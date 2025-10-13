الإمارات: منصة موحدة لإجراءات تأشيرات العمالة المنزلية

يمكن الآن للمقيمين في دولة الإمارات إصدار أو تجديد أو إلغاء تأشيرات إقامة العمالة المنزلية — بل وحتى إجراء الفحوصات الطبية لهم — من خلال منصة رقمية موحدة "العمل في الإمارات" (workinuae.ae).

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق خدمات العمالة المنزلية الجديدة ضمن منصة باقة العمل الرقمية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة - أبوظبي. تأتي هذه المبادرة دعمًا لبرنامج الإمارات "صفر بيروقراطية حكومية" الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.

عبر هذه المنصة، يمكن للمستخدمين إنجاز جميع الخطوات الأساسية لتوظيف أو إدارة العمالة المنزلية إلكترونيًا؛ من تقديم المستندات وتوقيع العقود إلى ترتيب الفحوصات الطبية وإصدار بطاقة الهوية الإماراتية والتأشيرات، دون الحاجة لزيارة جهات متعددة.

قال خليفة إبراهيم خوري، وكيل وزارة مساعد لسوق العمل وعمليات التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الإطلاق يمثل ثمرة التعاون القوي بين الشركاء، ويعكس رؤية الإمارات في تقديم خدمات رقمية متكاملة وسريعة وفعالة. وأضاف: "إطلاق هذه الخدمات الجديدة ضمن باقة العمل يأتي بعد النجاح الملحوظ للمنصة، ويجسد تقدم الدولة المستمر في بناء نظام حكومي رقمي عالمي المستوى."

من جهته، قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن المبادرة ستجعل الخدمات أسرع وأكثر سهولة وأمانًا، مما يعزز رضا العملاء وكفاءة الأداء الحكومي. وأشار إلى أن إضافة خدمات العمالة المنزلية إلى المنصة الرقمية ستبسط المعاملات لكل من المواطنين والمقيمين وتدعم ريادة الدولة في الخدمات الحكومية الذكية المتكاملة.

