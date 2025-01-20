الإمارات:52% من الباحثين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل

قالت نجاة عبد الهادي، خبيرة التوظيف في لينكد إن "من السهل أن نرى لماذا يتقدم الباحثون عن عمل إلى وظائف أكثر من أي وقت مضى، في محاولة لاختراق سوق العمل الصعبة، لكن هذا لا ينجح. ومع ذلك، تظهر آراء خبراء الموارد البشرية الذين استطلعنا آراءهم أن سوق التوظيف في صحة جيدة - لذلك يحتاج المهنيون إلى تغيير نهجهم وأن يكونوا أكثر استراتيجية في التقدم إلى الوظائف التي تتناسب مع مهاراتهم حتى يبرزوا".