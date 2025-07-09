التأشيرة الذهبية في الإمارات: فضح الأكاذيب وتمهيد الطريق للحقائق الرسمية

انتشرت مؤخراً شائعة واسعة النطاق تزعم أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت برنامج إقامة ذهبية "مدى الحياة" مقابل 100,000 درهم فقط، دون الحاجة إلى رخصة تجارية أو شراء عقار. وقد ساهمت بعض وسائل الإعلام الهندية ومؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي في تضخيم هذا الادعاء، مما أدى إلى حالة من البلبلة بين المقيمين والمغتربين الراغبين في الاستقرار بالإمارات.

وبدأت الشائعة بعد نشر تقرير من وكالة أنباء هندية معروفة، أشار إلى إمكانية حصول الهنود على التأشيرة الذهبية مدى الحياة من دون شروط الاستثمار المعتادة، مستنداً إلى تصريحات غير موثقة من "مستفيدين" أو "أشخاص مشاركين في العملية".

كما زعم التقرير أن الهند وبنغلاديش تم اختيارهما للمرحلة الأولى من هذا البرنامج التجريبي، دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي إماراتي أو تصريح حكومي موثوق.

وسارعت بعض المواقع الإخبارية إلى إعادة نشر هذه المزاعم دون التحقق من صحتها أو الرجوع للجهات المختصة في الإمارات، وساعدت عناوين مثيرة مثل "الإقامة الذهبية مدى الحياة مقابل ثمن سيارة متوسطة" في انتشار الشائعة بسرعة كبيرة. كما ساهم بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الخبر لجذب التفاعل، دون الاستناد إلى أي مصادر رسمية.

في المقابل، نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) بشكل قاطع وجود أي برنامج يمنح "تأشيرة ذهبية مدى الحياة" لأي جنسية أو مقابل رسوم ثابتة. وأكدت الهيئة أن جميع طلبات التأشيرة الذهبية تُعالج حصرياً عبر القنوات الحكومية الرسمية داخل الدولة، ولا يوجد أي مكتب استشارات داخلي أو خارجي مخول بذلك. كما شددت على أن شروط وفئات التأشيرة الذهبية محددة بوضوح في القوانين والقرارات الوزارية الرسمية، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة أو التطبيق الذكي.

وحذرت السلطات من التعامل مع أي جهة أو وسيط يدّعي إمكانية تسهيل الحصول على التأشيرة الذهبية مدى الحياة أو مقابل رسوم ثابتة من خارج الدولة، مؤكدة أن نشر معلومات مضللة أو ترويج شائعات حول التأشيرات قد يعرض المتورطين للمساءلة القانونية في الإمارات.

ومن المهم التوضيح أن التأشيرة الذهبية في الإمارات هي إقامة طويلة الأمد (5 أو 10 سنوات) قابلة للتجديد، وتمنح لفئات محددة مثل المستثمرين، رواد الأعمال، أصحاب المواهب، العلماء، الطلبة المتفوقين وغيرهم وفق شروط واضحة. ولا يوجد في النظام الإماراتي ما يسمى "تأشيرة ذهبية مدى الحياة". كما أن التقديم للحصول على هذه الإقامة يتم فقط عبر المنصات الحكومية الرسمية مثل موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو مراكز "آمر" في دبي، أو مراكز الخدمة المعتمدة في الإمارات الأخرى.

لذلك، تنصح الجهات الرسمية جميع الراغبين بالحصول على التأشيرة الذهبية بعدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع وسطاء غير معتمدين، والاعتماد فقط على القنوات الحكومية الرسمية والاستفسار من الجهات المختصة لتجنب الاحتيال أو الوقوع ضحية الأخبار الزائفة.