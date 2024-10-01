التحقق من شروط عقد العمل في الإمارات عبر الإنترنت
في الإمارات، من الضروري التأكد من أن عقد عملك يتوافق مع الشروط المذكورة في خطاب العرض، حيث يعد عقد العمل وثيقة مهمة تحدد الشروط والأحكام بينك وبين صاحب العمل، ويتضمن تفاصيل مهمة مثل المسؤوليات الوظيفية وساعات العمل والراتب والمزايا وبنود إنهاء الخدمة.
وتساعد مراجعة عقدك بشكل دوري في تعزيز معرفتك بأي تغييرات قد تطرأ على شروط عملك، مما يقلل من احتمالية حدوث نزاعات مستقبلية. من الضروري التأكد من أن العقد يتطابق مع عرض العمل أو الاتفاقات الأولية، لضمان حصولك على المزايا والحقوق التي وُعِدت بها أثناء عملية التوظيف، مثل أجر العمل الإضافي، وبدلات الإجازة، ومزايا نهاية الخدمة.
يمكنك الوصول إلى عقد عملك عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين. إذا كانت لديك نسخة ورقية من العقد وترغب في التحقق منها عبر الإنترنت، يمكنك القيام بذلك أيضاً.
إليك كيفية التحقق من عقد عملك:
موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين
زُر موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين (mohre.gov.ae).
انقر فوق "الخدمات" في أعلى الموقع.
من القائمة، اختر "عرض العقد المعتمد".
يمكنك عرض عقد عملك عن طريق إدخال هويتك الإماراتية.
إذا كنت تريد البحث من خلال هويتك الإماراتية، انقر فوق "البحث حسب بيانات الشخص".
انقر على "الحصول على "كلمة مرور لمرة واحدة" (OTP)" ثم أدخل الرقم الذي تم إرساله إلى رقم هاتفك المحمول.
بمجرد الانتهاء، انقر على "عرض عقدي" حيث ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بعقد عملك.
تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق "وزارة الموارد البشرية والتوطين" باستخدام الهوية الرقمية.
انقر على "الخدمات" ثم اختر "الموظفين".
انقر على "عقدي".
قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم جواز سفرك وجنسيتك وتاريخ ميلادك.
انقر على "إرسال" حيث سيتم توجيهك بعد ذلك إلى صفحة تعرض عقد عملك.
العثور على معلومات عملك
إذا لم تكن متأكداً من معلوماتك المتعلقة بالعمل، فيمكنك الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم 600590000. عند الاتصال، سيُطلب منك تقديم رقم الهوية الإماراتية للتحقق. بمجرد التأكد من هويتك، سيشاركون معك جميع تفاصيل عقد العمل عبر الهاتف.