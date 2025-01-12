التحقق من المخالفات المرورية في دبي: دليل شامل للسائقين

بجانب المبالغ المالية المترتبة على تجاوز الإشارة الحمراء في دبي، يجب على المخالف الانتباه إلى النقاط المرورية التي ستضاف إلى سجله حيث أن الحد الأقصى لعدد النقاط السوداء المسموح بها خلال عام واحد هو 24 نقطة، وفي حال تراكم هذا العدد أو أكثر من النقاط السوداء خلال عام واحد، فقد يتم تعليق رخصة القيادة الخاصة بك لفترة زمنية محددة.