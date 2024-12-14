التحقق من رصيد بطاقة "نول" بدبي عبر الإنترنت: دليل شامل

وفي أغسطس/آب من هذا العام، رفعت هيئة الطرق والمواصلات الحد الأدنى لإعادة شحن بطاقة نول في مكاتب بيع التذاكر بمحطات المترو إلى 50 درهماً، بدلاً من 20 درهماً. إلا أن هذا لا ينطبق على الركاب الذين يعيدون شحن بطاقاتهم عبر الإنترنت.