظيفة أو القدرة دون الحصول على إذن كتابي من Apple

الضرر الناتج عن التآكل والتلف الطبيعي أو غير ذلك بسبب الشيخوخة الطبيعية لمنتج Apple

إذا تمت إزالة أي رقم تسلسلي أو تشويهه من منتج Apple

المنتجات المسروقة

إذا لم تتمكن من إلغاء تنشيط رمز المرور أو التدابير الأمنية الأخرى المصممة لمنع الوصول غير المصرح به إلى منتج Apple