التحقق من شروط عقد العمل في الإمارات عبر الإنترنت

وتساعد مراجعة عقدك بشكل دوري في تعزيز معرفتك بأي تغييرات قد تطرأ على شروط عملك، مما يقلل من احتمالية حدوث نزاعات مستقبلية. من الضروري التأكد من أن العقد يتطابق مع عرض العمل أو الاتفاقات الأولية، لضمان حصولك على المزايا والحقوق التي وُعِدت بها أثناء عملية التوظيف، مثل أجر العمل الإضافي، وبدلات الإجازة، ومزايا نهاية الخدمة.