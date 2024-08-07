التأشيرة السياحية لمصر من الإمارات..دليل شامل
هل أحببت تناول الكشري في الإمارات ولكنك تريد الآن تذوق طعم الكشري الحقيقي؟ يقدم الشرق الأوسط مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية، ومن بينها الطعام المصري المميز دائماً.
وتفتخر البلاد أيضاً بتاريخ وثقافة غنية، حيث تعد الأهرامات الكبرى واحدة من المعالم الأثرية الأكثر شعبية في العالم.
وبجانب ذلك، تتمتع مصر بالعديد من المعالم الطبيعية، والتي تشمل أطول نهر في العالم – نهر النيل.
فإذا كنت تخطط للسفر إلى هناك، إليك كيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية.
الخطوات
لتقديم طلب للحصول على تأشيرة سياحية إلى مصر، يتعين عليك زيارة السفارة أو القنصلية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الخطوات مفصلة أدناه:
1. حدد موعداً في السفارة/القنصلية
2. املأ نموذج طلب التأشيرة المتوفر هنا، وقم بطباعته:
https://dubai.egyptconsulates.org/new-forms/visas.html)
3. قدم المستندات المطلوبة مع استمارة الطلب في السفارة/القنصلية وادفع رسوم الطلب.
بعد تقديم مستنداتك مع جواز سفرك، يمكنك استلام التأشيرة من السفارة/القنصلية بمجرد الموافقة على طلبك.
الرسوم
يمكنك الحصول على نوعين من التأشيرات السياحية، إليك تكلفة كل منها:
1. التأشيرة السياحية للدخول الفردي: 110 دراهم.
2. التأشيرة السياحية متعددة الدخول: 210 درهم.