الإمارات:52% من الباحثين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل
قدمت دراسة جديدة أجرتها منصة "لينكد إن"، أكبر منصة للتواصل المهني في العالم، رؤى جديدة حول سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بين بلدان أخرى، وكشفت عن أهم ثلاثة أدوار يتطلع أصحاب العمل إلى شغلها.
وأفاد الاستطلاع الذي نشر اليوم الاثنين أن أكثر من نصف (52%) الموظفين في دولة الإمارات يقولون إن البحث عن عمل أصبح أكثر صعوبة.
يصف 44% من المهنيين عملية البحث عن عمل بأنها محبطة، وقال 43% من الباحثين عن عمل إنهم يتقدمون إلى المزيد من الوظائف أكثر من أي وقت مضى، ولكنهم يتلقون ردوداً أقل من أصحاب العمل.
وفي مواجهة هذه التحديات، يتجه المهنيون في الإمارات العربية المتحدة إلى مهن وصناعات جديدة. ويبحث ما يقرب من 8 من أصل 10 – 76 في المائة – من المهنيين في الإمارات العربية المتحدة عن وظائف في عام 2025، ويهدف 53 في المائة منهم إلى تغيير الصناعات.
بينما شهدت الإمارات نمواً في توفير الوظائف في السنوات الأخيرة، إلا أن المنافسة أصبحت أكبر بشكل ملحوظ نتيجة تدفق المزيد من المهنيين إلى الدولة.
وبحسب مركز دبي للإحصاء، زاد عدد سكان دبي وحدها بأكثر من 169 ألف نسمة ليصل إلى 3.825 مليون نسمة في نهاية العام الماضي. ومع انتقال المزيد من الشركات العالمية إلى الإمارات العربية المتحدة، فإنها تسعى إلى إيجاد موظفين ذوي مهارات عالية يمكنهم إضافة قيمة للشركة ودفعها للأمام.
وقالت منصة الشبكات المهنية إن نسبة كبيرة من المهنيين -51 في المائة- يكافحون للحفاظ على نظرة إيجابية أثناء بحثهم عن عمل، حيث يجد 56 في المائة منهم أن العملية تستغرق وقتاً طويلاً. وأضافت: "على الرغم من هذه التحديات، هناك شعور بالتفاؤل بين الباحثين عن عمل حيث أعرب ما يصل إلى 53 في المائة عن ثقتهم في تأمين فرص عمل جديدة في عام 2025 بسبب اعتقادهم بأن سوق العمل سوف يتحسن".
قالت نجاة عبد الهادي، خبيرة التوظيف في لينكد إن "من السهل أن نرى لماذا يتقدم الباحثون عن عمل إلى وظائف أكثر من أي وقت مضى، في محاولة لاختراق سوق العمل الصعبة، لكن هذا لا ينجح. ومع ذلك، تظهر آراء خبراء الموارد البشرية الذين استطلعنا آراءهم أن سوق التوظيف في صحة جيدة - لذلك يحتاج المهنيون إلى تغيير نهجهم وأن يكونوا أكثر استراتيجية في التقدم إلى الوظائف التي تتناسب مع مهاراتهم حتى يبرزوا".
أقل من 50% يستوفون المعايير
قال ما يقرب من نصف (53%) خبراء الموارد البشرية الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إن البحث عن شغل الوظائف بالمواهب المؤهلة أصبح أكثر صعوبة، مما يشير إلى تحول ضروري في الطريقة التي سيحتاج بها الأشخاص إلى التقدم للحصول على وظيفة والحصول عليها في عام 2025.
ومن المثير للاهتمام أن مدراء التوظيف يجدون العملية صعبة بشكل متزايد، حيث يقضي 19% منهم ما بين 3 إلى 5 ساعات يومياً في غربلة الطلبات، ويقول 77% إن أقل من نصف طلبات العمل التي يتلقونها تلبي المعايير المذكورة.
وهذا ليس مفاجئاً حيث أن ما يقرب من نصف جميع المهنيين (45 في المائة) يتمنون أن يكون لديهم طريقة أكثر كفاءة لتقييم ما إذا كانوا مناسبين للوظيفة، كما أن نسبة كبيرة، 32 في المائة، صرحوا أنهم يتقدمون بطلبات للحصول على وظائف بغض النظر عن عدد المتطلبات التي تناسبهم.
أفضل 3 أدوار
أشارت قائمة موقع لينكد إن أن مشتري وسائل الإعلام، والمهندسين الصناعيين، ومستشاري العقارات هم من بين الأدوار الثلاثة الأكثر نمواً في الإمارات.
ومن بين هؤلاء أيضاً مدراء الاستدامة، وممثلي تطوير المبيعات، ومدراء الضرائب، ومهندسي العمليات، ومتخصصي التطوير، ومستشاري العملاء الماليين الخاصين، ومهندسو الذكاء الاصطناعي.
وأجرت شركة "سينسوسوايد" الدراسة في الفترة من 27 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2024، شملت 22,010 مستهلكين، و8,035 من المهنيين في مجال الموارد البشرية حول العالم بين 28 نوفمبر و18 ديسمبر 2024. شملت الأسواق المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الهند، إسبانيا، البرازيل، أيرلندا، هولندا، سنغافورة، اليابان، السويد، السعودية، الإمارات، أستراليا، إندونيسيا، وإيطاليا.