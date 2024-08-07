التأشيرة السياحية لمصر من الإمارات..دليل شامل

وتفتخر البلاد أيضاً بتاريخ وثقافة غنية، حيث تعد الأهرامات الكبرى واحدة من المعالم الأثرية الأكثر شعبية في العالم.

وبجانب ذلك، تتمتع مصر بالعديد من المعالم الطبيعية، والتي تشمل أطول نهر في العالم – نهر النيل.

فإذا كنت تخطط للسفر إلى هناك، إليك كيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية.