الإمارات: مخاطر صحية على الأطفال بسبب تقلبات الطقس

مع عودة العائلات في مختلف أنحاء الإمارات إلى ديارهم من العطلة الصيفية، يتحدث خبراء الصحة عن مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة على الأطفال بسبب التغير في الطقس والبيئة.
وتعرض الأطفال الذين سافروا مع عائلاتهم إلى مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم إلى مناخات مختلفة، الأمر الذي جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض أثناء تكيفهم مع الطقس في دولة الإمارات.
وفي حين يتحول الطقس في الدولة من حرارة الصيف إلى برودة الخريف، فإن التقلبات في الطقس قد تكون مصدر قلق بالنسبة للأطفال الذين سافروا إلى مناطق ذات مناخات أكثر برودة أو ذات طقس معتدل. ووفقاً للأطباء، فإن العودة إلى بيئة الإمارات الدافئة إلى جانب بداية الأمسيات الباردة، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض.
قال الدكتور أمجد محمد حيدر، استشاري طب الأطفال في مستشفى "إنترناشونال مودرن دبي": "إن التعرض للمناخات أو البيئات المختلفة أثناء العطلات قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض. وقد لا تتكيف أجهزة المناعة لدى الأطفال بشكل كامل مع مسببات الأمراض الجديدة أو الظروف البيئية التي يواجهونها في الخارج". وأضاف أيضاً أن ضغوط السفر وتغيير الروتين والتعرض لأنماط الطقس المختلفة يمكن أن تجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
بعد العودة من السفر الخارجي، يصبح البعض عرضة لمشكلات صحية شائعة مثل التهابات الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي وأمراض الجلد والعدوى الطفيلية والإرهاق والتعب بسبب فارق التوقيت.
وقالت الدكتورة نهير مصطفى، أخصائية طب الأطفال في مستشفى "ميديور" في أبو ظبي: "تشمل الأمراض الشائعة نزلات البرد والتهاب الحلق الحاد والسعال، والتي يمكن أن تتطور أحياناً إلى التهاب الشعب الهوائية الحاد أو حتى الالتهاب الرئوي. يمكن أن تؤدي التغييرات في النظام الغذائي مثل تناول الطعام غير الصحي أو غير المطبوخ جيداً، إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل التهاب الحاد في المعدة والأمعاء". وأوضحت أيضاً أن التهاب المعدة والأمعاء الحاد قد يسبب أعراضاً مثل آلام البطن والقيء والإسهال أو حتى حالات أكثر شدة مثل الزحار.
قد يؤثر اختلاف التوقيت على روتين البالغين وعلى الأطفال بشكل أكبر، مما قد يؤثر على صحتهم. يقول الدكتور حيدر: "قد يؤدي تغير المنطقة الزمنية وفترات السفر الطويلة إلى اضطرابات النوم والتعب العام، مما قد يضعف جهاز المناعة".
وأضافت الدكتور نهير أنه من المستحسن تلقي اللقاحات قبل السفر إلى مناطق معينة، وقد تكون التطعيمات بعد السفر ضرورية أيضاً في بعض الحالات إذا تعرض الطفل لأمراض معينة.
أكد الدكتور فياض أحمد، أخصائي مكافحة العدوى في مستشفى جامعة "ثومبي"، على أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمي. وقال الدكتور فياض: "مع اقتراب فصل الشتاء، ترتفع حالات الإصابة بالالتهابات التنفسية مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي"، وأضاف: "يساعد لقاح الإنفلونزا الموسمي على حماية الجسم من السلالات الشائعة، كما يُنصح أيضاً بلقاح الفيروس التنفسي المخلوي، وخاصة للأطفال الصغار الأكثر عرضة للخطر".
وشدد الدكتور فياض على أهمية "ضمان حصول الأطفال على كافة اللقاحات الإلزامية والاختيارية، وخاصة لقاح الإنفلونزا في بداية فصل الشتاء، لتعزيز مناعتهم. ومن المهم أيضاً رفع مستوى الوعي بين الآباء حول أهمية التحصين".
وأكدت الدكتورة مي شاكر، طبيبة عامة متخصصة في التطعيم بمستشفى زليخة، نفس النصيحة قائلة: "ننصح الآباء بإعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية ليس فقط للأطفال، بل أيضاً للأم والأب والطفل الذي يزيد عمره عن ستة أشهر".
وحثت الدكتورة مي شاكر أولياء الأمور على تلقي التطعيمات قبل بدء الدراسة، وقالت: "أفضل وقت هو بداية شهر سبتمبر، وبالنسبة للأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات فسيكون لذلك تأثير سلبي على الأطفال الذين تلقوها بالفعل".
ويُنصح الآباء أيضاً بمراقبة التغيرات في سلوك أطفالهم أو صحتهم، خاصة في الأسبوع الأول بعد عودتهم إلى الإمارات العربية المتحدة. ومن المهم أيضاً التأكد من حصول الطفل على كميات كافية من المياه بشكل جيد واستمراره في الالتزام بنظام غذائي متوازن، حتى يتمكن جسمه من التعافي والتكيف.
قال الدكتور حيدر: "امنح طفلك متسعاً من الوقت للراحة، خاصة إذا كان يعاني من إرهاق بسبب اختلاف التوقيت أو بسبب السفر، وإذا ظهرت على طفلك علامات المرض فاستشر مقدمي الرعاية الصحية".