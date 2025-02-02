البقاء متصلاً بالإنترنت مجاناً في الإمارات: الأماكن والإرشادات
البقاء على اتصال في الإمارات العربية المتحدة أسهل مما تظن. سواء كنت مقيماً أو سائحاً، يمكنك بسهولة البقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك — حتى إذا نفدت بيانات الهاتف المحمول لديك.
أفضل جزء؟ تتوفر خدمة واي فاي مجانية في الإمارات العربية المتحدة. تقدم العديد من الأماكن العامة في الدولة هذه الخدمة دون أي رسوم، لذا لن تكون أبدًا غير متصل بالإنترنت. سواء كنت تتنقل أو تتسوق أو تستكشف المدينة، فإن البقاء على اتصال أمر بسيط وخالٍ من المتاعب.
هل تحتاج إلى حجز سيارة أجرة أو البحث عن فندقك أو الاتصال بصديق أو مرشد سياحي؟ لا داعي للقلق. مع توفر خدمة WiFi المجانية في مراكز التسوق ومحطات المترو والمطارات ومحطات الحافلات، سيكون لديك دائمًا وسيلة للاتصال بالإنترنت عندما تكون في أمس الحاجة إليها.
إليك دليلك حول كيفية وأين يمكنك الحصول على خدمة WiFi مجانية في الإمارات العربية المتحدة:
دبي
في دبي، من السهل البقاء على اتصال مع الآخرين بفضل شبكة WiFi المجانية المتوفرة في مختلف أنحاء الإمارة. يمكنك الوصول إلى شبكة WiFi المجانية في الأماكن التالية:
مطار
إذا كنت قد هبطت للتو في مطار دبي الدولي (DXB) ولم يكن لديك باقة تجوال البيانات، فلا داعي للقلق.
- يوفر مطار دبي الدولي خدمة WiFi مجانية في جميع أنحاء المطار، مما يسهل عليك الاتصال بالإنترنت. ما عليك سوى تشغيل WiFi والاتصال بالشبكة وستظهر لك صفحة منبثقة. أدخل اسمك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني، وستكون جاهزًا.
- 60 دقيقة
إذا كنت في مطار آل مكتوم الدولي، سواء كنت تزور أقاربك أو أصدقاءك، فإن البقاء على اتصال سيكون خاليًا من المتاعب.
- للاتصال، حدد DWC Free Wi-Fi من قائمة الشبكات في خيار Wi-Fi على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول. ثم افتح متصفح الويب الخاص بك. انقر فوق "الاتصال بالإنترنت الآن" ثم ستكون جاهزًا.
- غير محدود
محطات مترو دبي
إذا وجدت نفسك عالقًا في ساعة الذروة، في انتظار القطار المثالي الذي سيأخذك إلى المنزل، فلا تقلق بشأن الملل. توفر محطات مترو دبي خدمة WiFi مجانية، حتى تتمكن من الاستمتاع، وتصفح الويب، أو التواصل مع الأصدقاء أثناء الانتظار.
- ما عليك سوى تشغيل شبكة WiFi والاتصال بالشبكة. ستظهر صفحة منبثقة تطلب منك إدخال اسمك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني. بمجرد ملء التفاصيل، ستكون جاهزًا.
- 60 دقيقة
محطات الحافلات
تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في العديد من محطات الحافلات في دبي. سواء كنت تمر عبر السطوة أو الاتحاد أو الغبيبة أو سوق الذهب، يمكنك الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية أثناء انتظارك. تشمل محطات الحافلات الأخرى التي توفر خدمة الواي فاي المجانية محطات حافلات مول الإمارات وابن بطوطة والمدينة العالمية وسيتي سنتر ديرة والقصيص والجافلية.
- للاتصال، ما عليك سوى تشغيل شبكة WiFi والاتصال بالشبكة. ستظهر بعد ذلك صفحة منبثقة حيث سيُطلب منك إدخال اسمك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني. بعد ذلك، ستكون جاهزًا.
- 60 دقيقة
ابو ظبي
مطار زايد الدولي
- للاتصال بالشبكة، ابحث عن الشبكات اللاسلكية المتاحة على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر المحمول. اتصل بالشبكة المسماة "Zayed Intl Airport Free Wi-Fi". بمجرد ظهور مربع الترحيب، انقر فوق "CONNECT". سيتم توجيهك إلى صفحة الهبوط الخاصة بموقع مطار أبو ظبي الدولي، مما يمنحك إمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت.
- غير محدود
محطات الحافلات والشواطئ والحدائق العامة
يمكن للمسافرين في أبوظبي الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الإمارة. ويمكن للمقيمين والسياح الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية في محطات الحافلات والشواطئ والحدائق العامة، مما يجعل من السهل البقاء على اتصال أثناء التنقل أو استكشاف المساحات الخارجية في المدينة.
الشارقة
مطار الشارقة
- كل ما على المقيمين والسياح فعله هو الاتصال بشبكة مطار الشارقة (فلاي فاي) دون الحاجة إلى التسجيل، وبمجرد الاتصال، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت المجاني على أجهزتك الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
- غير محدود
محطات الحافلات بين المدن
كما يمكن للمسافرين في الشارقة الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية في محطات الحافلات المختلفة. وأثناء انتظار الحافلات، يمكن للمقيمين والسياح الاتصال بسهولة بشبكة الواي فاي المفتوحة، دون عناء إنشاء أسماء مستخدمين أو كلمات مرور أو تقديم بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم المحمولة.
رأس الخيمة
يوفر مطار رأس الخيمة الدولي خدمة واي فاي مجانية تجعل السفر أسهل من خلال السماح للمقيمين والزائرين بالبقاء على اتصال بمنازلهم أو مكاتبهم أثناء تواجدهم في المطار.
- قم بتسجيل الدخول إلى شبكة WiFi ويمكنك البدء في تصفح الويب، سواء كنت تخطط لقضاء إجازتك عبر الإنترنت أو اللحاق بالعمل قبل رحلتك.
الفجيرة
في مطار الفجيرة الدولي، توفر جميع الصالات والمناطق العامة خدمة واي فاي مجانية، حتى يتمكن المقيمون والسياح من البقاء على اتصال دائمًا.
في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة
تقدم شركة الاتصالات "دو" ساعة مجانية من خدمة الواي فاي في معظم مراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى محطات مترو دبي ( كما هو موضح أعلاه ).
كل ما عليك فعله هو الاتصال بشبكة "WiFi UAE من du". بمجرد الاتصال، سيتم نقلك إلى صفحة التسجيل حيث يتعين عليك إدخال بعض المعلومات الشخصية.
- اتصل بشبكة "WiFi UAE من du". أدخل رقم هاتفك المحمول الإماراتي الصحيح، حيث ستتلقى كلمة مرور لمرة واحدة عبر رسالة نصية قصيرة.
- بعد تقديم OTP، يمكنك الاستفادة من خدمة WiFi المجانية لمدة 60 دقيقة.
إذا كنت تحمل رقم اتصال دولي، فسيتم إعادة توجيهك إلى صفحة بعد تقديم OTP، حيث يجب عليك إدخال رقم جواز سفرك وجنسيتك وتاريخ ميلادك وغيرها من بيانات الاعتماد، وفقًا لممثل مركز الاتصال في دو.
إليكم قائمة بالمراكز التجارية والأماكن الأخرى التي يمكنك الاتصال فيها بشبكة WiFi المجانية من دو:
- مركز مدينة الشارقة
- ابن بطوطة مول
- ديرة سيتي سنتر
- دبي مول
- بناية الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا، أم القيوين
- مردف سيتي سنتر
- برج السلام
- أسواق المزهر
- مركز الخليج
- الغرير مول
- العين مول
- مركز جميرا
- شارع حمدان
- ستاربكس موتور سيتي
- ستاربكس مارينا باريد
- مطار الفجيرة الدولي
- قرية المعرفة
- مدينة دبي للإعلام
- مدينة دبي للانترنت
- مكتب تيكوم لوفت
- متجر دو/برج السلام
- مركز دبي التجاري العالمي
- فندق توليب إن
- مستشفى المدينة
- ستاربكس دبي المدينة الأكاديمية / ردهة الطعام
- ستاربكس إعمار بزنس بارك
- ستاربكس دبي مارينا مول
- ستاربكس برج ريزيدنس 1
- ستاربكس جي بي آر رمال 1
- ستاربكس جميرا بيتش ريزيدنس شمس
- ستاربكس جي بي آر بهار
- ستاربكس جي بي آر صدف 4
- ستاربكس جي بي آر رمال 2
- ستاربكس دبي أوتليت مول
- مبنى ستاربكس للترفيه في المدينة القديمة
- ستاربكس اعلان المدينة القديمة
- ستاربكس ساحة برج دبي
- قرية ستاربكس للمعرفة
- ستاربكس مدينة الرعاية الصحية
- ستاربكس دبي مارينا
- ستاربكس إعمار تاون سنتر
- شام للبلياردو والكافيه
- ميدان التايمز
- الراشدية
- مطار مبنى رقم 3
- مبنى المطار رقم 1
- الرقة
- ساحة الاتحاد
- خالد بن الوليد
- الكرامة
- الجافلية
- مركز دبي التجاري العالمي
- أبراج الإمارات
- المركز المالي
- برج خليفة
- مول الامارات
- نور الاسلامي
- نخيل هاربور آند تاورز
- مجمع سينما جراند دانا الفجيرة
- كشك العين مول