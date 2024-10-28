الإمارات ..معاييرعالمية في خدمات الرعاية الصحية الطارئة
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بتوفير منظومة رعاية صحية طارئة مُتكاملة، تُمكّن كلّ من يُقيم على أرضها من الحصول على العناية الطبية اللازمة في أسرع وقت، عند مواجهة أيّ ظرف صحي طارئ، سواءً كان ناجماً عن عارض صحي أو حادث أليم.
ولتتكامل جهود تقديم خدمات رعاية صحية متميزة، وحدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية معايير مرافق الرعاية الصحية على مستوى الدولة، بينما تتولى كل إمارة إدارة قطاعها الصحي من خلال هيئة محلية، كـ "هيئة الصحة بدبي"، و"دائرة الصحة بأبوظبي"، و"هيئة الصحة بالشارقة".
وبينما تُشرف حكومتا عجمان والفجيرة على العديد من الخدمات المُقدمة في الإمارتين، تُعنى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإشراف على قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة، ضامنةً بذلك تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة.
إليك دليلاً شاملاً للاستفادة من خدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة: من لحظة الاتصال بالإسعاف حتى تلقي العلاج اللازم.
قنوات الطوارئ
في الحالات الطبية الطارئة، حينما يكون المريض بعيداً عن المستشفى أو ليس لديه وسيلة نقل تمكنه من الوصول إلى أقرب منشأة طبية، يُصبح من الضروري على الفور طلب سيارة إسعاف، سواءً من قِبل المريض نفسه أو أحد مُرافقيه أو أي شخص قريب منه.
لاستدعاء سيارة الإسعاف، اتصل بالرقم 998. وفي الحالات التي تستدعي سرعة الوصول، كالحوادث في المناطق النائية مثل الصحراء أو البحر، سيتم توفير سيارة إسعاف جوية لنقل المريض بأقصى سرعة ممكنة.
أما في دبي، فيُمكن للمقيمين والزوار على حدّ سواء طلب خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ عبر تطبيق "إسعاف دبي" (DCAS SOS) التابع لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والذي يُتيح ميزة تحديد الموقع الدقيق للمريض عبر خاصية "استغاثة" (SOS) ليصل فريق الإسعاف إليه بأسرع وقت.
وبالمثل في أبوظبي، يمكن للأشخاص استخدام تطبيق (SOS - AD999) لطلب سيارة إسعاف.
يتيح مركز "استجابة" في أبوظبي للمرضى الداخليين طلب خدمات الطوارئ عبر الرقم المجاني 8001717، حيث يمكنهم طلب الفحص أو التشخيص الطبي العاجل، أو سرير طبي للحالات الحرجة، أو الاستعانة بأخصائيي الأمراض النادرة أو العناية المركزة، أو حتى طلب وحدات دم نادرة، وغيرها من خدمات الدعم العاجلة التي تُلبي احتياجاتهم الطبية المُلحة.
وتُعدّ هذه المنصة بمثابة قناة اتصال مباشرة مع مركز قيادة العمليات الطبية بدائرة الصحة بأبوظبي، لضمان الاستجابة الفورية لطلبات المرضى العاجلة.
الاجراءات
بعد وصول سيارة الإسعاف ونقل المريض إلى المستشفى، يخضع لتقييم طبي أولي، وقد يتم تحويله إلى منشأة طبية أكثر تخصصاً وفقًا لحالته. وتُقدم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شبكة واسعة من المستشفيات الحكومية والخاصة.
في حالات الطوارئ، تُقدم المستشفيات الحكومية العلاج الأولي لضمان استقرار حالة المريض بشكل مجاني، أما العلاج الإضافي فيتطلب تسديد التكاليف نقداً أو عبر بطاقة الائتمان أو باستخدام التأمين الصحي.
خدمات الصحة في الإمارات
تبدأ رحلة العلاج في المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتسجيل في قسم استقبال الطوارئ، حيث يقوم فريق طبي مُختص بتقييم حالة المريض وتحديد أولوية التعامل معها وفقاً لخطورتها.
بعد ذلك، يُجري طبيب الطوارئ فحصاً أولياً للمريض، ليتم تحويله بعدها إلى الطبيب المُختصّ بناءً على حالته.
المستندات المطلوبة
يجب على المرضى أو مرافقيهم تقديم المستندات التالية أثناء التسجيل:
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية للمريض
بطاقة صحية سارية المفعول
في حالة عدم توفر المستندات المذكورة أعلاه، يلزم تقديم نسخة عن جواز السفر ساري المفعول.
مواقع الخدمة
تعمل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في المرافق التالية:
دبي : مستشفى الكويت، دبي، مستشفى الأمل للأمراض النفسية.
الشارقة : مستشفى القاسمي، مستشفى القاسمي للنساء والأطفال، مستشفى الكويت بالشارقة، مستشفى خورفكان، مستشفى الذيد، مستشفى كلباء.
أم القيوين : مستشفى أم القيوين.
الفجيرة : مستشفى الفجيرة، مستشفى دبا، الفجيرة، مستشفى مسافي.
رأس الخيمة : مستشفى صقر، مستشفى الشام، مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، مستشفى عبد الله بن عمران للنساء والولادة.
الحالات التي يتعامل معها فريق الطوارئ
تكون فرق الطوارئ في المستشفيات على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة في مختلف الحالات الطارئة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
ألم أو ضغط في الصدر
صعوبة التنفس
سكتة دماغية
التهاب رئوي
صداع شديد مفاجئ أو شلل أو ضعف
إصابات الرأس والرقبة والظهر
نزيف حاد أو غير قابل للسيطرة
فقدان البصر
كسر مفتوح
نزيف متوسط أو شديد
التشنجات أو النوبات أو فقدان الوعي
الجروح الحادة أو الناتجة عن السكين
الحمى عند الأطفال حديثي الولادة أقل من 3 أشهر
التهابات الجهاز التنفسي العلوي و/أو السفلي المتوسطة أو الشديدة
التسمم
الجفاف الشديد
ألم شديد في البطن
الهذيان الحاد أو الاختلال العقلي
مشاكل متعلقة بطب النساء والتوليد