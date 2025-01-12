التحقق من المخالفات المرورية في دبي: دليل شامل للسائقين
إذا كنت تقود سيارتك في دبي، سواء كنت وافداً جديداً يستكشف طرق المدينة لأول مرة أو مقيماً منذ فترة طويلة يتنقل في شوارعها المزدحمة، فإن هناك جانبًا مهماً يتطلب أقصى درجات اهتمامك: مخالفات المرور.
تشتهر دبي بتطبيقها الصارم لقواعد المرور التي تراقبها وتحافظ عليها شرطة دبي، مع نظام راسخ للغرامات مصمم لضمان سلامة الطرق والنظام. إن فهم هذه القواعد وعملية تسوية الغرامات أمر ضروري لكل سائق للحفاظ على تجربة قيادة سلسة وقانونية في المدينة.
إليكم إجابات لـ 10 أسئلة رئيسية حول المخالفات المرورية وكيفية تسويتها:
1. كيف يمكنني التحقق من وجود مخالفة مرورية علي في دبي؟
يوفر موقع شرطة دبي وتطبيقها المحمول واجهة سهلة الاستخدام للتحقق من المخالفات المرورية ودفعها.
إليك كيفية القيام بذلك:
الدخول إلى موقع شرطة دبي (www.dubaipolice.gov.ae) أو التطبيق الذكي
حدد علامة التبويب "الخدمات"
قم باختيار "خدمات المرور" أو انتقل إلى قسم "الاستعلام عن الغرامات ودفعها" في الصفحة الرئيسية.
2. كيفية التحقق من الغرامات على السيارة المستأجرة؟
إذا تلقيت إشعارًا بوجود غرامة على السيارة التي استأجرتها، فلا يزال بإمكانك التحقق من العقوبة من خلال موقع شرطة دبي أو تطبيقها.
كما يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد (901)، كما أن تطبيق "تم" أو تطبيق وزارة الداخلية (8005000) مناسب لأبوظبي.
3. كم من الوقت يستغرق ظهور المخالفة المرورية؟
يختلف الإطار الزمني الدقيق للغرامات التي تظهر في سجل القيادة الخاص بك حسب المخالفة وكفاءة العملية الإدارية. ومع ذلك، فإنها تظهر عادةً في غضون بضعة أيام أو أسابيع بعد المخالفة. يُنصح دائمًا بالتحقق بانتظام من سجل القيادة الخاص بك أو الاتصال بشرطة دبي للحصول على أي تحديثات بخصوص غرامات المرور الخاصة بك.
4. كيفية التحقق من غرامات سالك؟
يمكنك التحقق من وجود غرامة سالك باسمك بسهولة عبر موقع مشغل بوابة الرسوم. توجه إلى علامة التبويب "المخالفات"، ثم أدخل معلومات سيارتك للتحقق من المخالفات. يمكن لسائقي السيارات تحديد خيار الاطلاع على المخالفات التي دفعوها بالفعل. فيما يلي دليل سريع حول كيفية الاعتراض على غرامات سالك.
5. ماذا يحدث إذا تجاوزت الإشارة الحمراء عن طريق الخطأ؟
يعد تجاوز الإشارة الحمراء في دبي مخالفة خطيرة، ويترتب عليها غرامة قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى 12 نقطة سوداء، وحجز السيارة لمدة 30 يومًا. ويتطلب الإفراج عن السيارة من السائق دفع غرامة قدرها 50 ألف درهم.
حتى لو فعلت ذلك عن طريق الخطأ، فإن العقوبة تظل هي نفسها.
6. كم عدد النقاط السوداء المسموح بها في دبي؟ وكيف يمكن إزالتها؟
بجانب المبالغ المالية المترتبة على تجاوز الإشارة الحمراء في دبي، يجب على المخالف الانتباه إلى النقاط المرورية التي ستضاف إلى سجله حيث أن الحد الأقصى لعدد النقاط السوداء المسموح بها خلال عام واحد هو 24 نقطة، وفي حال تراكم هذا العدد أو أكثر من النقاط السوداء خلال عام واحد، فقد يتم تعليق رخصة القيادة الخاصة بك لفترة زمنية محددة.
لإزالة النقاط السوداء من سجل قيادتك، عليك حضور دورة قيادة دفاعية تقدمها شرطة دبي. تم تصميم الدورة لتحسين مهاراتك في القيادة ومعرفتك بقواعد المرور. عند إكمال الدورة بنجاح، سيتم إزالة النقاط السوداء من سجلك. يمكنك الاتصال بشرطة دبي أو زيارة موقعها الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول الدورات المتاحة وكيفية التسجيل.
7. ما هي الغرامة المترتبة على استخدام الهاتف أثناء القيادة؟
إن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يترتب عليه غرامة قدرها 800 درهم بالإضافة إلى أربع نقاط سوداء.
8. كيفية دفع الغرامات غير القابلة للدفع؟
قد تكون الغرامات غير القابلة للدفع، والتي يشار إليها غالبًا باسم الغرامات المحظورة أو المقفولة، مربكة بشكل خاص في البداية. تأتي هذه الغرامات عادةً مع نقاط سوداء بالإضافة إلى العقوبة النقدية. راجع الدليل الكامل هنا .
ولحل هذه المشكلة في دبي، يجب على السائق التواصل مع إدارة المرور عبر البريد الإلكتروني ps-t@dubaipolice.gov.ae أو بزيارة الأقسام المعنية المدرجة أدناه:
إدارة مرور ديرة (مقابل مبنى رقم 2)
إدارة مرور البرشاء (على نفس جهة مول الإمارات مقابل شارع الشيخ زايد)
9. هل يمكنني دفع مخالفة شرطة دبي باستخدام "تابي"؟
يمكن تسوية مخالفات المرور باستخدام خدمة Tabby؛ وهي خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا. ولسداد مخالفاتك المرورية بهذه الطريقة، يمكنك زيارة موقع Tabby الإلكتروني أو تنزيل تطبيق Tabby على هاتفك الذكي. ومن هناك، يمكنك تحديد خيار دفع مخالفات المرور واتباع التعليمات المقدمة.
10. كيف يمكنني التواصل مع شرطة دبي عبر الواتساب؟
لا يوجد لدى شرطة دبي حاليًا جهة اتصال رسمية عبر تطبيق واتساب للاستفسارات العامة أو حالات الطوارئ، ولكن يمكنك التواصل معهم عبر قنواتهم الرسمية مثل الخط الساخن للحالات غير الطارئة على الرقم 901 أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaipolice.gov.ae.
ويمكن أيضًا التواصل معهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام.