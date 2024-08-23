الإمارات: مخاطر صحية على الأطفال بسبب تقلبات الطقس

مع عودة العائلات في مختلف أنحاء الإمارات إلى ديارهم من العطلة الصيفية، يتحدث خبراء الصحة عن مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة على الأطفال بسبب التغير في الطقس والبيئة.

وتعرض الأطفال الذين سافروا مع عائلاتهم إلى مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم إلى مناخات مختلفة، الأمر الذي جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض أثناء تكيفهم مع الطقس في دولة الإمارات.