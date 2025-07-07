الإمارات: لا إقامة ذهبية لمستثمري العملات الرقمية

أكدت السلطات الإماراتية أن ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية غير صحيح. جاء هذا التوضيح في بيان مشترك صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية.

وأوضحت الجهات الرسمية أن الإقامة الذهبية تُمنح لفئات محددة فقط، تشمل مستثمري العقارات، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب المتميزة، والعلماء والمتخصصين، والطلاب المتفوقين والخريجين، ورواد العمل الإنساني، والعاملين في الخطوط الأمامية. ولا يشمل ذلك مستثمري العملات الرقمية أو الأصول الافتراضية.

وشددت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية على ضرورة التزام أي شركة مرخصة بإجراءات التأشيرات التي تضعها حكومة دبي، وأكدت أن شركة TON ليست مرخصة أو خاضعة لتنظيم الهيئة. جاء ذلك بعد انتشار مزاعم عن إمكانية حصول حاملي عملة TON على الإقامة الذهبية مقابل رسوم محددة، وهو ما نفته الجهات الرسمية بشكل قاطع.

ودعت السلطات المستثمرين إلى الحصول على المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض غير الموثقة المنتشرة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن استثمارات العملات الرقمية تخضع لتنظيمات واضحة، لكنها غير مرتبطة ببرامج الإقامة الذهبية.

للاطلاع على شروط الإقامة الذهبية الحقيقية، نصحت الجهات المعنية بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.