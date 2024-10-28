الإمارات ..معاييرعالمية في خدمات الرعاية الصحية الطارئة

في الحالات الطبية الطارئة، حينما يكون المريض بعيداً عن المستشفى أو ليس لديه وسيلة نقل تمكنه من الوصول إلى أقرب منشأة طبية، يُصبح من الضروري على الفور طلب سيارة إسعاف، سواءً من قِبل المريض نفسه أو أحد مُرافقيه أو أي شخص قريب منه.