التحقق من رصيد بطاقة "نول" بدبي عبر الإنترنت: دليل شامل
يشكل نظام النقل العام المتطور في دبي شريان الحياة لملايين الركاب الذين يعيشون ويعملون في الإمارة.
انظر حولك وستجد أن كل شخص لديه بطاقة نول الذكية التي تستخدم لدفع ثمن وسائل النقل المختلفة في دبي. وربما يمتلكون أكثر من بطاقة واحدة! وحتى إذا كنت تمتلك سيارة، فمن المحتمل أنك ركبت المترو أو الحافلة أو الترام في وقت ما.
في العالم الرقمي السريع الذي نعيش فيه، من الصعب أحيانًا متابعة العديد من الأشياء في حياتنا اليومية، خاصة وأننا نعيش في عصر البلاستيك.
ومع ذلك، في معظم الأحيان، من الصعب أن نتذكر إذا كان لدينا رصيد كاف في بطاقة نول الخاصة بنا.
وفقاً لهيئة الطرق والمواصلات، يتعين على المسافرين أن يكون لديهم رصيد بقيمة 15 درهماً في بطاقة نول الخاصة بهم لتغطية تكاليف رحلة ذهاباً وإياباً على شبكة المترو.
وفي أغسطس/آب من هذا العام، رفعت هيئة الطرق والمواصلات الحد الأدنى لإعادة شحن بطاقة نول في مكاتب بيع التذاكر بمحطات المترو إلى 50 درهماً، بدلاً من 20 درهماً. إلا أن هذا لا ينطبق على الركاب الذين يعيدون شحن بطاقاتهم عبر الإنترنت.
ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية برصيد بطاقة نول الخاصة بك، حتى لا ينتهي بك الأمر بدفع غرامة.
وباعتبارها مدينة ذكية مثل دبي، فهناك العديد من الطرق للتحقق من رصيدك، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية.
إليك دليل سريع حول كيفية التحقق من رصيد Nol الخاص بك عبر الإنترنت:
من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات
- إحدى الطرق البسيطة للتحقق من رصيدك هي من خلال موقع RTA.
- انتقل إلى موقع هيئة الطرق والمواصلات (https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home)
- في الصفحة الرئيسية، ستجد خيار "التحقق من رصيد نول"
- بمجرد النقر فوق ذلك، ستحصل على مربع حيث يتعين عليك إدخال معرف بطاقة Nol الخاصة بك
- بعد إدخال معرف بطاقة نول المكون من 10 أرقام، اضغط على بحث
- سيعرض رصيد بطاقتك، والائتمان المعلق وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة. من المهم ملاحظة أن الرصيد المعروض قد لا يتضمن المعاملات التي حدثت خلال الـ 48 ساعة الماضية
من خلال تطبيق RTA Dubai
- إذا كنت من الأشخاص الذين يتنقلون باستمرار، فلديك أيضًا خيار التحقق من رصيد نول الخاص بك من خلال تطبيق RTA Dubai
- قم بتثبيت تطبيق RTA Dubai على هاتفك
- يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك، أو إنشاء حساب عن طريق تسجيل اسم مستخدم وكلمة مرور، أو ببساطة الاستمرار كضيف على التطبيق
- سيتم نقلك بعد ذلك إلى لوحة معلومات حيث يتعين عليك النقر فوق "الخدمات"
- هناك، ستحصل على خدمات حسب الفئة - مواقف السيارات، ترخيص المركبات، ترخيص السائقين، الغرامات، سالك ونول
- انقر على "نول" وستحصل على خيارين - "التحقق من رصيد نول" و"إعادة تعبئة بطاقة نول"
- أدخل رقم بطاقة نول المكون من 10 أرقام ثم اضغط على "التحقق من معلومات البطاقة"
- سيتم عرض رصيد نول الخاص بك
- يمكنك أيضًا التحقق من رصيدك عن طريق مسح بطاقة نول الخاصة بك
من خلال تطبيق Nol Pay
- تطبيق آخر يمكنك من خلاله معرفة رصيد بطاقتك هو تطبيق Nol Pay
- قم بتثبيت تطبيق Nol Pay على هاتفك
- اختر اللغة — الإنجليزية أو العربية. يمكنك النقر على الإعدادات لتغيير اللغة
- يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة، أو تسجيل الدخول باستخدام حساب هيئة الطرق والمواصلات الخاص بك، أو ببساطة الاستمرار كضيف على التطبيق
- عند تسجيل الدخول كضيف، أدخل رقم هاتفك المحمول ثم أدخل رمز التحقق OTP. ثم اقبل اتفاقية المستخدم وانقر على "تسجيل الدخول"
- سيتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة حيث ستحصل على خيار "التحقق من معلومات البطاقة"
- انقر فوق ذلك ثم انتقل إلى مسح بطاقة Nol الخاصة بك
- بمجرد قراءة البطاقة، سيتم عرض رصيد بطاقتك ومعلومات البطاقة وسجل المعاملات
بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني والتطبيقات، يمكنك أيضًا التحقق من رصيد بطاقة نول الخاصة بك في أجهزة البيع في محطات المترو، وعن طريق الرسائل النصية القصيرة وفي بعض منافذ البيع بالتجزئة.